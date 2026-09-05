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FANATIK a stat de vorbă cu internaționalul din Guinea-Bissau în care Oțelul își pune mari speranțe în acest sezon pentru a-și revitaliza ofensiva și să se bată pentru un loc de play-off. Adus din postura de jucător liber, după despărțirea de Pari Nizhniy Novgorod, fostul jucător de la Inter este gata să debuteze în SuperLiga.

Ze Turbo, fostul jucător al lui Inter Milano, debutează pentru Oțelul în meciul cu Rapid

Ze Turbo are un CV extrem de interesant. Crescut la academia lui Sporting, a fost aproape să debuteze în Serie A și a jucat la echipa lui Lionel Messi, Newell’s Old Boys, la Grasshoppers Zurich sau la Nacional Asuncion. Trecut printr-o accidentare, jucătorul a povestit momentele grele prin care a trecut în timpul războiului din Israel, pe când îmbrăca tricoul celor de la Maccabi Bnei Reineh.

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Ze Turbo, ai avut o accidentare, nu ai jucat destul de mult timp. Cum te simți?

– Acum pot să spun că mă simt mult mai bine și voi fi în lot la meciul cu Rapid. Am avut o accidentare și am trecut printr-o perioadă de recuperare. Nici acum nu sunt 100% din punct de vedere fizic, dar sunt mult mai bine și m-am antrenat cu echipa în această săptămână. Sper să debutez în acest meci în fața unei echipe bune. Sunt foarte motivat și pot să spun că de mult nu m-am mai simțit așa.

, iar Oțelul te-a transferat știind că ești accidentat…

– Da, le mulțumesc pentru asta și abia aștept să îi răsplătesc pe cei din conducere. Cred în acest proiect, au venit după mine în Portugalia și am ales să vin la Oțelul deși am avut și alte oferte mult mai bune din punct de vedere financiar din China, dar și din alte părți. Sper ca după pauza pentru meciurile naționalelor să fiu capabil să joc 90 de minute.

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Ze Turbo, pus pe picioare de fizioterapeutul lui Cristiano Ronaldo

Ai jucat în Portugalia, Spania, Italia, Elveția, Rusia, Argentina, Israel, China, Paraguay, Qatar, Cipru… Ești un jucător cu mare experiență, iar Oțelul are mare nevoie de un marcator…

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– Da, cred că pot să aduc un plus echipei, dar mai am nevoie de timp. Cred că avem echipă bună, sunt mulți portughezi și m-am adaptat rapid. Echipa asta poate ajunge în play-off. Muncesc din greu, fac două antrenamente pe zi să pot recupera și sper să am un sezon bun.

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Ai fost să te recuperezi la clinica lui Antonio Gaspar, fizioterapeutul lui Cristiano Ronaldo. Cum a fost să lucrezi cu el?

– Cred că e unul dintre cei mai buni, nu are nevoie de nicio prezentare și a reușit să mă pună pe picioare. E foarte experimentat și cunoscut în Portugalia. Recomand oricărui jucător să meargă la clinica lui din Lisabona.

”Școlit” la unele dintre cele mai puternice academii din Europa

Cum ți se pare campionatul României din ce ai văzut până acum?

– Ca să fiu sincer, mai ales că în ultimii doi ani am jucat în Rusia, fotbalul este mult mai intens și mai fizic. Dar am văzut meciurile celor mai importante din România și cred că au calitate. În Rusia nivelul e mai ridicat, dar nici aici nu e rău din ce am văzut până acum.

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Ai crescut la academia lui Sporting și apoi la Inter Milano. Cum a fost pentru tine?

– Am învățat enorm, mai ales la Inter. Și acum cred că mă ajută. Am învățat să muncesc și să fiu profesionist, nu e de glumă. Trebuie să fii profesionist pe toate planurile. E nevoie de sacrificiu să reușești. Dacă aș fi avut mentalitatea asta și la 18 ani cred că aș fi fost acum mult mai departe.

Portughezii au vrut să îi pună o clauză uriașă

Cei de la Sporting Lisabona au vrut să îți pună o clauză de reziliere de 45 de milioane de euro. Nu a pus asta și mai multă presiune pe tine?

– Clar, credeam că deja sunt superstar și gata, am reușit. E cazul multor jucători și când voi termina cu fotbalul chiar vreau să îi ajut și pe alți jucători. M-am întrebat de foarte multe ori asta. Ce mi-a lipsit să rămân la un nivel ridicat pentru că eram unul dintre cei mai buni tineri jucători ai lui Sporting Lisabona. Am căzut de multe ori pe gânduri și m-am întrebat ce am făcut greșit. Acum nu mă mai gândesc că e vina altcuiva mereu și mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut.

Dacă gândeai așa și la 18 ani crezi că puteai să joci la Inter?

– Sunt convins de asta. 100%! Dar nu regret pentru că așa e fotbalul. Aveam perspective și la Sporting și la Inter. Am învățat foarte multe și am o altă filosofie, nu îmi mai caut scuze. Eram foarte tânăr și nu a fost nimeni în jurul meu care să mă ajute. În fotbal poți să cazi foarte rapid.

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Care e povestea transferului la Inter?

– Am avut un sezon bun la academia lui Sporting și am înscris câteva goluri în Youth League. Atunci am fost remarcat de mai multe cluburi. Am avut ofertă de la Inter, Atletico Madrid, Basel, Schalke 04, Napoli. În momentele astea am fost copleșit. Aveam contract de junior și Sporting m-a chemat să îmi ofere contract pentru seniori, să mă ia la prima echipă și să îmi pună această clauză de reziliere de 45 de milioane de euro. Toate acestea cluburi îl sunau non stop pe impresarul meu și mi-au făcut oferte mult mai bune financiar. Poate că ar fi trebuit să rămân la Sporting, dar când am văzut ce cluburi mari mă vor…

Și ce s-a întâmplat?

– Agentul meu mi-a spus că celelalte cluburi îmi oferă un contract de zece ori mai mare. Dacă semnam cu Sporting era foarte greu să mă mai ia vreo echipă pentru că e puțin probabil să fi achitat clauza de 45 de milioane de euro. Sporting m-a scos din lot pentru că nu am acceptat contractul și am plecat la Atletico Madrid, la Milano, am fost la toate cele 5 echipe să negociem. Eu îmi susțin financiar toată familia, nu doar părinții și am decis să aleg Inter. Aveam salariu 300.000 de euro pe an. Prea mulți bani pentru un copil, nu e bine să ai la vârsta asta atâția bani pe mână.

Relație specială cu Roberto Mancini

Cum a fost experiența Inter?

– Am avut evoluții foarte bune la Primavera și Roberto Mancini m-a chemat la prima echipă la mai multe meciuri. Am fost pe bancă la un meci cu Empoli, dar nu am apucat să debutez.

De ce?

– Aveau un lot extraordinar. Lucas Podolski, colegul meu de cameră cu care am rămas prieten foarte bun. Jovetic, Palacio, Perisic, Icardi, Shaqiri, Vidic, Nagatomo, o grămadă de fotbaliști mari. A avut grijă de mine și m-a ajutat mult. Viteza de joc e la un alt nivel la o echipă mare, deja știu ce urmează să facă dinainte să primească mingea și nu mi-a fost ușor. A fost o experiență magnifică.

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Și totuși de ce nu ai reușit acolo?

– E un pic frustrant pentru că Mancini mă aprecia mult și când eram în calcule să fiu folosit am suferit o accidentare gravă și m-a scos jumătate de an din circuit: ruptură de menisc, chiar în perioada de pregătire, cu puțin timp înainte să înceapă sezonul. Ghinion… Apoi Mancini a plecat și m-au trimis împrumut la Catania, apoi în Portugalia.

Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la Mancini?

– Am învățat enorm de multe lucruri care m-au ajutat apoi în carieră. Cel mai important cred că e disciplina. Face diferența, e totul. Mancini ne spunea mereu asta jucătorilor tineri. Crezi că e ceva banal, dar nu e deloc așa.

Ce părere ai despre ce a reușit Cristi Chivu la Inter?

– Am rămas un fan al lui Inter și chiar îi urmăresc. Au o echipă extraordinară, iar . Și ca jucător a fost senzațional. Era acolo când am venit și nu cred că are nevoie de nicio prezentare.

Jucătorul lui Oțelul Galați vrea să revină la prima reprezentativă

Ai jucat 15 meciuri pentru Guineea-Bissau. Te mai gândești la echipa națională?

– Sigur și sper că voi avea șansa să revin dacă voi avea un sezon bun la Oțelul. Ultima oară am fost convocat în vara lui 2025. Am marcat și un gol în Cupa Africii pe Națiuni. Nu am mai fost chemat din cauza acestei accidentări și pentru că nu am vrut să mă operez. Cei de acolo mă monitorizează și obiectivul meu e să mă întorc la lotul țării mele.

Ce obiectiv ai în acest sezon?

– Sper să marchez cât mai multe goluri. Măcar 7-8 goluri. Cred că pot ajuta Oțelul, mai ales că pot juca și în benzi, nu doar ca vârf. Îmi place să mă mișc, să intru în combinații.

Ze Turbo, cu ochii pe FCSB, Rapid sau Craiova

Ce jucător din România ai remarcat?

– Mă uit la toate meciurile și mi-a atras atenția Cătălin Cîrjan și Karamoko de la Dinamo. Mi-a plăcut mult și Ștefan Baiaram. Îmi place cum joacă FCSB și Rapid, chiar și Craiova, dar mai au nevoie de timp.

Cei mai buni jucători de la Oțelul au fost cumpărați de FCSB, de Craiova. Ți-ar plăcea să ajuți și tu clubul din punct de vedere financiar în urma unui transfer?

– Normal că îmi doresc asta pentru că și Oțelul mi-a întins o mână într-un moment dificil pentru cariera mea. Dacă voi munci și voi face lucrurile bine sigur voi reuși pentru că sunt conștient de calitățile mele.

Clipe de groază pe care le-a trăit din cauza războiului în Israel

Războiul dintre Israel și Iran te-a prins la Maccabi Bnei Reineh…

– Da, vedeam zilnic bombele iraniene. A fost o nebunie. A trebuit să plec de urgență și am mers cu mașina vreo 12 ore până în Egipt și de acolo am luat avionul în Portugalia. Nu puteam să risc să mai rămân acolo.

Ai fost în pericol?

– A fost foarte greu, vedeam bombele de pe balcon și cum antiaeriana dobora rachetele. Puteai să vezi fără probleme asta zilnic de pe balconul apartamentului. Clubul m-a chemat înapoi, dar am preferat să stau fără să joc decât să mă mai întorc în Israel cât timp încă este război. În Rusia chiar nu am avut nicio problemă.