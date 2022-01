Un fost jucător al FCSB îl desființează pe Gigi Becali: „Nu cred că mai există unul ca el în lume”

, fostul atacant al FCSB, nu îl iartă nici acum pe Gigi Becali, după ce l-a atacat și când a plecat din România.

Vârful de 33 de ani s-a transferat din Norvegia de la Tromso, în Polonia, la Wisla Cracovia și speră în continuare că le va da peste nas celor care s-au îndoit de valoarea sa.

Zdenek Ondrasek, neputincios în fața lui Gigi Becali: „El are propria lui lume, deci ce poți face?”

Zdenek Ondrasek a fost șocat de faptul că a fost dat afară , însă nu regretă că a venit în România: „Mă bucur că am locuit o vreme în România, am întâlnit acolo oameni minunaţi. Dezavantajul, însă, a fost că nu am stat mai mult timp acolo”.

ADVERTISEMENT

Cehul spune că nu l-a întâlnit niciodată pe Gigi Becali, însă e sigur că nu mai există niciun alt patron ca el în fotbalul mondial: „Nu cred că mai există unul ca Becali în acestă lume. Numai că nu l-am întâlnit niciodată personal. El are propria lui lume, deci ce poţi face? Trebuie să accepţi şi să mergi mai departe”.

Cu toate acestea, experiența din România l-a învățat multe și are un sfat pentru fotbaliștii mai tineri care nu au trecut prin astfel de momente:

ADVERTISEMENT

„Nu voi spune că mă bucur că am avut o astfel de situaţie în România (n.r. – să fie dat afară după 3 meciuri). Totuşi, după această experienţă le pot spune, de exemplu, colegilor mai tineri de la Wisla să se uite la mine şi să vadă pe exemplul meu că în viaţă trebuie să fii pregătit pentru orice, pentru că nu ştii niciodată ce se va întâmpla cu tine”.

Ondrasek nu le poartă pică celor de la FCSB și a uitat deja ce s-a întâmplat în urmă cu jumătate de an: „Am lăsat repede în urmă acest episod din România şi am mers mai departe”, a declarat fostul atacant al FCSB pentru .

ADVERTISEMENT

Zdenek Ondrasek l-a atacat pe Gigi Becali după plecarea de la FCSB: „E un nebun!”

Întors în Cehia, le-a povestit colegilor săi calvarul prin care a trecut la FCSB: „Și el a fost surprins de cum a fost tratat. A spus că e o junglă acolo. Chiar așa pare! Patronul de la FCSB e un nebun. Cred că nimănui nu i-ar plăcea să lucreze cu el. E ceva extrem, n-am trăit niciodată așa ceva”, a povestit David Limbersky pentru O2 TV Sport Cehia.

Un alt coleg al lui Ondrasek a povestit pățaniile cehului în România: „Nu cred că am trăit așa ceva. În Franța am avut un președinte puternic, decidea transferurile și concedia antrenorii. Mergea și în vestiar. Simțeai că el e ăla care conduce clubul. Dar în niciun caz nu făcea ca Becali. Dacă nu-i plăcea un jucător, îl punea pe lista de transferuri la următoarea perioadă de transferuri”, a declarat Vladimir Smicer, fostul jucător al lui Liverpool cu care a cucerit Champions League.

ADVERTISEMENT

că Zdenek Ondrasek a fost avertizat de cei de la Sepsi Sfântu Gheorghe, care voiau să îl transfere inițial, să nu meargă la FCSB: „Ondrasek a fost în vizorul nostru. A plecat la Steaua (n.r. FCSB). Dacă ne-a refuzat… noi am vorbit cu el, i-am transmis și ce s-a întâmplat cu Vukusic.

Noi i-am zis că nu o să joace mai mult de două etape, el a zis că o să joace. Prima oară, Steaua nici nu a știut de Ondrasek. Noi vorbisem înainte cu o lună cu Ondrasek. Noi l-am atenționat: «Bă, nu te duce acolo, că nu o să stai mult».

ADVERTISEMENT

I-am trimis și declarațiile lui Vukusic, dar, dacă nu a înțeles… El a zis că se duce la cea mai bună echipă din România. Na, s-a dus, dar a și plecat repede”, a declarat Attila Hadnagy, în exclusivitate, pentru FANATIK.