Zannidache, pe șleau despre plecarea Elenei de la Survivor România. Nu o iartă nici acum: „Contează cine rămâne”

Zannidache a vorbit despre eliminarea Elenei Marin de la Survivor România. Concurentul și cei trei războinici au dat câteva declarații despre ce a reprezentat pentru ei dansatoarea și cum evaluează ieșirea ei din competiție.

ADVERTISEMENT

Zanni nu a apucat să spună mare lucru în seara eliminării Elenei, însă, întrebat de Daniel Pavel, acesta și-a spus părerea sinceră despre faimoasă.

Trapperul a spus că nu și-a schimbat părerea despre ea, chiar dacă a fost eliminată. A spus că a apreciat-o pentru faptul că a rezistat atât de mult în concurs, chiar dacă din punct de vedere social nu ar fi meritat să ajungă atât de departe.

ADVERTISEMENT

Zannidache, mărturisiri sincere despre eliminarea Elenei de la Survivor România

Zanni a spus că nu a fost de acord și nu este nici acum cu felul în care a gândit Elena Marin prezența ei în show-ul din Dominicană. Cu toate acestea, a mărturisit că a învățat destul de multe lucruri despre el în urma conflictelor cu aceasta.

„Eu nu am fost de acord deloc cu atitudinea ei, cu caracterul ei. Datorită ei, am învățat ce simt în momentul ăsta. A fost o femeie super-puternică. A îndurat foarte multe. Am aceeași părere, dar are aprecierea mea pentru că a îndurat foarte multe”, a declarat Zannidache în ediția din 9 iulie, în seara celei de-a doua semifinale.

ADVERTISEMENT

„Nu mă bucur că a plecat. Contează cine rămâne, nu cine pleacă”, a mai spus Zannidache.

Mariei i-a părut rău pentru plecarea Elenei. A declarat că se aștepta ca ea să fie cea eliminată de telespectatori. A fost surprinsă când a aflat că a avut mai multe voturi din partea publicului decât cea care a fost mai multe săptămâni pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Andrei consideră că Elena nu merita să fie în finală

Marius și Andrei au spus și ei că au respectat-o pe în primul rând ca femeie, pentru că a rezistat suficient de bine în fața greutăților de pe insulă, dar că Maria, colega lor, merita să meargă mai departe.

Andrei a fost ceva mai ferm. A spus că din punct de vedere sportiv nu a demonstrat mare lucru.

ADVERTISEMENT

Eliminarea Elenei Marin a avut ecouri și în rândul telespectatorilor. Majoritatea fanilor Survivor România s-au bucurat pentru că fosta asistentă de televiziune a ieșit. Au fost și câțiva care au considerat că nu merita să piardă finala.