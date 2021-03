Zara Tindall, fiica Prințesei Anne și nepoata Reginei Elisabeta, a născut un băiețel. Condițiile în care a venit pe lume bebelușul sunt unele deosebite, căci nașterea a avut loc în baie, acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este cel de-al treilea copil pentru Zara (39 de ani) și Mike (42 de ani), soțul ei. Cei doi mai au împreună două fetițe: Mia Grace, de șase ani, și Lena Elisabeth, în vârstă de doar doi ani.

Dacă una dintre fiicele cuplului poartă numele Reginei, se pare că și fiul născut acum va purta un prenume cu o semnificație deosebită: Lucas Philip Tindall. De altfel, Prințul Philip și Regina Elisabeta sunt încântați de venirea pe lume a bebelușului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nepoata Reginei Elisabeta a născut un băiețel

Vestea cea bună a fost făcută publică de către Mike, fericitul tătic. El a mai dezvăluit că fiica Prințesei Anne este o adevărată războinică, dând naștere băiețelului lor chiar pe podeaua din baia casei lor, conform The Sun.

“Ziua de duminică a devenit mai frumoasă pentru că băiețelul a venit pe lume chiar în casa mea. Incredibil, la șase seara. Încă nu avem un nume, mereu ne-a fost greu să facem o astfel de alegere înainte de naștere. Este un bebeluș mare, a cântărit 3,742 kilograme. A venit pe lume foarte rapid, nici măcar nu am mai ajuns la spital. S-a născut pe podeaua din baie

ADVERTISEMENT

Am alergat și am luat o saltea din sala de gimnastică și am pus-o pe podea. Cel mai frumos lucru după nașterea acasă a fost că soția l-a putut ține imediat în brațe, apoi am coborât cu el în sufrageria noastră. Mi-am spus că acum am și un băiat, gata, ne oprim cu copiii”, a povestit Mike, în podcastul lui, imediat după eveniment. Ulterior, s-a aflat și numele final al băiețelului.

Cine este, de fapt, Zara Tindall

Zara este nepoata Reginei Elisabeta și a Prințului Philip, fiica Prințesei Anne, nepoata Prințului Charles și verișoara primară a Prințului William și a Prințului Harry. Fiul ei va fi a 22-a persoană la rând pentru tronul Marii Britanii. Din păcate, lucrurile nu au stat atât de bine pentru Zara și Mike în trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nepoata Reginei a pierdut două sarcini. Prima pierdere a fost în luna decembrie, anul 2016, la doar o lună după ce anunțaseră public că așteaptă un copil. Cea de-a doua a fost înainte de venirea pe lume a fetiței ei, Lena, în iunie 2018.

Zara și Mile s-au cunoscut în anul 2003, s-au logodit în anul 2010 și s-au căsătorit oficial în data de 30 iulie, anul 2011. Cei doi locuiesc într-o locuință fabuloasă, din Gloucestershire, dar sunt foarte iubiți de către britanici pentru că nu au pretenții publice și se comportă frumos cu toți cei din jur. De altfel, copiii Printesei Anne nici măcar nu au un titlu nobil.

ADVERTISEMENT