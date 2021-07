Zdenek Ondrasek, ultimul transfer de la FCSB, îi dă deja fiori unui antrenor din Liga 1: „Seamănă cu Alibec!”

Zdenek Ondrasek . Până să intre în „pâine”, fostul fotbalist al Viktoriei Plzen primește laude din partea lui Leo Grozavu, antrenorul celor de la Sepsi.

Grozavu recunoaște că fotbalistul de 32 de ani a reprezentat un punct de interes și pentru gruparea covăsneană, dar vârsta atacantului i-a împiedicat pe șefii lui Sepsi să insiste pentru transfer.

În mod cert, Gigi Becali l-a dorit cu ardoare pe vârful cu șapte selecții și două goluri la prima reprezentativă a Cehiei. .

Zdenk Ondrasek, lăudat de Leo Grozavu

„L-am urmărit! Am ezitat vizavi de vârsta lui! E o vârstă care nu mi-a dat încredere că el va veni să mai dea ceva aici. Asta m-a făcut să ezit. Dacă l-am fi dorit sub orice formă, l-am fi luat. Are calitate, a demonstrat. Vârsta însă m-a făcut să ezit”, a declarat Leo Grozavu, conform .

Tehnicianul covăsnenilor îl compară pe Ondrasek cu unul dintre cei mai valoroși atacanți români și fost jucător al celor de la FCSB, Denis Alibec.

„Are ceva din Alibec! Același tip de atacant puternic, cu execuții destul de bune. Un ‘puncher’ în fața porții”, a completat Grozavu.

Vestea ar trebui să îi bucure pe fanii roș-albaștrilor, având în vedere că, în ciuda ultimelor luni pe care le-a petrecut acolo, Alibec nu s-a descurcat deloc rău la FCSB. Internaționalul român a marcat 12 goluri și a oferit 10 pase de gol în cele 42 de meciuri pe care le-a jucat la echipa lui Gigi Becali în perioada 2016-2017.

Ondrasek, fotbalist de națională, la fel ca Alibec

Zdenek Ondrasek și Denis Alibec seamană destul de mult când vine vorba de echipa națională. Ambii au marcat fiecare câte două goluri la prima reprezentativă. Atacantul Kayserispor a jucat însă de 17 ori sub tricolor, în timp ce noua achiziție a FCSB-ului a bifat șapte selecții.

La prima sa prezență la națională, Ondrasek a marcat un gol uriaș. Intrat din postura de rezervă, vârful a dat golul victoriei cehilor, cu Anglia, scor 2-1, în preliminariile lui Euro 2020.

După reușita carierei, Zdenek, a mai jucat de șase ori pentru reprezentativa pregătită de Jaroslav Silhavy, reușind să mai puncteze o dată, cu Slovacia, în UEFA Nations League.

Înainte să ajungă la FCSB, Ondrasek a mai evoluat pentru Viktoria Plzen, Budejovice, Caslav, Tromso IL, Wisla Cracovia și FC Dallas.