Zece lucruri esențiale fără de care Novak Djokovic nu poate funcționa. Campionul sârb va avea un duel crâncen în sferturile de finală de la Australian Open

Novak Djokovic visează la titlul 100 al carierei. Aceasta ar putea veni la pachet cu trofeul de Grand Slam cu numărul 25. Pentru a-și atinge aceste obiective, el trebuie să câștige Australian Open. Cele zece lucruri esențiale din viața lui l-ar putea ajuta să facă asta.

Urmează un sfert de finală incendiar cu spaniolul Carlos Alcaraz

Sârbul și-a asigurat prezența în sferturile turneului Australian Open. El l-a învins fără mari emoții pe Jiri Lehecka (29 ATP), scor 6-3, 6-4, 7-6 (4), la capătul unui duel ce a durat două ore și 41 de minute. În sferturi, el va avea parte un duel încins, contra spaniolului Carlos Alcaraz.

Până la reeditarea finale olimpice de la Paris, Nole a dezvăluit pentru GQ care sunt lucrurile esențiale fără de care nu poate trăi. Î

Cele zece lucruri esențiale din viața lui Djokovic:

FAMILIA

“Nu pot exprima dragostea pe care o simt față de soția mea și copiii mei. Ei sunt cei mai importanți oameni din viața mea. Așa că am fost atât de binecuvântat, să fiu cu soția mea, și apoi cu cei doi copii, să mă vadă câștigând aproape orice trofeu mare în sport, dar în special medalia de aur la Jocurile Olimpice”

RACHETA DE TENIS

“Rachetele au evoluat, cu diferite modele și alte chestii. Head este sponsorul meu de mulți ani. Am jucat de când eram foarte, foarte tânăr cu racheta Head, am avut diferite modele”

MEDALIA OLIMPICĂ DE AUR

“Am reușit să câștig medalia de aur și, la vârsta de 37 de ani, fără să pierd un set pe tot parcursul turneului. Iar în finală am jucat unul dintre cele mai bune meciuri de tenis din toată cariera mea”

CEASUL HUBLOT

“Ediția limitată, Big Bang Unico Novak Djokovic. Un ceas drag mie pentru că am lucrat la el cu echipa Hublot timp de câțiva ani. E creat din materialele reciclate ale rachetelor de tenis Head pe care le-am folosit. Plus peste 20 de tricouri de meci Lacoste reciclate, iar 17 dintre ele au fost în culori diferite”

MARCA DE ÎMBRĂCĂMINTE LACOSTE

“Am o colaborare cu ei din 2017. Din punctul meu de vedere, René Lacoste este una dintre legendele jocului nostru. Nu doar o legendă legată de tenis, ci și un inventator, cineva care tocmai a lăsat o amprentă incredibilă în lumea tenisului și în lumea modei. Iar unele dintre cele mai mari legende ale jocului nostru au purtat un crocodil pe piept în timp ce câștigau Grand Slam-uri și făceau istorie în tenis cu Lacoste”

CARTEA DE RUGĂCIUNI

“Aceasta este una dintre cele mai importante pe care o port cu mine de mulți, mulți ani. O am mereu la mine. Este o carte de rugăciuni creștină ortodoxă. Citesc din ea când mă trezesc sau înainte să mă culc. Uneori în timpul zilei, înainte de masă și așa mai departe. Unele rugăciuni le știu pe de rost, pe altele trebuie să le citesc. Sunt un om credincios și cred în puterea divină și intervenția divină”

ADIDAȘII ASICS

“Trebuie să am pantofii mei. Aceștia sunt pantofii ASICS COURT FF 3, ediția Novak Djokovic. Am ajuns la al treilea model de la primul COURT FF. Ne-a luat trei ani să dezvoltăm pantofii COURT FF. În ultimii doi ani am schimbat doar modelele, 1, 2, 3, cu anumite îmbunătățiri, deoarece echipa tehnică de la ASICS a fost grozavă”

BRĂȚĂRILE

“Am diferite brățări pe care le port. Acestea sunt de religie creștină ortodoxă, cum ar fi mărgele de rugăciune cu Fecioara Maria. Unele dintre brățările care sunt făcute pentru copiii mei au imprimate culorile drapelului sârbesc. Copiii mei și în special fiul meu adoră brățările, așa că are diferite cutii acasă. Vara trecută a făcut afaceri pe plajă, făcea brățări și le vindea”

DISCUL ENERGETIC

“Discul energetic creează un câmp electromagnetic în jurul tău. Astfel, atunci când îl așezi pe o anumită parte a corpului tău, de exemplu, dacă ai probleme cu stomacul, ceea ce mi se întâmplă adesea când sunt nervos, stresat înainte de meci sau probleme de indigestie, acesta creează căldură. Astfel, începe să îmbunătățească funcțiile metabolice sau reduce inflamația într-o anumită parte a corpului”

SUPLIMENTELE DE MAGNEZIU

“Marca de suplimente pe care am început-o cu partenerul meu de afaceri și prietenul meu de lungă durată, Mark Stillitano. Nutriția a fost o parte integrantă a carierei mele, a vieții mele, a fost o pasiune a mea. Avem un produs bazat pe magneziu. Suntem foarte mândri de el pentru că este una dintre cele mai bune și mai complete formule pentru magneziu. Are cinci feluri de magneziu diferite și este uimitor, în special înainte de culcare. Ajută cu gestionarea somnului, cu un somn mai profund, care este ceva ce cred că toți căutăm”

COLIERELE

“Am două coliere pe care le port cu mine tot timpul. Unul este crucea are o legătură cu creștinismul ortodox, foarte importantă pentru mine. Celălalt are fotografii cu familia mea, eu și soția mea, fiul meu, fiica mea și cățelușii noștri. Deschid acest medalion în fiecare zi și sărut fiecare membru al familiei mele și știu că ei sunt mereu cu mine, chiar dacă nu suntem fizic împreună”

A refuzat să dea interviu pe teren

Nole a luat microfonul și a avut un mesaj scurt pentru fanii prezenți la meciul său. „Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici în această seară! Vă apreciez prezența și suportul și ne vedem în turul următor. Vă mulțumesc mult!”, au fost cuvintele sale.

Ulterior, el și-a explicat decizia. „Acum câteva zile, un cunoscut jurnalist sportiv care lucrează pentru Channel 9, aici, în Australia, i-a luat în derâdere pe fanii sârbi. A avut niște comentarii jignitoare la adresa mea.

De atunci, acesta nu și-a cerut scuze în mod public. Nici televiziunea nu a făcut-o. Din moment ce această televiziune transmite turneul, refuz să mai acord interviuri. Acum, totul e la mâna televiziunii, cum va alege să gestioneze situația. Asta e tot”, a declarat Nole la conferința de presă.