Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă a achitat Andrei Găluț

Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc zece ani de la incendiul din Colectiv. La un deceniu de la tragedie, victimele nu și-au găsit pacea, ajungând ei înșiși să fie purtați prin sălile de tribunal și puși să returneze o parte din despăgubiri.

Andrei Găluț de la Goodbye To Gravity, bun de plată. Câți bani a returnat din despăgubirile primite

și singurul membru supraviețuitor al formației, este obligat de instanță să plătească din propriul buzunar cheltuielile încasate de executorul judecătoresc în cazul Colectiv. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, interpretul a fost obligat să returneze peste 20.000 de euro din suma stabilită cu titlu de despăgubiri. Găluț a încasat 1,4 milioane euro, ca urmare a unei decizii definitive din dosarul Colectiv.

Situația scandaloasă a fost generată de faptul că Andrei Găluț a pierdut procesul cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealu Spirii București-Ilfov, care solicitase întoarcerea executării silite în ceea ce privește cheltuielile de executare. Iată cum s-a ajuns aici.

O jumătate de milion de lei din banii destinați victimelor din Colectiv au ajuns la executorul judecătoresc

În mai 2022 s-au anunțat sentințele din dosarul Colectiv. Cei trei patroni ai clubului, angajații și patronii firmei de materiale pirotehnice și ex-primarul Cristian Popescu Piedone au fost condamnați la închisoare. În plus, Primăria Sectorului 4, ISU București-Ilfov și SC Golden Ideas Fireworks Artists au fost obligați să achite, alături de ceilalți condamnați, . Banii urmau să fie achitați de statul român, ulterior aceștia urmând să fie recuperați de la restul condamnaților.

O parte dintre victime au anticipat o reacție întârziată din partea statului, așa că apelat la un executor judecătoresc pentru a pune presiune pe ISU și Primăria Sectorului 4 pentru a grăbi plata despăgubirilor.

Banii victimelor de la Colectiv, achitați după rectificarea bugetară din 2022

Strategia a funcționat. În iulie 2022, ISU și PS4 au început să primească primele notificări referitoare la încuviințarea executării silite dispuse de instanță și au fost somate să achite sumele pentru despăgubiri. S-au întocmit peste 20 de dosare de executare silită, toate de către un singur executor judecătoresc, printre care și cel al lui Andrei Găluț. Cele două instituții riscau să rămână cu poprire pe conturi și să le fie blocată activitatea.

În fața acestei perspective, statul român a reacționat rapid prin OG 19/2022, iar la rectificarea bugetară a alocat aproape 300 de milioane de lei pentru stingerea obligațiilor. Banii au fost virați în conturile Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care s-a grăbit să-i vireze în conturile victimelor.

Doar că, așa cum se întâmplă în multe cazuri, procedura de executare silită a continuat o perioadă chiar și după plata despăgubirilor. La final, executorul judecătoresc și-a calculat onorariile pentru cele 24 de dosare. Așa s-a ajuns la peste 426.000 de lei, sumă achitată, de asemenea, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Paradoxul Colectiv: cum a ajuns Andrei Găluț să achite dosarul de executare

Pentru că a considerat că a plătit în plus, ISU București-Ilfov a încercat să recupereze sumele achitate cu titlu de cheltuieli de executare. Cum acestea fuseseră virate în conturile victimelor, ISU le-a dat în judecată, solicitând întoarcerea executării.

În România, legea nu prevede obligarea executorului judecătoresc să restituie onorariul încasat pentru munca pe care a prestat-o, excepție făcând situația în care acesta a fost stabilit nelegal. Paradoxal, creditorul (beneficiarul despăgubirii) trebuie să-l despăgubească pe debitor (statul român/ISU) pentru toate sumele pierdute prin executarea silită.

În cazul lui Andrei Găluț, în februarie 2022, Tribunalul București a stabilit reducerea onorariului executorului judecătoresc de la 88.000 de lei la 476 de lei. Diferența urma să fie achitată de solistul trupei Goodbye To Gravity. O lună mai târziu, Găluț a virat în conturile ISU București-Ilfov peste 110.000 de lei, reprezentând suma stabilită de instanță (87.524 de lei) plus indicele de inflație și dobândă legală.

ISU nu s-a mulțumit cu atât și l-a dat din nou în judecată pe Andrei Găluț, iar în mai 2025, Judecătoria Sectorului 5 a stabilit că victima din Colectiv mai are un rest de achitat, de 2.500 de lei. În total, Andrei Găluț a plătit către ISU peste 20.000 de euro.

Statul român trebuie să-i plătească lui Piedone 100.000 de euro

Cazul lui Andrei Găluț nu este singular. Zeci de victime din dosarul Colectiv au fost chemate în instanță de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Primăria Sectorului 4 în dosare de ”întoarcere executare”. Acestea se referă la recuperarea sumelor încasate de executorul judecătoresc, care trebuie acum decontate chiar de victime.

În paralel, începând cu luna iunie 2025, ISU București-Ilfov a deschis zeci de acțiuni în regres pentru recuperarea despăgubirilor (cei 300 de milioane de lei pe care condamnații trebuie să-i împartă) de la ceilalți inculpați condamnați în dosar (Alin Anastasescu, Paul Gancea, Costin Mincu, Marian Moise, Viorel Zaharia, Cristian Niță, Colectiv Club SRL, Golden Ideas Fireworks Artist SRL și Primăria Sectorului 4).

Pe de altă parte, statul român a fost condamnat să-i plătească lui Cristian Popescu Piedone daune morale de 100.000 de euro și materiale de 290.000 de lei, pentru perioada în care a fost condamnat pe nedrept. Decizia nu este însă definitivă.