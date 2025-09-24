Zece jucători trimiși la echipa a doua. Măsură luată la una dintre decepțiile Superligii

Petrolul a avut start slab de campionat, fiind una dintre dezamăgirile Superligii României. După zece etape, ploieștenii au strâns doar șase puncte și încearcă o revigorarea a situației prin schimbarea antrenorului.
Liviu Ciobotariu a plecat și, după o etapă de interimat asigurată de Bebe Bărbulescu și Vali Bădoi, ieri a fost numit noul tehnician al echipei. Acesta este Eugen Neagoe, așa cum FANATIK a anunțat încă de luni.
Neagoe și-a intrat în pâine și a condus deja primul antrenament. Pe unii dintre fotbaliști i-a văzut însă și la joc, deoarece zece dintre fotbaliști au evoluat aseară la echipa a doua a clubului, care joacă în liga a treia.
Petrolul II a învins Sepsi II, scor 3-0, prin golurile semnate de Rafinha (35’), David Paraschiv (45’) și David Ilie (59’). A fost un meci în care au jucat Iustin Răducan, Boțogan, Paraschiv, B. Marian, Dumitrache, David Ilie, Jercalau, Raul Bucur, dar și străinii Rafinha și Onguene, transferați de curând.
Geană a decis să grăbească revenirea ultimilor doi, care se află în urmă cu pregătirea. În același timp, el și-a propus să facă o analiză cât mai rapidă a lotului, deoarece va fi nevoit să ia măsuri drastice.
Petrolul are 15 străini în lot, dintre care trei nu au jucat deloc până acum. Până aseară, camerunezul Onguene nu mai jucase într-un meci oficial de pe 30 septembrie 2023. El este campion european cu Franța U 17, dar apoi a decis să evolueze pentru Camerun.
În funcție de deciziile lui Neagoe, o parte dintre fotbaliștii trimiși la echipa a doua ar putea rămâne, cel puțin pentru o perioadă acolo. Pe alții, cum e Alin Boțogan, internațional de tineret, ar putea însă să se bazeze chiar de etapa viitoare.
Debutul lui Neagoe pe banca Petrolului se va produce sâmbătă, de la ora 20.30. Ploieștenii întâlnesc acasă Rapid, în ceea ce este numit Primvs Derby, cel mai vechi derby din fotbalul românesc.
Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova. Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României.
Noul antrenor principal al „lupilor” va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurențiu Marinescu și George