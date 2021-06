Cătălin Cîrstoveanu își dedică cariera salvării copiilor cu maflormații grave. Medicul este seful Secției de Terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie.

cu privire la numărul micuților care au murit din cauza lipsei de îngrijire. Doctorul a precizat că spitalul are nevoie urgentă de extinderea secției de Terapie Intensivă.

Zeci de copii au murit la Spitalul Marie Curie, în ultimii doi ani, din cauza lipsei de resurse: „Nu i-am tratat deloc”

Cătălin Cîrstoveanu a precizat că : „în doi ani, am pierdut 41 de copii care așteptau să fie preluați. Nu am avut resurse. Din lipsă de logistică, i-am pierdut!”

„Avem nevoie de 5 milioane de Euro pentru ca, în fiecare an, 500 de nou-născuți cu probleme grave să fie îngrijiți și salvați la Marie Curie. De când am început să monitorizăm informatic ocuparea secției, am scos la lumina cifre dramatice: zeci de nou-născuți care au murit nu pentru că i-am tratat prost, ci pentru că nu i-am tratat deloc”, a explicat specialistul la emisiunea „Între Prieteni”, la Metropola TV.

„România are nevoie de 100 de paturi de terapie intensivă pentru a opri acest coșmar. 20 dintre ele vor fi create de noi, cu ajutorul fiecăruia dintre voi, la Marie Curie,” a adăugat.

Secția de Terapie Intensivă Nou-născuți de la Marie Curie este cea mai modernă secție de terapie intensivă pentru nou-născuți din Sud-Estul Europei. Sute de bebeluși din toată țara sunt îngrijiți aici.

Cele 27 de paturi nu sunt sufieciente, iar medicul face eforturi pentru a mări numărul acestora: „construim un corp de spital cu 20 de paturi, dedicate în mod special chirurgiei neonatale: cardiochirurgie, chirurgie generală, neurochirurgie, ORL, oftalmologie, ortopedie.”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu: „Atunci când moare un copil, pierdem un potențial plătitor de taxe”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu a încercat să le atragă și atenția guvernanților. El a declarat că vrea să vorbească pe limba lor:

„Atunci când moare un copil, pierdem un potențial plătitor de taxe. România pierde 300.000 de euro! Este dur, dar aleg să vorbesc astfel pentru a fi pe înțelesul celor care ne conduc. Ei gândesc în cifre!”, a afirmat, sec, specialistul.

Medicul a cerut sprijinul oamenilor: „oricine poate ajuta. Un SMS la 8844 cu textul „BINE”, înseamnă o donație de 2 euro!”

„Puțin câte puțin, împreună, reușim să strângem cele 5 milioane de euro care ne ajută să extindem secția de ATI unde 500 de nou-născuți cu probleme grave vor fi îngrijiți și salvați la Marie Curie!”, a conchis acesta.