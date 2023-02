Zece trucuri pe care toți posesorii de telefoane Samsung trebuie să le știe. Metoda prin care poți scrie mai repede

Funcțiile ascunse ale telefonului tău Samsung care-ți vor face viața mai ușoară. Află cum poți să le accesezi și lauda-te în fața prietenilor cu trucurile învățate.

Zece trucuri utile pentru Samsung, pe care toți posesorii trebuie să le afle

Samsung este unul dintre cei mai cunoscuți producători de telefoane din zilele noastre. Device-urile de ultimă generație Deși au o mulțime de funcții scoase în față și mult lăudate, care îți fac viața mai ușoară dacă ești posesorul unui astfel de smartphone.

Ferestrele multiple te ajută să ții deschide două aplicații una lângă cealaltă. Tot ce trebuie să faci este să activezi funcția astfel: intră în meniul de Setări, apoi Afișare, de unde bifezi caseta Multi Window. Odată ce ai făcut acest pas, poți activa oricând funcția apăsând lung butonul „înapoi” al Samsung-ului tău.

Acesta va deschide un lansator de aplicații, afișat în partea laterală a ecranului. Este similar cu lista obișnuită de aplicații, dar numai aplicațiile acceptate de „Multi Window” vor apărea în listă. Printre acestea se numără Chrome, Facebook, Gmail, Google Maps, Messaging, YouTube, Twitter și WhatsApp.

Pentru a deschide o aplicație în modul cu mai multe ferestre, trage pictograma acesteia și plasează-o pe ecran. Poți așeza o aplicație în jumătatea superioară a ecranului și o altă aplicație în jumătatea inferioară a ecranului, însă e important ca acestea să fie diferite.

Cum să ascunzi aplicațiile de care nu ai nevoie

Dacă vrei să-ți organizezi lista de aplicații, probabil că știi deja că unele, cum ar fi cele preinstalate, de la Samsung și Google, nu pot fi eliminate. Totuși, există o metodă să scapi de ele și anume să le ascunzi. Deși el vor fi în continuare în telefon, nu-ți vor mai aglomera ecranul.

Pentru a face asta, deschide meniul de aplicații al telefonului tău Samsung. Selectează „Ascunde aplicațiile” și apoi bifează-le pe cele pe care nu vrei să le mai vezi. În cele din urmă, apasă pe „Terminat” în colțul din dreapta sus.

În plus, dacă dorești ca aplicațiile tale să fie ordonate în funcție de alfabet, apasă butonul de meniu din lista de aplicații. Selectează „Tip de vizualizare”, urmat de opțiunea „Grilă alfabetică”.

Dacă vrei să scrii mai repede mesajele fără vreo aplicație suplimentară, încearcă funcția Introducere continuă. Pentru a face acest lucru, du-te la setările tastaturii și activează funcția.

Astfel, din acest moment, în loc să atingi individual literele, tastarea gestuală îți va permite să urmărești o cale între literele unui cuvânt. Pe baza traseului trasat de deget, tastatura face o predicție despre cuvântul pe care îl dorești.

Samsung oferă versiunea unui ecran simplificat, ideal pentru începătorii în domeniul tehnologiei

Dacă ești începător în domeniul tehnologiei sau telefonul Samsung este folosit de un copil sau cineva mai în vârstă, alege să activezi versiunea simplificată a ecranului de pornire, care oferă acces rapid la funcțiile comune.

Ecranul de start simplificat oferă comenzi rapide de apelare rapidă pentru a apela trei persoane selectate. Vei avea, de asemenea, acces la cele mai frecvent utilizate aplicații, setări ajustate frecvent și la aplicația ceas cu alarmă.

Pentru a activa modul Ușor, navighează la Setări > Modul ecran de pornire. Selectează „Mod facil”, urmat de butonul „Aplicați”. Poți comuta oricând între ecranul de pornire standard („Modul de bază”) și ecranul de pornire simplificat („Modul ușor”).

Dacă vrei să obții poze mai bune, te poți ajuta de butoanele de volum pentru a mări sau micșora distanța față de obiectiv, precum și de căștile audio. De asemenea, accesând setările camerei poți seta o comandă vocală pentru declanșarea aparatului foto.

Fă capturi de ecrane fără ajutorul unei combinații de butoane

Telefonul tău Samsung îți permite și să faci capturi de ecran fără să mai apelezi la o anumită combinație de butoane, prin glisare cu palma. Pentru a activa capturile de ecran prin gestul de glisare cu palma, accesează meniul Setări > Mișcare și alege opțiunea „Glisare cu palma pentru a captura”. Trecând mâna peste ecran, acum va face o captură.

De asemenea, poți folosi gesturile pentru a efectua un apel, glisând spre dreapta peste numele unei persoane de contact, sau a trimite mesaje, prin glisarea pe stânga.

Totodată, poți atașa telefonului tău Samsung o tastatură, un mouse sau un controler de jocuri cu ajutorul portului USB On The Go. Pentru asta, vei avea nevoie să achiziționezi un cablu special care să facă conversia între conectorul USB-C de pe dispozitivul Samsung Galaxy și mufa USB standard utilizată de perifericele atașate.

Trucul care o să-ți fie de mare ajutor dacă obișnuiești să citești de pe telefon

Dacă obișnuiești să citești de pe telefonul tău Samsung, folosind un browser web, poți crește lizibilitatea articolului. În bara de adrese, o pictogramă verde, cu litera R, va apărea atunci când citești o postare pe blog sau un articol de știri.

Prin atingerea acesteia, vei avea parte de o vizualizare optimizată pentru mobil, unde reclamele sunt eliminate și dimensiunea fontului poate fi ajustată. Articolele care sunt răspândite pe mai multe pagini web sunt, de asemenea, combinate într-o singură pagină.

Alarma inteligentă te ajută să te trezești natural din somn dimineața. Dacă este activată, alarma inteligentă începe să sune cu aproximativ 3 minute înainte de alarma normală. Este destinată să te trezească treptat: muzica relaxantă este redată la un volum care crește încet. De asemenea, ecranul se aprinde ușor-ușor.

Pentru a activa funcția, apasă butonul „Mai multe”, atunci când setezi o nouă alarmă și atinge opțiunea „Alarmă inteligentă”.