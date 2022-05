Zannidache, primul concurent de la Survivor România All Stars! Câștigătorul sezonului 2 a confirmat participarea

De când s-a aflat că PRO TV va organiza o ediție All Stars a show-ului Survivor România, întrebarea firească a fost de la început: cine se va mai încumeta în acest proiect?

Zannidache, concurent la Survivor România All Stars

Iată că există deja un nume și nu unul oarecare! Zannidache a dezvăluit într-un live realizat pe Youtube că va fi concurent în următoarea ediției a reality-show-ului.

În stilul său caracteristic, trapperul a spus că după ce va câștiga și All Stars va putea să moară împăcat și liniștit!

„Aștept Survivor All Stars să sparg ficații în dușmani. Și după ce se termină All Stars, vă zic împăcat că pot să mor liniștit, nu mai am nevoie de nimic. După ce termin All Stars. Și la All Stars mă duc pentru voi, după… pot să mor liniștit”, a declarat Zanni în live-ul de

Artistul a motivat și absența sa din ultima perioadă din mediul online, acolo unde se află o mare parte a susținătorilor săi. Cântărețul de muzică trap a declarat că s-a săturat de oameni, insinuând că a întâlnit prea multă ipocrizie, falsitate, lipsă de omenie în jurul său.

„Din câte ați văzut, am fost absent”

„După cum ați văzut, am șters toate gunoaiele de pe Youtube. M-am mărit cu 8 kile, dar nu e suficient. Brațul ăsta trebuie să iasă mai mult. Încă 3-4 kile.

Mi-am făcut un plan alimentar. De acum încolo vreau să mănânc în fiecare zi: piept de pui, brânză, roșii, castraveți, ouă și orez.

Din câte ați văzut, am fost absent. NU am mai stat nici pe live-uri, nici pe Youtube. Asta pentru că toată lumea s-a mutat pe TikTok, toată lumea se uită la t***e și la sparți, de aia m-am retras.

Nu mă mai reprezintă. M-am făcut băiat de casă, gătesc mereu și aștept următoarea aventură”, a mai zis Zanni.

Până la ediția All Stars, cine este câștigătorul celui de-al treilea sezon Survivor România!