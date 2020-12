Zeci de persoane dispărute și sute evacuate în Norvegia, după o masivă alunecare de teren. Video

Finalul de an 2020 vine cu dezastre naturale de proporții în Europa. După cutremurul devastator din Croația de marți, miercuri în Norvegia a avut loc o masivă alunecare de teren care a lăsat în urmă zeci de răniți și dispăruți, dar și sute de evacuați.

În jurul orei locale 4.00, autoritățile din țara scandinavă au intrat în alertă, după ce o alunecare masivă de teren şi noroi s-a produs în localitatea Ask, din sudul Norvegiei, distrugând mai multe clădiri.

Imaginile care au început să vină din zonă sunt de-a dreptul apocaliptice și arată amploarea dezastrului. Casele sunt pur și simplu înghițite de pământ și se prăbușesc în craterul imens creat.

Bilanțul provizoriu anunțat de autoritățile de la Oslo este unul cutremurător: 10 persoane au fost rănite, dintre care una grav, 21 sunt date dispărute și cel puțin 700 au fost evacuate de echipele de salvare.

Din filmările echipelor de intervenție de la poliție se observă cum multe case sunt distruse, iar accesul în zona afectată a fost pur și simplu blocat. Echipe de salvatori intervin la fața locului, nefiind încă informații dacă sunt persoane decedate, scrie The Guardian.

Imaginile video care au apărut pe site-urile de socializare au arătat scene dramatice din Norvegia. O casă este surprinsă în momentul în care cade în râpă. Fotografiile arată cel puțin opt clădiri distruse.

Ten people have been wounded and 12 are missing after a landslide in southern Norway, police said.

More than a dozen buildings were swept away early on Wednesday in the municipality of Gjerdrum.

More on this story here: https://t.co/EPYAeChxi7 pic.twitter.com/cVkmkbXXTT

— Sky News (@SkyNews) December 30, 2020