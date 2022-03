Zarug, dezvăluiri picante despre trecutul său amoros: „Mi-am făcut singur viața un calvar”

Zarug a vorbit în cadrul unui interviu online despre viața sa amoroasă, cu bune și cu rele. Este pentru prima oară când fashionistul e extrem de deschis, dezvăluind câteva lucruri inedite.

Zarug, confesiuni picante despre viața sa amoroasă

Zarug a stat de vorbă cu Mihai Ghiță, în cadrul emisiunii „În oglindă”, de pe Carismaticul designer a povestit prin ce peripeții amoroase a trecut, una dintre marile sale decepții în dragoste producându-se când a plecat la Paris, acolo unde a stat o bună bucată din viața sa.

ADVERTISEMENT

„Să zicem… Nu era vorba de dragoste neapărat. Era vorba de un băiat dintr-un oraș de provincie, cu zero experiență în privința afectelor, căruia îi dăduse un alt băiat mai multă atenție decât altul, dar nu din punct de vedere sexual. Mi-am făcut singur viața un calvar.

M-am îndrăgostit de cineva prostește. Demersul de a-mi schimba cu totul viața, i-o datorez și acestui băiat”, a povestit Zarug.

ADVERTISEMENT

„Eram destul de fraier”

a mai spus că se consideră un băiat deștept și că l-a debusolat destul de mult povestea de iubire transformată în eșec. Astăzi, îi mulțumește acelui individ pentru faptul că i-a schimbat viața, căci altfel nu ar fi cunoscut Parisul și nu ar fi realizat o serie din lucrurile de care a devenit, ulterior, mândru.

„Eram destul de fraier. Cum e orice tânăr, foarte tânăr, cu zero experiență, când se îndrăgostește prima oară. Era simpatică toată dinamica aia. Nu era reciproc sentimentul ca sexualitate vorbind, dar sufletește era o apropiere foarte simpatică. Am petrecut foarte mult timp împreună. Cred că eu am greșit, cumva”, a mai spus Zarug.

Despre prima lui mare iubire a spus că a fost insinuant în relație de cele mai multe ori, dar nu a știut să îi acorde atenția și afecțiunea pe care primul său partener le aștepta.

ADVERTISEMENT

Zarug și-a amintit și de una dintre situațiile aparent stânjenitoare, când a avut un date în casa în care stătea, la Iași, cu primul său iubit, iar la un moment dat a primit un telefon de la acesta să meargă să îl ia dintr-un loc, fiind beat.