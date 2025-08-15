Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă

O femeie a reușit să dea peste cap planurile a sute de pasageri. Din cauza unor probleme la stomac, aceasta a fost nevoită să stea ore bune în toaleta avionului. La final, pilotul a decis să anuleaze următoarea cursă, creând frustrare în rândul a sute de pasageri.

Problemele la stomac ale unei femei au anulat zborul a sute de pasageri

O femeie a distrus călătoria cu avionul pentru sute de persoane. Meghan Reinertsen călătorea din Portugalia către Indianapolis, acolo unde urma să meargă la premiera unui film. Deși era stabilită de ani buni în Europa, acesta a rămas mereu conectată la lumea cinematografică din State Unite ale Americii.

Inițial, călătoria părea că decurge conform planului. Meghan a adormit, fiind vorba despre un zbor lung, însă nu pentru mult timp. Femeia s-a trezit brusc din cauză că era deranjată la stomac. A știut că trebuie să meargă urgent la baie. Ajunsă pe aeroportul de escală, Meghan a crezut că a scăpat de coșmar.

Meghan Reinertsen a aterziat pe aeroportul Newark din New York, a trecut de controlul vamal, apoi a mers din nou la baie. Ulterior, s-a îmbarcat în cel de-al doilea avion care o ducea la destinație, însă o nouă criză de stomac a lovit-o brusc. Semnul centurii de siguranță era aprins, astfel că nu a putut pleca la baie.

Femeia a stat în toaleta avionul pe toată durata zborului

La un moment dat, femeia nu a mai putut rezista, a ignorat regula și A stat la toaletă 20 de minute, încercând să facă față deranjului la stomac, dar și senzației de vomă. Rușinată, a ales să stea în toaletă până când avionul a aterizat și toți pasagerii au coborât din el.

Meghan Reinertsen a crezut că a scăpat, însă a creat un adevărat haos pentru sutele de pasageri care urmau să se îmbarce într-o nouă cursă în același avion. Din cauza mizeriei produse în toaletă, zborul a fost anulat. Compania aeriană a apelat pe personal specializat pentru a dezinfecta totul.

Meghan a fost scoasă din avion în scaun cu rotile și dusă la zona de bagaje. Ulterior, femeia a povestit totul pe TikTok și a cerut scuze pasagerilor cărora le-a cauzat probleme. Se pare că deranjul la stomac ar fi fost provocat de un burger pe care l-a mâncat în Portugalia și care nu a fost suficient de bine gătit.

Alte situații în care zborurile au fost anulate din motive inedite

Din păcate, industria aviatică nu duce lipsă de momente neprevăzute. În 2019, un zbor intern din Statele Unite ale Americii a fost deviat la nici 30 de minute după decolare. Motivul? Un pasager a început să manifeste simptomele unei reacții alergice grave.

Întregul incident ar fi fost declanșat de pasagera care stătea în fața bărbatului. Aceasta a deschis o pungă de arahide pe care a primit-o ca gustare din partea personalului avionului. În acel moment, bărbatul a început să se plângă de mâncărimi intense, i s-a umflat fața și respira din ce în ce mai greu. Ulterior, s-a aflat că bărbatul suferea de o alergie severă la proteinele din arahide.

Echipajul a intrat imediat în alertă și i-a administrat bărbatului o injecție cu adrenalină. Între timp, pilotul a luat legătura cu turnul de control pentru a solicita aterizarea de urgență. Avionul a fost deviat către cel mai apropiat aeroport, unde pasagerul a fost preluat de paramedici.

Un avion s-a întors din drum din cauza unei pasagere care cânta

Un incident cel puțin bizar a avut loc și în 2013, atunci când din cauza unei pasagere care cânta. Cursa zbura între Los Angeles și New York, iar la scurt timp după decolare, o femeie a început să cânte „I Will Always Love You”, piesa lui Whitney Houston”.

Initial, pasagerii au luat totul ca pe o glumă, însă minutele treceau și femeia nu se mai oprea din cântat. Astfel, entuaziasmul s-a transformat în frustrare, iar situația a escaladat. Însoțitorii de bord au încercat să o calmeze, dar în zadar.

Femeia a început să cânte și mai tare și a ignorat toate rugămințile și instrucțiunile echipajului. În acel moment, căpitanul a decis să devieze avionul și a aterizat de urgență în Kansas City.

Acolo, poliția a urcat la bord și a escortat-o pe femeie afară, în timp ce aceasta continua să cânte refrenul melodiei. Autoritățile au confirmat că femeia nu era sub influența alcoolului, dar părea să sufere de o problemă medicală sau psihologică.