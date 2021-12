Răzvan Zăvăleanu, interviu pentru Fanatik după demiterea lui Rednic: “Acesta este răspunsul pe care l-a dat Iuliu Mureşan!”. Exclusiv

FANATIK a . “Puriul” era convins că va continua şi la anul, având strategia pregătită, însă a fost mazilit de la echipă de conducere.

, aflând din comunicatul de presă emis de club. În aceste condiţii, sunt şanse mari ca Iuliu Mureşan să rămână la club, el fiind omul care a propus demiterea antrenorului şi numirea lui Flavius Stoican.

Răzvan Zăvăleanu, interviu pentru Fanatik după demiterea lui Rednic: “Domnul Mureşan a preferat să taie în carne vie”

Reprezentantul administratorului judiciar de la Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a vorbit pentru FANATIK despre această demitere, lăsând să se înţeleagă faptul că acesta este răspunsul pe care Iuliu Mureşan l-a dat referitor la o eventuală plecare.

Cum aţi ajuns la soluţia extremă de a-l demite pe Mircea Rednic?

– În primul rând, rezultatele sportive ale echipei ne-au făcut pe toţi să credem că situaţia va fi greu de remediat dacă nu se va produce un şoc la echipă. Am sperat că la meciul cu Farul se va produce revirimentul de care avem nevoie, dar aţi văzut meciul, acest lucru nu s-a întâmplat. Până la urmă, domnul Mureşan a preferat să taie în carne vie şi să aleagă o altă soluţie. Era momentul cel mai prielnic, având în vedere că vine pauza asta. Se pot stabili lucrurile cu lotul de jucători, pregătire şi tot ce trebuie.

“Elementul primordial au fost rezultatele foarte rele”

A contat şi faptul că Mircea Rednic a anunţat public ce jucători dă afară, pe cine nu mai vrea să vadă la echipă?

– Independent de ceea ce s-a întâmplat în bucătăria clubului, nu am vorbit urât niciodată despre nimeni, tocmai pe ideea că am oferit suport total. Am încercat să fim o echipă. Nu o să modific aceste lucruri. Au fost tot felul de motive, dar prefer să rămânem în zona cavalerismului şi să nu discutăm despre aceste lucruri. Cert este că elementul primordial au fost rezultatele foarte rele.

Dar pe dânsul de ce nu l-aţi anunţat de demitere?

– A fost anunţat instituţional, potrivit contractului individual de muncă.

“Personal, nu am vorbit cu dumnealui, dar nici nu este în atribuţiile noastre să vorbim”

Şi prin telefon?

– Personal, nu am vorbit cu dumnealui, dar nici nu este în atribuţiile noastre să vorbim. Administratorul special a luat o decizie pe care a supus-o aprobării. Am ratificat şi aşa s-au desfăşurat lucrurile.

Ce urmează pentru Dinamo după numirea lui Flavius Stoican?

– Urmează să ne spună părerea lui despre lot şi să ne sfătuim, aşa cum stă bine unei echipe. Să discutăm, să alegem soluţiile pe care împreună le considerăm cele mai bune. Nu mă refer aici la mine, ci la antrenor, director sportiv şi administratorul special, care sunt specialişti şi trebuie să se poată pronunţa.

“Acesta este răspunsul pe care l-a dat domnul Iuliu Mureşan, probabil”

Deci nu pleacă domnul Mureşan?

– Nu, nu s-a pus problema.

El a spus că e la o eventuală plecare…

– Acesta este răspunsul pe care l-a dat domnul Iuliu Mureşan, probabil.

5 mandate pe banca lui Dinamo a avut Mircea Rednic

1 victorie în 11 etape a înregistrat Dinamo cu Rednic pe bancă