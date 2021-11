Zarug, față în față cu Amalia Năstase: “În calitate de vită obeză, cheală, gay, în România am avut toate ușile deschise”. Video

Mihai Dan Zarug este unul dintre cele mai urmărite personaje publice în ultima perioadă, tocmai de aceea fost invitat în cel mai recent podcast al Amaliei Năstase, unde a vorbit, printre altele, despre modă, inspirație și critici. , iar, de atunci, imaginea sa a fost descusută în detaliu.

Zarug, în podcastul Amaliei Năstase: “Am devenit model pentru generații”

Fire destul de extrovertită, , creându-și de-a lungul timpului o comunitate închegată care îl susține periodic. Invitat în podcastul Amaliei Năstase, acesta a vorbit pe larg despre comunitatea sa, dar și despre cât de fericit este de fiecare dată când oamenii îi scriu și îi cer sfaturi.

„Expunerea tv e un booster de notorietate foarte mare. Mi-am format o comunitate, îmi place. Îmi dă și îmi răspunde în același timp la ceea ce fac. Am devenit model pentru generații, pentru copii, în primul rând. Îmi scriu copii gay, ceea ce mi se pare super tare, îmi cer sfaturi unii, mi se pare drăguț. Toate interacțiunile cu oamenii sunt pe simpatie, nu sunt deloc agresive. Genul meu de personaj nu instigă la ură. Îmi place.”, a declarat Zarug.

ADVERTISEMENT

Inspirația vine din lucruri mici

Dacă alți designeri vestimentari din România se mândresc că își găsesc inspirația la Paris sau în alte orașe europene, Zarug este de altă părere. Fostul concurent de la Asia Express susține că cel mai mult a fost impresionat de portul românesc, de felul în care oamenii de la sate aleg să se îmbrace.

Designer-ul susține că, o bună perioadă de timp, a fost nevoit să facă naveta cu autobuzul zilnic și astfel a putut observa o mulțime de oameni de la țară, îmbrăcați cu diferite obiecte vestimentare, care i-au oferit o imagine de ansamblu a următoarelor sale creații.

ADVERTISEMENT

„Când am început să fac haine bărbătești, într-o primă instanță, mă inspirau oamenii de la țară. Pentru că eu făceam naveta constant București-Botoșani și, trecând prin sate, vedeam niște chestii foarte interesante la oameni. Aveam vis-a-vis de fabrică o femeie… ieșea îmbrăcată cu pantaloni de trening de la Adidas, peste care avea o fustă țigănească, peste care avea un hanorac și o geacă de piele. Cu părul prins în cozi și în picioare avea șosete cu șlapi, care acum sunt la modă.”, susține designer-ul.

Zarug, de la Drept, la modă: “Oribilă facultate”

Mihai Dan Zarug a finalizat cursurile Facultății de Drept din Iași, urmând să încerce să aibă o carieră, practicând această meserie. Nu se regăsea deloc în alegerea făcută și susține că a detestat fiecare minut pe care îl petrecea la cursuri sau la practică.

ADVERTISEMENT



„Am făcut Dreptul la stat, la Cuza, la Iași. Oribilă facultate – pentru mine. N-am nimic cu facultatea și cu absolvenții de Drept, dar na, a fost o alegere proastă și am persistat în prostie la presiunea familiei, ca să am acea patalama la mână cu care tot românul trebuie să moară – cu patalamaua. Am terminat Dreptul și nu a fost suficient, a trebuit să și profesez ca jurist pentru o perioadă scurtă până am decis că ori fac asta, ori fac altceva, ori mă sinucid imediat.”, povestește Zarug.

După terminarea cursurilor, designerul a reușit să obțină un post în fabrica în care mama sa lucra ca directoare. Aceasta spera ca, odată ce fiul său va începe să practice această meserie, va ajunge să o iubească, însă nu a fost deloc așa. Zarug a detestat fiecare minut pe care trebuia să îl petreacă alături de muncitori.

ADVERTISEMENT

„Mă îmbrăcam la sacou și la cravată. Gestionam resursele umane , dar mi s-a întâmplat să acționez în calitate de diriginte între oameni care erau mult mai în vârstă decât mine. Eram într-o fabrică unde mama era directoare.”, explică acesta.

Absolvent al „Ecole Superieure de Gestion Paris”

Când a înțeles că magistratura nu era pentru el, Zarug a încercat să își facă o carieră din copywriting, însă nici asta nu a funcționat. Bărbatul povestește că a încercat să aplice la diferite locuri de muncă online, însă, de fiecare dată, se întâmpla să nu primească niciun răspuns din partea angajatorilor.

ADVERTISEMENT

Pentru că a simțit că nu se poate resemna atât de ușor cu viața pe care trebuia să o trăiască, la Botoșani, alături de familia sa, lucrând în aceeași fabrica în care mama sa era directoare, Zarug a ales să plece din țară, după ce a găsit o școală în Paris care i-a oferit ceea ce România nu putea să ofere pe atunci. Astfel, Zarug a absolvit cursurile „Ecole Superieure de Gestion Paris” și a început să creeze haine pentru el și pentru prietenii săi.

Zarug: „Mama este o femeie foarte puternică, foarte șmecheră”

Întrebat de către Amalia Năstase ce părere are despre mama sa, Zarug a părut emoționat. Acesta o divinizează pe femeia care i-a dat viață și susține că și-ar fi dorit să poată moșteni mai multe lucruri de la ea. Într-un interviu acordat cu mult timp în urmă, Zarug susținea că mama sa a reușit să își croiască un drum în viață printr-o lume a bărbaților, ceea ce înseamnă foarte mult pentru el.

„Mama este o femeie foarte puternică, foarte șmecheră. E o femeie care s-a dedicat profesiei, care e foarte bună pe ceea ce face. Nu există să aibă un task și să nu îl ducă la bun sfârșit. Dar nu că bun sfârșit, ea face și profit, eu aici nu am învățat de la ea. A fost dintotdeauna director de fabrică. Mie nu îmi place rigiditatea, în schimb.”, a adăugat Zarug.

Cum a Zarug peste criticile aduse de ceilalți?

Zarug a devenit cunoscut pentru felul său unic de a se raporta la lumea din jur. Acesta reușește de fiecare dată să treacă peste barierele impuse de societate și să își trăiască viața departe de criticile celorlalți. Chiar dacă la început a fost afectat de modul în care oamenii se raportau la persoana lui, Zarug spune că, treptat, a învățat să facă haz de necaz și să mascheze într-un fel sau altul suferința.

„În calitate de vită, obeză, cheală, gay în România am avut toate ușile deschise. N-am de ce mă plânge. Am învățat să nu-mi pese în timp. Am învățat să-mi creez bula mea. Am trecut peste toate cu foarte mult umor. Pentru mine e cel mai ușor să maschezi suferința cu umor”, spune Zarug.