Ninsorile record în multe părți ale Japoniei au provocat moartea a 17 persoane, au rănit peste 90 de persoane și au lăsat sute de gospodării fără electricitate, a anunțat luni Agenția Japoneză de Management al Incendiilor și Dezastrelor (FDMA).

De săptămâna trecută, zăpada a căzut abundent, în special în zonele de nord ale Japoniei, provocând blocaje majore în trafic pe autostrăzi și întârzieri semnificative în transportul public.

Până sâmbătă, 24 decembrie, furtuna de iarnă a făcut 11 victime, dar weekendul de Crăciun a adus și mai multă ninsoare, iar numărul morților a crescut la 17, în timp ce 93 de persoane au fost rănite.

Mulți dintre răniți au căzut de pe acoperișuri în timpul deszăpezirii sau , potrivit FDMA.

Astfel, agenția de gestionare a dezastrelor a transmis că o femeie în vârstă de 70 de ani a fost găsită moartă, îngropată sub un strat gros de zăpadă căzută de pe acoperiș în orașul Nagai, din prefectura Yamagata, la aproximativ 270 km nord de Tokyo, unde zăpada s-a aşternut într-un strat de peste 80 cm.

În multe zone , inclusiv orașul Oguni din nord-estul regiunii Yamagata, după cum relatează presa locală.

JR Hokkaido ltd express train”Lilac” was crushed against snowplow on the Hakodate line near Sunagawa railway station.

Because of heavy snowstorm,eyesight was very bad.

Recently JR Hokkaido has suffered from snow every year.

It may show global environmental pollution aggravation.

— 石龙 (@shilongland)