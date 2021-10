Zarug de la Asia Express, taxat de Irina Fodor. Cum a încălcat regulile concurentul

Concurentul de la Antena 1 a ajuns să fie taxat de Irina Fodor, totul din cauza unui lucru asupra căruia pare că s-a înțeles cu Lorelei Bratu încă de acasă.

Zarug a încălcat regulamentul concursului Asia Express și a refuzat să se supună jocului de pe fără niciun fel de jenă.

Mai exact, la una dintre probele care s-a desfășurat într-o pădure echipa formată din designer și Lorelei Bratu a rămas neclintită.

Zarug de la Asia Express, luat în vizor de Irina Fodor. Ce a făcut concurentul

Concurenții de la Asia Express au primit mai multe comenzi din partea unui judecător, cum ar fi să se descalțe, să danseze, să meargă în față sau să aducă telefonul, iar de fiecare dată Zarug a rămas pe loc.

În plus, a refuzat să se supună misiunii pe care o avea de îndeplinit și chiar a încercat să le distragă atenția celorlalți participanți.

Mai mult decât atât, echipa formată din Zarug și Lorelei Bratu a consumat din obiectele alimentare pe care trebuia să le ducă judecătorului la un moment dat.

Printre obiectele de recuzită s-au numărat trei pahare cu ceai, patru cu cafea, o pâine, nuci de pădure, o sticlă cu apă, un steag, două cutii cu lapte și șase mere.

„Tu să nu fugi”, îi spune Lorelei Bratu colegul ei de echipă, scrie . „Asta mănânc eu. Du tu alea”, a spus concurentul de la Asia Express.

„Să mai stăm, zic. Am zis ok, fă, hai să râdem, dă-i dracu, lasă-i pe ăștia să alerge ca proștii, deși am reținut câteva, și eu, și tu”, a completat Zarug.

Zarug știa regulile de la Asia Express, dar nu a vrut să se implice

Zarug a ținut să mai precizeze că reținuse unele dintre fluierăturile judecătorului de la Asia Express, dar a refuzat să se implice prea mult în misiune.

Acesta este motivul pentru care concurentul și colega sa au plecat în misiune la 5 minute după ce ultima echipă a adunat punctele necesare.

„5 minute contează în această emisiune, contează la imunitate”, a declarat prezentatoarea de la Asia Express 4.

Echipa care a plecat prima în misiune a fost cea formată din Cosmin Natanticu și soția sa, Eliza, încă un motiv de bucurie pentru că actorul își serba ziua de naștere.