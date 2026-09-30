Sport

Ce se întâmplă, de fapt, cu banii la CFR Cluj. E vestea pe care o așteptau jucătorii lui Șumudică

La o peste o lună după ce Tribunalul Cluj a admis cererea depusă de CFR Cluj pentru intrarea în insolvență, Răzvan Zăvăleanu a oferit mai multe detalii despre starea de spirit din Gruia.
Flaviu Popa
30.09.2026 | 15:30
Ce se intampla de fapt cu banii la CFR Cluj E vestea pe care o asteptau jucatorii lui Sumudica
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Răzvan Zăvăleanu a vorbit despre insolvența CFR Cluj
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Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar în cazul insolvenței CFR Cluj, a anunțat că în acest moment se lucrează la stabilirea planului de organizare. Mai mult, lucrurile ar merge „din ce în ce mai bine” în Gruia, formație care nu va avea drept de a juca în Europa până nu-și rezolvă problemele.

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Zăvăleanu a mărturisit că nu prea stă de vorbă cu patronul Ioan Varga, în schimb ține legătura cu Marian Copilu, mâna dreaptă a patronului CFR-ist. „Lucrurile sunt din ce în ce mai bune. Este liniște și există surse de finanțare pentru plata cheltuielilor curente, pentru salarii, obligații la bugetul de stat. Este liniște, iar în acest timp ne desfășurăm activitățile privind dosarul de insolvență. La un moment dat, va veni momentul în care să putem propune planul de reorganizare.

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Nu avem încă un tabel de creditori. După ce vom avea, vedem ce se poate plăti, cum se poate plăti și cum procedăm. Lucrurile sunt într-o normalitate acum și împreună cu managementul ne străduim să facem în așa fel încât CFR să-și poată autosusține activitatea. Suntem pe un trend bun până acum”, a declarat Zăvăleanu pentru Digisport.ro.

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Chiar și așa, Răzvan Zăvăleanu se ferește să spună dacă ieșirea din insolvență a CFR Cluj și, implicit, redresarea echipei va fi o misiune ușoară, sau nu. Cert e că în cazul Dinamo, Zăvăleanu și echipa sa au reușit să evite falimentul, iar acum „câinii” se luptă cu șanse reale la titlu.

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„Nu putem spune dacă este un caz dificil sau ușor. Fiecare procedură de insolvență are un grad de dificultate și nu putem spune că nu știm să gestionăm. Până acum, nu putem spune că a ieșit ceva din context.

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Am vorbit de două-trei ori cu domnul Varga, dar foarte scurt. Dânsul este prins cu afacerile sale în afara României, dar avem o linie de discuție deschisă cu administratorul special, domnul Marian Copilu. Vorbim zilnic cu dânsul”, a declarat Zăvăleanu la Digisport.ro.

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În urmă cu două săptămâni, patronul Varga îi asigura pe fani că va plăti toate datoriile echipei până în decembrie și stabilea un obiectiv îndrăzneț în acest sezon: câștigarea Cupei României.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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