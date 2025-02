Zeci de percheziții, Horațiu Potra și apropiații săi sunt vizați direct. Reacție dură a lui Călin Georgescu: ”Statul bolșevic continuă abuzurile”

Potrivit unui comunicat transmis la primele ore ale dimineții, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Poliția Română a efectuat 47 percheziții domiciliare, într-o amplă operațiune care vizează 27 de persoane din 5 județe.

Zeci de percheziții, Horațiu Potra și apropiații săi sunt vizați direct

Conform prin care se urmărește ”inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid împotriva umanității și de crime de război, precum și răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe”.

și s-a plâns că autoritățile ”caută să inventeze dovezi pentru a justifica furtul alegerilor”. ”Sistemul comunisto-bolșevic continuă abuzurile odioase! Azi, la ora 6 dimineața, au descins din nou în zeci de locații peste familii, trezind copii din somn.

Caută să inventeze dovezi pentru a justifica furtul alegerilor și pentru a face orice în demersul de a bloca o nouă candidatură a mea la prezidențiale. Caută de trei luni fără succes.

Eu, în numele votanților mei, dar și a celor care deși au alte opțiuni politice vor o Românie democratică și liberă – mă lupt cu acest sistem securistic care ne vrea în sclavie. Trăim în comunism, nu este nimic liber și legal în tot ce se întâmplă. Nu cedez, mă bazez pe sprijinul vostru, al tuturor și vă aștept sâmbătă, în Piața Victoriei!”, a scris Georgescu.

Gigi Becali susține că Călin Georgescu va avea mari probleme în cel mult 10 zile

Conform sursei citate în această anchetă ar fi vizată inclusiv finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu. În urmă cu 24 de ore, Gigi Becali anunța că are informații că în cel mult 10 zile soarta lui Călin Georgescu va fi pecetluită. De altfel, o anchetă publicată de jurnaliștii americani arată legăturile acestuia cu un miliardar austriac apropiat de Kremlin.

”Eu ce știu din surse că în maxim o săptămână, 10 zile, vor apărea probe, filmări, înregistrări cu el și declarații ale unor oameni care au declarat că au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism. Acum să vedem dacă este și adevărat.

Eu abia aștept să scăpăm de omul ăsta, pentru că noi am avut într-adevăr președinți necredincioși sau am avut președinți de alte religii, cum a fost Iohannis, dar noi n-am avut președinte demonizat, asta e mult mai grav. Încă mai am încredere în procurori și în instituțiile statului că nu vor lăsa un om ca ăsta să devină președinte”, a declarat Becali.