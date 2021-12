Zannidache, adevărul despre roast-ul său de la iUmor. Câștigătorul Survivor România a dat producția de gol: „Am primit textul. Era sec”

Zanni a spus că nu a fost încântat de textul pe care trebuia să îl spună, așa că s-a gândit să-l modifice. Telespectatorii au descoperit cu această ocazie că unele vedete primesc textul gata scris și nu îl produc ele, așa cum toată lumea credea.

Câștigătorul Survivor România a spus că a dorit să îl schimbe deoarece nu i se părea deloc atrăgător și nu ar fi râs nimeni dacă își făcea numărul pe post cu ce primise din partea producției.

Trapperul a ținut să specifice că glumele la care s-a râs cel mai mult au fost inventate de el, semn că ar putea oricând să se apuce de stand-up-comedy, din moment ce e în stare să creeze și un astfel de conținut, în afară de muzică.

Zannidache, dezvăluiri despre roast-ul de la iUmor

„Sper că v-a plăcut apariția mea la iUmor. Vreau să specific că am primit textul și era foarte sec ce am primit eu. La ce s-a râs este pentru că eu am schimbat anumite glume și i-am spus și lui Bendeac.

Țin să precizez că am avut emoții foarte mari, pentru că dacă nu am context, stau acasă, nu mă bag. Ce scria acolo clar nu era în baza mea de informații. Nu era de moment. Nu era actual. Glume d-alea la care nu râde nici Vasile.

A trebuit să fac din nimic ceva. Sper că v-a plăcut”, au fost explicațiile date de Zannidache pe .

Fanii au apreciat momentul trapperului

De altfel, Zanni a și specificat pe post că nu i-au plăcut glumele pe care le primise ”în plic”, lucru care a fost aplaudat de jurați.

Se pare că a reușit să dea lovitura în ediția iUmor din weekend-ul trecut. Fanii show-ului au scris la momentul său că a fost cel mai bun și că, de departe, el a reușit să electrizeze cel mai puternic atât publicul din sală cât și cel din fața micului ecran.

„Mereu reușești să îți pui amprenta pe tot ceea ce faci; Cred că umorul lui nativ a fost o surpriză pentru toată lumea; Asta e dovada că personajele pot face mai mult decât roast-ul pe care îl scrieți voi”, sunt câteva dintre comentariile de pe Youtube.