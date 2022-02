Zannidache, surprins de ieșirea Elenei Matei de la Survivor România: „Fetița asta a arătat multă voință”

Zannidache a comentat cea mai recentă eliminare de la Survivor România, cea a Elenei Matei. Câștigătorul sezonului trecut a spus că ieșirea blondinei din show este una cu totul surprinzătoare pentru el.

Prezentatorul emisiunii „Extrashow” de pe VOYO a analizat cea mai recentă ediție Survivor România, difuzată de PRO TV. Acesta a comentat ultimele evenimente petrecute în cele două triburi alături de Andreea Antonescu, cu care a făcut echipă în sezonul al doilea.

Plecarea Elenei Matei l-a nedumerit destul de tare pe Zanni, care a avut câteva cuvinte de apreciere la adresa fostei concurente de la Chefi la cuțite.

Zannidache, surprins de eliminarea Elenei Matei de la Survivor România

„Fetița asta a arătat multă voință, multă determinare. Este surprinzător și pentru mine că iese din competiție. Se vede că toată echipa este surprinsă, chiar și Faimoșii”, este comentariul făcut de Zanni pe .

Elena Matei este cea de-a doua concurentă eliminată de public din rândurile Războinicilor. Prima care nu a reușit să fie salvată a fost Ana Dobrovie.

Războinicii au mai pierdut două persoane. Liviu Mihalca a abandonat după doar 48 de ore concursul, iar Angela Forero a fost nevoită să plece din motive medicale.

Elena Matei a făcut câteva declarații după eliminarea ei, care i-a înlăcrimat pe coechipieri. Vedeta nu se aștepta nicio secundă să iasă atât de devreme din show-ul filmat în Republica Dominicană.

„Am primit multe plame de la viață”

„Am primit multe palme de la viață. Mă consider oricum o supraviețuitoare. Eu mă vedeam pe următorul traseu. Nu-mi vine să cred, jur că nu-mi vine să cred.

Poate nu era locul meu aici. Sunt supărată, pentru că mi-aș fi dorit să rămân, să lupt alături de echipa asta. Am dat tot ce am avut. Implicare. Am făcut tot ce am avut în putință. Se pare că nu a fost suficient, dar pentru mine a fost suficient. Echipa asta e minunată”, a spus Matei la plecare.

Show-ul Survivor România se anunță din ce în ce mai palpitant. Competiția difuzată de PRO TV duminică, luni și marți va aduce noi momente de tensiune în ediția din 27 februarie 2022.

Mai precis, în tabăra Faimoșilor încep să apară rupturi cu totul neașteptate. Laura Giurcanu și vor ajunge la cuțite, dar mai multe detalii vor apărea abia duminică.