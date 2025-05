Zannidache s-a botezat penticostal la 26 de ani! Ce vedete aparțin acestui cult și care sunt regulile stricte pe care trebuie să le respecte

Zannidache a făcut o alegere crucială, extrem de personală, dar pe care a ținut să o împărtășească publicului său de pe Instagram. Fostul câștigător al concursului Survivor România s-a botezat la vârsta de 26 de ani. Trapperul a trecut la religia penticostală.

Zannidache s-a botezat la 26 de ani. A trecut la religia penticostală

Anunțul pe care l-a făcut cunoscutul muzician și vedetă de televiziune, fostul copil de suflet al lui Alex Velea i-a luat pe foarte mulți prin surprindere. Cu vocea gâtuită de emoție, Zannidache a dezvăluit, într-un videoclip pe care l-a postat pe Instagram motivul pentru care a decis să treacă la penticostali. Tânărul, care în toamnă face 27 de ani, a declarat în mărturisirea sa de credință după botez că faima și banii pe care i-a obținut nu l-au împlinit deloc sufletește.

ADVERTISEMENT

Trapperul a avut și un mesaj pentru cei care vor spune că a fost ”spălat pe creier”, răspunzându-le că a găsit iubirea adevărată în sânul noii sale familii, cea penticostală.

Câștigătorul Survivor România a explicat de ce a făcut acest pas: „Nu m-a spălat nimeni pe creier”

„Le zic oamenilor care văd asta pe internet: nu m-a spălat nimeni pe creier. Am venit aici de nevoie, pentru că lângă voi și lângă lume nu am găsit ceea ce aveam nevoie. De mic, eu am învățat că trebuie să îmi câștig respectul și pâinea prin furie, pentru că sufletul meu a fost de foarte multe ori zdrobit când eram mic și mulți care nu au transformat lupta mea în furie au pierdut lupta cu viața, unii cu drogurile, alții cu pușcăriile. Mai am doi-trei frați, și ei au reușit, nu sunt nici în pușcărie, nici în lumea drogurilor.

ADVERTISEMENT

Un frate de-ai mei s-a sinucis în lupta cu depresia. Mi-am dat seama că nu trebuie să mă deschid sentimental într-o lume de război și ură, că trebuie să îmi pun bocancii de război și să intru peste toți să îi zdrobesc. Așa am câștigat în viață Survivor de două ori. Am învățat psihologia omului foarte bine și așa am reușit să manipulez, să îi fentez, să îi zdrobesc pe toți. Am căutat faima, am căutat bani, pentru că n-aveam ce mânca. Mi-am cumpărat casa mea, am avut concerte. Toate chestiile astea nu m-au împlinit.

„Am căutat și pentru sufletul meu ceva, nu doar pentru buzunar”

Poate se uită oamenii la mine care mi-au spus să nu vin azi la botez, mi-au zis: Nu te boteza, că ăia-s nebuni, te-au spălat pe creier, dar voi nu știți că creierul meu nu e de spălat și nu am câștigat Survivor ca să mă spele cineva pe creier.

ADVERTISEMENT

Am căutat și pentru sufletul meu ceva, nu doar pentru buzunar, nu doar pentru like-uri, urmăritori. Mi-am dat seama că în viață e mult mai mult de atât și așa am început să caut iubirea adevărată, iubirea autentică pe care nu am văzut-o în oameni absolut deloc”, este spovedania făcută de Zannidache după botez, dezvăluită

ADVERTISEMENT

Neti Sandu și Lidia Buble au crescut în cultul penticostal

Printre persoanele care l-au felicitat pe Zanni pentru pasul pe care l-a făcut, dorindu-i numai bine, se numără și câteva celebrități: Ileana Sterp, Marius Crăciun, Culiță Sterp și Bogdan Vlădău.

Zanni nu este singura celebritate de la noi care face parte din Biserica Penticostală. Și și Brigitte Pastramă au această religie. De asemenea, astrologa a crescut, la rândul ei, după regulile penticostale, dar a părăsit credința din cauza regulilor prea dure pe care trebuia să le respecte.

Date curioase despre credința la care a aderat Zannidache: ce reguli se respectă și când a apărut cultul

Ce se schimbă, așadar, de acum, cel puțin teoretic, în viața lui Zannidache, după ce a devenit penticostal? Ei bine, acestea diferă în funcție de fiecare biserică (există și aici mai multe ramuri), însă, în mare parte, îndemnurile sunt aceleași ca în cazul credincioșilor ortodocși, de pildă. Penticostalii pun mare preț pe modestia în îmbrăcăminte, respectul față de autoritatea și conducerea bisericii (pastori și prezbiteri), abținerea de la orice fel de viciu sau obicei lumesc (alcool, tutun, distracție în cluburi) și, înainte de toate, ghidarea vieții după scrierile biblice.

Biserica Penticostală a apărut în anul 1906 în Los Angeles, California, în timpul unui moment recunoscut ca o trezire spirituală (Revăsarea de la Azusa Street). Mișcarea care a dus la apariția acestui cult al pocăinței s-a caracterizat prin vorbirea în mai multe limbi, ca dovadă a botezului cu Duhul Sfânt, așa-zise vindecări divine și profeții. Religia penticostală s-a răspândit rapid în SUA și în lume, apărând mai multe denominațiuni cum ar fi „Church of God” sau „Assemblies of God”. În România, Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică a fost recunoscută în anul 1950.