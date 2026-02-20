Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă

ADVERTISEMENT

Ninsoarea din 17-18 februarie 2026, considerată cel mai sever episod de iarnă din ultimii ani, a paralizat Capitala și a trimis zeci de oameni la spital. Șefii administrației locale s-au grăbit să anunțe amenzi și au scos polițiștii locali în stradă. În tot acest timp, trotuarele din zona Palatului Cotroceni, clădire simbol a Capitalei care adăpostește Administrația Prezidențială, au rămas cu un strat de 40-50 de centimetri de zăpadă și gheață, obligând bucureștenii să circule pe carosabil.

Cu Nicușor Dan la Washington, Palatul Cotroceni a ajuns ”îngropat” în zăpadă

În timp ce Donald Trump îi strângea mâna lui Nicușor Dan la Washington, complimentând poporul român pe care l-a numit ”fantastic”, bucureștenii care circulau în zona Palatului Cotroceni erau forțați să meargă în șir indian, pe marginea carosabilului.

Utilajele care au intervenit după oprirea ninsorii au făcut situația pietonilor și mai grea, după ce au împins pe trotuar zăpada de pe stradă. Joi seara, pe latura de pe Bulevardul Gheorghe Marinescu și cea de pe Strada Ana Aslan, trotuarele erau complet blocate. Singurele zone deszăpezite ”până la asfalt” erau porțile de acces auto, pe unde delegațiile și coloana oficială a președintelui pătrund în curte.

În București, proprietarii sau administratorii de imobile (persoane fizice, juridice sau instituții) au obligația legală de a curăța zăpada și gheața de pe trotuarele aferente clădirilor în maximum 24 de ore de la oprirea ninsorii.

Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă. Doar tăcere din partea Poliției Locale

Sancțiunile sunt aplicate de Poliția Locală conform HCGMB 120/2010, cunoscută ca ”Legea Ghețușului”. Persoanele fizice care nu curăță zăpada de pe trotuarele din fața imobilelor riscă amenzi cuprinse între 200 și 500 de lei, în timp ce sancțiunile aplicate firmelor pot ajunge și la 2.000 de lei.

Instituțiile publice au aceleași obligații și riscă amenzi cuprinse între 500 și 2.000 de lei. În principiu, dacă o instituție are un perimetru foarte mare și nu intervine pe mai multe segmente de stradă, amenzile pot fi aplicate repetat sau pentru fiecare punct de acces neconform.

FANATIK a solicitat informații de la și de la Poliția Locală a Sectorului 5, pe raza căruia se află Palatul Cotroceni, despre posibile controale, somații sau amenzi aplicate Administrației Prezidențiale pentru neîndeplinirea obligațiilor legale de curățare a zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul proprietății. Până la momentul publicării prezentului articol, cele două instituții nu au oferit un răspuns.

Bucureștenii au plătit amenzi de 100.000 de lei pentru că nu și-au curățat trotuarele

În primele 24 de ore de la încetarea ninsorii din această săptămână, Poliția Locală a Municipiului București a aplicat 41 de amenzi în valoare totală de 100.000 de lei celor care nu au curățat gheața sau zăpada. Înainte de aplicarea amenzilor au fost emise aproape 300 de somații către asociații de proprietari și agenți economici. Primăria Capitalei nu a precizat dacă au fost sancționate și instituții publice.

Un număr de 45 de persoane , doar în intervalul 17-18 februarie. Acestea au apelat serviciul de urgență după ce au căzut pe gheață și s-au ales cu fracturi. Din totalul victimelor, în șase cazuri au fost necesare intervenții chirurgicale de urgență.

Cât plătește Administrația Prezidențială pentru deszăpezire

Administrația Prezidențială a plătit 372.568 de lei pentru servicii de deszăpezire cu RER Ecologic Service București REBU SA. Contractul a fost semnat în martie 2025 și a fost valabil până la finalul anului trecut. Pentru lunile ianuarie și februarie, instituția a mai plătit 37.216 lei, respectiv 40.822 de lei aceleiași companii. Banii provin de la bugetul de stat.

Complexul Palatului Cotroceni are o suprafață de circa 19 hectare, cu un gard cu o lungime totală de peste 1.800 de metri liniari. Proprietatea are ieșire în Șoseaua Cotroceni (latura de est), Bulevardul Geniului (latura de sud-vest), Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu (latura de vest) și Strada Ana Davila (latura de nord-est).

Considerat un obiectiv de importanță strategică, Palatul Cotroceni este înconjurat de un gard cu o înălțime de maxim doi metri, care a necesitat reparații în valoare de 6,54 milioane lei. Trotuarele și arterele ce mărginesc gardul sunt supuse unor restricții stricte. Este interzisă staționarea vehiculelor pe benzile adiacente gardului, în anumite segmente.

Publicul poate accesa perimetrul doar în cadrul Muzeului Național Cotroceni, prin intrarea din Șoseaua Cotroceni, în baza unui document de identitate și a unui control de securitate. De asemenea, începând cu anul 2025, bucureștenii pot vizita grădinile din incinta palatului. Totuși, în timpul iernii s-a luat decizia suspendării vizitelor, tocmai pentru a se evita riscul unor accidentări din cauza zăpezii sau a gheții.