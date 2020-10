Zeci de bolnavi de Covid-19, ținuți ore în șir în picioare. Doi medici specialiști consultă peste 100 de pacienți

Zeci de pacienți infectați cu Covid-19 au așteptat, mai multe ore, în picioare, în curtea Spitalului Județean de Urgență Sibiu pentru a fi consultați.

Medicii dau vina pe Direcția de Sănătate Publică, instituție care nu colaborează cum ar trebui cu spitalele.

Mai mult, oamenii sunt așteptați în spații fără aviz și prost amenajate și din cauza faptului că spitalul duce o lipsă acută de personal.

Scandal monstru între DSP și conducerea Spitalului Județean Sibiu

Spitalul Clinic Județean de Urgență are doar doi medici infecționiști, deși ar avea nevoie de cinci, conform Digi 24.

Mai mult, directorul spitalului, Liliana Coldea, anunță că se așteaptă constituirea unei comisii care trebuie să aprobe darea în folosință a unor saloane în containere destinate infectaților cu Covid-19.

Între timp, oamenii stau în condiții proaste și așteaptă să le vină rândul pentru a fi văzuți de un medic. „În prezent avem o criză de spaţii, în condiţiile în care noi trebuie să asigurăm şi protecţia zonelor verzi din spital, pentru a nu fi expuse riscurilor de contaminare. Trebuie să reţinem că în Unitatea de Primiri Urgenţe se gestionează atât urgenţele majore, care sunt non-COVID, cât şi urgenţele, respectiv pacienţii care sunt COVID-19 pozitivi.

Am delimitat şi avem două spaţii, respectiv structura modulară care a fost construită în spatele Unităţii de Primiri Urgenţe şi încă un spaţiu, care este în faţa Unităţii de Primiri Urgenţe, ca să delimităm cele două categorii de pacienţi, astfel încât să nu intersecteze. Deci, spaţii suplimentare avem pe această structură nou creată, dar totul depinde de anumite autorităţi care trebuie să ne desemneze nişte membri în Comisia de recepţie, pentru că Comisia de recepţie nu se face doar cu membri din cadrul spitalului”, a transmis directorul SCJU Sibiu.

Cei doi medici infecționiști angajați la spital trebuie să consulte zilnic peste 100 de pacienți, lucru extrem de complicat și obositor. În acest sens, Liliana Coldea a cerut ajutorul DSP Sibiu, pentru ca situația să fie îmbunătățită.

„Am trimis o adresă către Direcţia de Sănătate Publică în ideea de a etapiza şi a ajunge un anumit număr de pacienţi COVID-19 la spital, astfel să evităm această aglomeraţie şi am propus o cifră de 10 persoane pe oră. Am făcut o solicitare către Direcţia de Sănătate Publică de a ne sprijini cu încă trei medici cu specialitatea de Boli Infecţioase“, a explicat Coldea.

Directorul DSP cere demisia managerului spitalului

Replica DSP nu a întârziat, însă situația e departe de a fi rezolvată. „Direcţia de Sănătate Publică nu gestionează modul în a fi gestionate cazurile în Unitatea de Primiri Urgenţe. Spitalul Judeţean trebuie să rezolve această problemă. Direcţia de Sănătate Publică nu poate să facă o planificare, aici nu suntem într-un aeroport. Spitalul Judeţean trebuie să îşi rezolve problemele în UPU, trebuie să găsească spaţii.

Pacienţii trebuie să aibă o anumită răbdare, pentru că acest consult se face în ordinea în care au venit şi investigaţii radiologice, de laborator. Acea adresă pe care am primit-o am redirecţionat-o, este acum la domnul Arafat. Dacă domnul Arafat găseşte trei medici infecţionişti în România în acest moment, unde situaţia este aproape peste tot la fel, ar fi foarte bine. Dacă nu există posibilitate sau nu există voinţă sau nu se poate, cei care conduc aceste spitale trebuie să îşi asume sau să lase locul altora”, a declarat Gabriel Budescu, liderul DSP.