Zdenek Ondrasek mai primește o șansă de la Gigi Becali: ”Îl mai ţin 3-4 meciuri să vedem”

Imediat după remiza de la Botoșani, omul de afaceri a spus despre atacantul ceh că la echipa lui Dinu Todoran și va căuta un alt atacant.

De altfel, Basarab pe seama faptului că Ondrasek mai mult a respins mingile venite pentru el, decât să le folosească în folosul formației sale.

Gigi Becali îi mai dă o șansă lui Zdenek Ondrasek

Atacantul ceh, care a prins doar o repriză în partida de la Botoșani, a fost între Cristian Daminuță, fotbalist trecut pe la Inter şi AC Milan, și managerul general al ”roș-albaștrilor”, MM Stoica.

Chiar dacă pare convins că Zdenek Ondrasek nu este ceea ce își dorește pentru FCSB, Gigi Becali ar vrea să-i mai dea o șansă atacantului ceh, însă a anunțat că pe acel post va mai încerca și alți fotbaliști, printre care Andrei Cordea.

”Să vă spun. L-am luat de comun acord pe Ondrasek. Îl mai ţinem 2-3 meciuri dacă face faţă la FCSB. Dacă nu, am dat pe tine 100 de mii, plus 50 de mii la semnătură, sa fii sănătos. Îl mai ţin 3-4 meciuri să vedem. Îl punem acum pe Cordea atacant, să vedem, să încercăm şi atacant”, a declarat Becali la .

CFR Cluj, mai bună decât U Craiova

Deși consideră că CFR Cluj este o echipă extrem de puternică și care s-a întărit odată cu aducerea lui Denis Alibec, finanțatorul FCSB crede că formaâia sa poate cuceri titlul și s-a declarat încă o dată mulțumit de jocul prestat în prima etapă.

”Nu sunt supărat. Să luăm primul meci. Dacă am juca cu toate echipele aşa, numai în jumătatea adversă şi am da un gol, să nu ratăm 11 metri, să nu dăm bară, să fie gol, toate meciurile să fie aşa. Aş vrea mingea să fie numai la noi. Acum s-a întâmplat.

Nu mă sperie nimeni. Ce vrea Dumnezeu! CFR e echipă mai puternică decât Craiova, aşa cred eu, problema lor. L-au luat şi pe Alibec, s-au întărit tare. Eu credeam că mai trecând un an peste Coman, Moruţan, o să fie altfel. Cred că o să-şi revină şi Moruţan”, a spus Gigi Becali.

Becali l-a pus la zid pe Burleanu

După ce a primit o amendă de 30.000 de lei pentru că a criticat arbitrajul din Liga 1 în sezonul precedent și pentru că s-a luat de președintele FRF, Răzvan Burleanu, Gigi Becali a avut o nouă reacție violentă la adresa șefului de la Casa Fotbalului.

”Burleanu nu-mi poate face rău. El este un om deștept, numai că în România știi cum sunt oamenii, după ce îi alegi, ei se cred stăpâni. În campanii spun că vor ajuta aia, vor face pentru cluburi, voe face pentru jucători, iar după ce îl alegi și se vede pe scaun, nici lui nu-i vine să creadă și încet-încet începe să devină stăpân.

Uită că este slujitor și devine stăpân. Asta e în România și asta a făcut el, Burleanu. El se crede acum un stăpân. Când pui ceva și vrei să faci ceva în fotbal, Burli, întrebi. Când vrei să faci ceva în Divizia B, întrebi pe cei din Divizia B. Când vrei să faci ceva în Liga 1, întrebi Liga, adică cele 16 cluburi”, a firmat finanțatorul FCSB.

Șeful FRF, acuzat că e tiran

”Nu poți să faci ceva tu forțat cu noi dacă noi nu vrem. Nu poți să ne obligi pe noi. N-ai tu cum să mă obligi pe mine pentru că am 63 de ani, am lucrat, m-am luptat, am dus o foaie, cum n-am dus, câte am făcut în țara asta, am fost și în pușcărie, să vii tu un țâncă, că tu ești țâncă dacă nu ai rezolvat nimic în viața ta, n-ai făcut nimic, n-a făcut nimica.

A făcut ceva? Ce-ai făcut tu cu viața ta? Ce-ai produs tu în viața ta? Tu vii să-mi comanzi tu mie, lui Becali, că așa se face. Păi nu vreau să fac așa. Nu, Domne, te oblig, că am Comitetul Executiv, adică tiranii. Adică lasă că Partidul Comunist votează și trebuie să facă toți așa.

Pe cine să susții că în România nu ai pe cine să susții. De ce? Pentru că în România, oamenii, nu știu cum să-i cataloghez, oamenii, din sărăcie, din naivitate, din teribilism, din sclavagism, dacă dă cineva mâna cu ei cum a dat cu Burleanu, ‘mamă, a dat președintele mâna cu tine’, ‘îl votăm’ sau ‘uite, mi-a dat trei mingi’”, a continuat el.

Becali crede că Burleanu a distrus fotbalul

”Și el cu toți banii pe care îi câștigă acolo de la UEFA, pe spatele nostru, că el nu poate să ia bani la Federație dacă noi nu facem fotbal. Și atunci el ce face cu banii, cum fac ăștia, banii Guvernului îi dă la PNL, la primar PNL, la cutare PNL, iar Burleanu dă banii la toți cei care votează cu el.

‘Mă votezi?’, ‘Da, domn’ președinte, vă votăm’. ‘Vă dau 20.000. Hai că vă dau 30.000 acuma’. ‘Dacă ne dați, vă votăm pe dumneavoastră, domnu’ Burleanu Președinte’. Și atunci când ajunge Burleanu acolo, încep să se ridice în picioare și să aplaude.

Păi el, Burleanu, a distrus fotbalul, de ce îl aplauzi? Ce să meargă? Să n-aud! Îi dă o minge, trei tricouri, două perechi de galoși și o eșarfă și ‘gata, domnul președinte, vă votăm’”, a încheiat Gigi Becali.