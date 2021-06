Zdenek Ondrasek are fizioterapeut acasă! Cine îl ajută să fie în formă maximă înainte de venirea la FCSB. Foto

că Gigi Becali s-a înţeles cu Zdenek Ondrasek, iar cehul va fi noul atacant la vicecampioanei României. Fotbalistul ceh are de mai mulţi ani o relaţie cu Daria Dembinska, pe care a întâlnit-o în Polonia şi este fizioterapeut.

Zdenek Ondrasek a cunoscut-o pe Daria Dembinska pe vremea când juca la Wisla Cracovia. Mai exact, conform paginii personale de Instagram a polonezei, cei doi şi-au început relaţia pe 1 ianuarie 2017.

Zdenek Ondrasek e ajutat de iubita-fizioterapeut să fie în formă maximă înainte de venirea la FCSB

Daria Dembinska şi Zdenek Ondrasek sunt de nedespărţit de când s-au cunoscut, iar iubita l-a urmat pe fotbalist la ultimele două echipe. În decembrie 2018, cei doi s-au mutat la Dallas, după ce atacantul a semnat cu formaţia din MLS.

În septembrie 2020, Ondrasek a decis să plece de la FC Dallas şi s-a transferat la Viktoria Plzen. Imediat după ce mutarea s-a perfectat, cehul a susţinut că familia a fost motivul pentru care s-a întors în ţara natală.

“Familia este pe primul loc, iar când este vorba despre ea, totul merge în plan secund. A trebuit să iau o decizie rapidă şi am pus familia în faţa fotbalului. Vreau să le mulţumesc tuturor”, era mesajul lui Zdenek Ondrasek la plecarea de la FC Dallas.

Cum a cunoscut-o Zdenek Ondrasek pe Daria Dembinska

Într-un interviu pentru presa din Polonia, a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Daria Dembinska. Richard Guzmics, fotbalist al lui Wisla Cracovia în perioada 2014-2017, a fost cel care a jucat rolul lui “Cupidon”.

“El o ştia de mai mult timp. La scurt timp, am întâlnit-o la sauna unde lucra. A doua zi am mers din nou acolo, apoi m-am dus zilnic. A fost o nebunie, dar acum suntem împreună. Am găsit o super iubită. Înţelege tot ceea ce îi spun în engleză, dar îmi vorbeşte în poloneză.

Nu vorbesc limba voastră, dar mi-am dat seama că jumătate dintre cuvinte le aveam deja în cap după ce am întâlnit-o”, spunea Zdenek Ondrasek într-un interviu pentru presa din Polonia.

Datorită relaţiei cu Daria Dembinska, presa poloneză a speculat că Zdenek Ondrasek ar putea să revină la Wisla Cracovia în această vară, însă oferta lui Gigi Becali l-a convins pe atacantul ceh.

O accidentare gravă l-a ţinut pe tuşă aproape tot sezonul 2017-2018

În iulie 2017, la scurt timp după startul sezonului 2017-2018, Zdenek Ondrasek a suferit o accidentare la călcâiul lui Ahile şi a stat pe tuşă aproape patru luni. Revenit pe teren în noiembrie la Wisla Cracovia, problemele cehului au reapărut după un singur meci, astfel că a fost indisponibil încă şase luni.

Zdenek Ondrasek s-a revanşat în următorul sezon, când a marcat 12 goluri în 20 de meciuri pentru Wisla Cracovia. La mijlocul stagiunii, atacantul ceh a plecat la FC Dallas şi i-a ajutat pe texani să prindă play-off-ul MLS în 2019.