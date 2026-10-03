„Zece jucători râdeau în jacuzzi după ce am pierdut cu 5-0!”. Fostul selecționer al României, dezvăluire șoc din sânul naționalei

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România nu este străină de umilințe de răsunet în campaniile de calificare din Liga Națiunilor sau din preliminariile „clasice”. În urmă cu 7 ani, „tricolorii” erau spulberați de Spania, într-un meci care conta pentru campania de accedere la EURO 2020. Fostul selecționer al României de la acea vreme face o dezvăluire șoc la FANATIK SUPERLIGA, despre comportamentul unor jucători. În ciuda umilinței, aceștia se distrau și râdeau în jacuzzi.

Cosmin Contra, fostul selecționer, dezvăluiri șoc din perioada mandatului său: „Zece jucători râdeau în jacuzzi după ce am pierdut cu 5-0!”

România numără din 2 în 2 golurile primite în Liga Națiunilor. După 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia & Herțegovina, pentru „tricolori” a urmat un 0-6 în Polonia. Rămasă în 10 după ce Radu Drăgușin (24 de ani) a văzut „roșu” pentru un fault în postură de ultima apărător, echipa lui Gică Hagi (61 de ani) s-a prăbușit total. Gazdele au marcat la foc automat prin starul Robert Lewandowski (24, 46, 86), Ghiță (49, autogol), Zielinski (62) și Bednarek (66).

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Fostul selecționer al României din perioada 2017 – 2019, Cosmin Contra (50 de ani) a comentat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, . „Guriță” a ținut să remarce faptul că și în perioada lui au fost multe probleme. Acesta a plecat de la națională după un 0-5 rușinos cu Spania, la Madrid.

Contra a dezvăluit, în premieră, că nu era decis să își părăsească postul de selecționer. A luat decizia în urma unui episod incredibil la care a asistat după umilința de pe Wanda Metropolitano. Fostul selecționer dezvăluie, în emisiunea de la FANATIK, că a intrat în zona de jacuzzi și a văzut nu mai puțin de 10 jucători distrându-se și râzând în hohote.

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„Și eu am avut probleme la echipa națională (…) Ce pot să simți când pierzi 6-0 sau 5-0? Și vă dau un detaliu: nu aveam de gând să plec după meciul din Spania. Pentru că eu mă calificasem cu parcursul de Nations League și puteam să joc barajele. Deci mai aveam o șansă ca antrenor, dar intrând în vestiar după meci, după ce am pierdut 5-0 și cum am pierdut… Te duci în zona de jacuzzi și vezi zece jucători râzând în hohote…

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Îți dai seama de cât de mult i-a durut pe ei această înfrângere. Imediat după am renunțat la a mai continua. (n.r. Nu erai decis 100% să pleci? Te-a convins imaginea aceea?) Bineînțeles. Nu am mai spus-o la nimeni. Acesta a fost motivul pentru care am renunțat. Să vezi zece jucători care râd după un asemenea meci, în care pierd 0-5. Nu îți pică bine, mai ales că ai fost internațional, știi prin ce ai trecut. Ai jucat două Europene, ai jucat alături de Generația de Aur, apoi în generația cu Mutu și Chivu”, a dezvăluit Contra.

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Cum a arătat echipa de start a României și lotul lui Cosmin Contra în meciul cu Spania din 2019. Jucătorii de acum 7 ani folosiți și de Gică Hagi

Cosmin Contra este sincer și spune că ceea ce vede el la naționala lui Gică Hagi din prezent este o continuare a situației de fapt din trecut. „Guriță” spune că jucătorii nu simt tricoul primei reprezentative. „Ceea ce văd eu este o continuare a nu simți tricoul echipei naționale. Indiferent de deciziile antrenorului și modul în care a vrut să joace, din punctul meu de vedere, această dorință, această ambiție, să nu-ți dea 6 Polonia, trebuie să existe. Trebuie să ai un orgoliu, o tresărire, să îți dorești mai mult. A părut că Polonia, dacă voia să ne dea 10, nu era nicio problemă”.

În noiembrie 2019, preliminariile pentru Euro 2020. După un 0-2, la București, cu o mai recentă cunoștință Suedia, tricolorii au fost umiliți la Madrid, scor 5-0. La fel ca în Polonia, și atunci a fost un meci disputat într-o singură direcție. Ibericii lui Robert Moreno au avut foarte multe ocazii și au trimis și de două ori în bară.

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În 2019, Contra a mers pe mâna unor jucători ca Tudor Băluță, Răzvan Marin și Ianis Hagi. Cei trei s-au regăsit și în echipa lui Hagi cu Polonia. Fostul selecționer a comentat evoluția unuia dintre aceștia. „Răzvan Marin face meciuri bune în Grecia. Dar ieri (n.r. vineri) Răzvan Marin i-a dat o pasă lui Zielinski. A spus ‘dacă nu poți, te ajut eu ca să o bagi‘. Când vii la echipa națională trebuie să îți dorești mult mai mult, din toate punctele de vedere”.

Cosmin Contra a început meciul de la Madrid, de pe 18 noiembrie 2019, cu formula: Ciprian Tătăruşanu (căpitan) – Romario Benzar, Adrian Rus, Ionuţ Nedelcearu, Alin Toşca – Tudor Băluţă, Răzvan Marin – Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Florinel Coman – George Pușcaș. Rezerve au fost Silviu Lung jr, Florin Niţă, Andrei Burcă, Denis Alibec, Nicuşor Bancu, Claudiu Keşeru, Vasile Mogoş, Ciprian Deac, Constantin Budescu, Alexandru Mitriţă, Dan Nistor și Alexandru Cicâldău.

Mitriță (56), Cicâldău (65) și Nistor (73) au intrat pe parcurs. Spania s-a impus în acel meci prin golurile marcate de Fabian Ruiz (8), Gerard Moreno (33, 43), Adrian Rus (45+1, autogol) şi Mikel Oyarzabal (90+2).