Zeci de mii de euro la încheietura lui Alexandru Țiriac! Ceasul extravagant purtat de nepotul miliardarului la Otopeni

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prin care a fost inaugurată noua facilitate sportivă din cadrul Allianz-Țiriac Summer Arena ,o investiție de 7,5 milioane de euro ce reunește un bazin olimpic de înot și săli ultramoderne de scrimă și judo, a adus în prim-plan figuri marcante ale sportului românesc. Alături de omul de afaceri Ion Țiriac, la ceremonia festivă a avut un rol central Alexandru Țiriac, cel care coordonează proiectele derulate prin Fundația Țiriac.

Cât costă ceasul exclusivist purtat de Alexandru Țiriac

Dincolo de importanța momentului, detaliile ținutei alese de Alexandru Țiriac au atras imediat privirile cunoscătorilor. Îmbrăcat într-un costum negru croit impecabil, accesorizat cu o cravată bleu cu model fin și o batistă asortată, acesta a purtat la încheietura mâinii stângi un ceas de mare rafinament, un Rolex Cosmograph Daytona cu cadran albastru intens (Blue Dial).

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Modelul ales de fiul miliardarului român face parte din una dintre cele mai râvnite colecții ale celebrului producător elvețian. Spre deosebire de variantele clasice din oțel, această versiune cu cadran albastru este realizată integral din aur alb de 18 karate, având o carcasă de 40 mm. Pe piața internațională a ceasurilor de lux, un astfel de exemplar are un preț de listă oficial care depășește 50.000 de euro, iar pe piața secundară de profil, în funcție de anul de fabricație și starea piesei, prețurile se situează între 45.000 și 60.000 de euro (echivalentul a aproximativ 225.000 – 300.000 de lei).

Mesaj puternic la inaugurare: „Arena asta nu e a noastră ca familie, e a României!”

În cadrul ceremoniei de la Otopeni, Alexandru Țiriac a susținut un discurs plin de substanță în fața sutelor de copii și părinți prezenți la bazin, subliniind amploarea inițiativelor caritabile și sportive susținute de familia sa atât în țară, cât și peste hotare. „Voiam să mulțumesc tuturor colaboratorilor. Noi, prin Fundația Țiriac, facem eforturi naționale cu această bază sportivă care urmează să se construiască, dar și internaționale… incendiile din Australia sunt doar un exemplu de moment în care am ajutat. Arena asta nu e a noastră ca familie, e a României!”, a declarat Alexandru Țiriac.

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Sărbătoare alături de David Popovici și mari campioane ale României

Inaugurarea noii arene de 3.877 de metri pătrați s-a transformat într-o adevărată gală a sportului românesc. Alături de Ion și Alexandru Țiriac, la eveniment au luat parte campionul olimpic David Popovici, , dar și alte trei mari campioane olimpice ale României: Camelia Potec, Ana Maria Brânză și Alina Dumitru. Entuziasmul din jurul noului complex s-a reflectat din plin încă din prima zi, nu mai puțin de 600 de copii fiind înscriși la sesiunile demonstrative și cursurile gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo organizate în baza sportivă de la Otopeni.