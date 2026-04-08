Zeci de miliarde de dolari în plus pentru Iran, prin redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Miza financiară uriaşă ascunsă în spatele păcii

Ultimele 24 de ore ale războiului din Iran au urmat tiparul binecunoscut al ultimelor săptămâni. Donald Trump a amenințat că distruge totul și, după aceea, în ultima clipă a făcut un pas înapoi. Puțin înainte de expirarea termenului autoimpus, președintele SUA a anunțat pe platforma sa, Truth Social, un armistiţiu de încetare a focului timp de două săptămâni, iar Strâmtoarea Ormuz urmează să fie redeschisă.

Peste 2.000 de nave comerciale şi 20.000 de marinari sunt blocaţi de aproape şase săptămâni în Golful Persic

Confirmarea de la Teheran la anunţul lui Trump a venit imediat. Consiliul Suprem pentru Securitate Națională al Iranului a acceptat încetarea focului și s-a declarat pregătit să participe la discuții la Islamabad, subliniind însă clar că această pauză nu înseamnă sfârșitul definitiv al războiului. Printre cei mai bucuroşi de acest armistiţiu sunt proprietarii de nave, care speră ca această declarație politică să se transforme cât mai curând în realitate maritimă. Datele statistice arată că, de la sfârșitul lunii februarie, peste 2.000 de nave comerciale cu aproximativ 20.000 de marinari sunt blocate în Golful Persic.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, înainte de izbucnirea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz treceau zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, adică aproximativ o cincime din cererea mondială. Deși Statele Unite și Iranul au convenit o încetare a focului, sectorul maritim rămâne . Tot timpul trecut de la izbucnirea războiului navele au așteptat pe ambele părți ale strâmtorii, deoarece siguranța echipajelor și a mărfii nu era garantată, traficul fiind practic paralizat.

Armatorii și companiile de asigurări cer clarificări privind condițiile exacte de traversare înainte ca navele să fie puse din nou în mișcare, iar până la stabilirea acestor detalii, situația rămâne tensionată în zonă.

Un petrolier VLCC poate transporta petrol în valoare de 240 milioane euro

şi redeschidere a Strâmtorii Ormuz are și o componentă financiară. Conform The New York Times, Iranul ar urma să perceapă o taxă de tranzit de două milioane de dolari pe navă, pe care o va împărți cu sultanatul Oman, aflat pe cealaltă parte a strâmtorii. În plus, coridorul ar urma să fie supravegheat sub coordonarea forțelor armate iraniene, potrivit NBC News.

Dar cât înseamnă pentru o navă să plătească acest preţ de două milioane de euro? Pentru a ne face o idee trebuie să vedem ce tipuri de petroliere traversează Strâmtoarea Ormuz. Acestea sunt VLCC (Very Large Crude Carrier), pe până la 320.000 de tone, care transportă aproximativ 1,5-2 milioane barili, Suezmax, cu o capacitate de 1,5 milioane barili, şi Aframax, care pot transporta 900.000 barili. Astfel, la o încărcătură de două milioane de barili, la preţul de 120 de dolari, cu cât s-a vândut în ultimele zile, rezultă că un petrolier VLCC transportă o încărcătură în valoare de 240 milioane dolari, ceea ce înseamnă că taxa de două milioane de dolari reprezintă mai puţin de 1% din valoarea petrolului transportat.

Cât ar câştiga Iranul din taxa de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz

Deşi nu eeste o sumă uriaşă din perspectiva unei companii de shipping, este totuși un cost semnificativ pe care fiecare armator trebuie să-l includă în calculele operaționale și de asigurare.

Donald Trump scria că în urma armistiţiului vor exista multe acţiuni pozitive şi se vor câştiga mari sume de bani, iar calculele arată că, într-adevăr, dacă această taxă de tranzit va fi impusă, Iranul şi Omanul chiar vor face o avere. Strâmtoarea Ormuz e străbătută zilnic de 80-130 de nave, astfel că tranzitul anual este de aproximativ 30.000 de nave. Încasările ar fi uriaşe pentru Iran şi Oman, câte 30 de miliarde de dolari fiecare.