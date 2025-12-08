Zbor de 20 minute! Universitatea Craiova şi-a trimis jucătorii la Super Gala Fanatik 2025 cu un private jet de 5 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Super Gala Fanatik 2025 îi va premia pe cei mai buni dintre cei mai buni din sportul românesc. Jucătorii de la Universitatea Craiova ce vor urca pe scenă au parte de un gest fără precedent din partea clubului, prin prisma programului încărcat al echipei.

Avionul privat care i-a adus pe jucătorii Universității Craiova la București pentru Super Gala Fanatik 2025 a aterizat pe aeroportul Băneasa la ora 15:06.

Ștefan Baiaram, unul dintre fotbaliștii formației din Bănie care va fi premiat la marele eveniment, a postat o imagine de colecție din luxosul private jet cu care a sosit în Capitală.

Avionul privat închiriat special de Universitatea Craiova pentru a-i aduce pe Baiaram, Romanchuk și David Matei la Super Gala Fanatik 2025 este un Honda HA-420 HondaJet. Prețul unei astfel de aeronave se ridică la 5,3 milioane de dolari, în timp ce un model second-hand costă în jur de 2,5 milioane de dolari.

Cum vor ajunge jucătorii Universității Craiova la Super Gala Fanatik 2025

Oficialii grupării din Bănie au făcut un efort extraordinar pentru ca jucătorii ce vor fi premiați la să fie prezenți la eveniment, în ciuda faptului că programul echipei este extrem de aglomerat.

Astfel, conducerea Universității Craiova, într-un gest fără precedent pentru o distanţă atât de scurtă, cum este cea dintre Craiova şi Bucureşti, a închiriat un avion privat de 5 milioane de euro pentru ca fotbaliștii Oleksandr Romanchuk, David Matei și Ștefan Baiaram să poată fi prezenți la Super Gala Fanatik 2025. Cei trei jucători au plecat de la Craiova spre București la ora 14:45 și au aterizat în capitală după 20 de minute de zbor. Fotbaliştii olteni vor fi însoțiți la marele eveniment de directorul sportiv Mario Felgueiras.

De ce au apelat oltenii la un avion privat pentru un zbor pe ruta Craiova – Bucureşti – Craiova

Oltenii au recurs la această soluție pentru că premianții au jucat duminică seară în , iar luni, înaintea Super Galei Fanatik 2025, vor trebui să fie prezenți și la antrenamentul de recuperare.

În plus, jucătorii vor trebui să revină cât mai repede la Craiova, deoarece ”alb-albaștrii” pregătesc partida cu Sparta Praga, din etapa a 5 a . Întâlnirea este programată joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Astfel, conducerea oltenilor a dorit ca jucătorii să fie cât mai proaspeţi şi să evite o oboseală şi ore parcurse pe drumul din Bănie spre Bucureşti şi retur, preferând să plătească o sumă consistenţă pentru un private jet pentru un zbor de 20 de minute Craiova – Bucureşti. Imediat după Super Gala Fanatik 2025, oltenii vor zbura înapoi în Bănie.

Universitatea Craiova, implicată pe toate fronturile, program complicat în decembrie

Formația din Bănie a avut o primă parte de sezon bună, ținând cont și de numărul mare de jocuri. Universitatea Craiova e pe locul 4 în clasamentul SuperLigii, conduce în grupa din Cupa României, iar în Conference League este aproape de o calificare extraordinară în fazele eliminatorii.

