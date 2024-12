Zeci de români păcăliți de o agenție de turism din Satu Mare. Oamenii au plătit 2.000 de euro pentru o vacanță falsă de Revelion

Țeapă de zile mari pentru zeci de români care au vrut să-și petreacă vacanța de Revelion într-o țară exotică. Acești au fost păcăliți să dea banii pe un sejur care de fapt nu exista.

Români păcăliți cu o vacanță falsă de Revelion

Vorbim despre un număr de 30 de persoane care în Zanzibar au decis să depună o plângere penală împotriva unei agenții de turism din Satu Mare, conform

Acestea au descoperit, cu doar câteva zile înainte de plecare, că excursia nu va mai avea loc, iar reprezentanta agenției nu le mai răspunde la telefon. Grupul de turiști, care urma să plece pe 27 decembrie și să revină în țară pe 9 ianuarie, a aflat pe un grup WhatsApp creat de organizatori că data plecării a fost amânată.

„Este vorba despre agenţia Hai Cu Noi. Atât eu, cât şi celelalte persoane din grup am aflat despre oferta lor din mediul online, de pe Facebook, Instagram şi alte reţele social media. Am văzut că organizează excursii de grup şi eu am optat pentru excursia din Zanzibar de Revelion. (…)

Preţul afişat pe site era 2500 de euro, cu reducere la 2200, iar eu când am sunat mi s-a spus că tocmai s-au retras două persoane şi că preţul este de 2000 de euro”, a declarat pentru News.ro avocata Timea Kovacs, unul dintre păgubiţi.

Ulterior, comunicarea cu organizatoarea excursiei a devenit imposibilă. Vacanța includea bilete de avion din Budapesta, cazare, mic dejun și câteva excursii locale, conform celor declarate de turiști.

„În data de 26 decembrie am primit un mesaj că are probleme medicale şi excursia se amână şi vom pleca din 30. Pentru mine a ridicat deja semne de întrebare şi eram ferm convinsă că nu va mai avea loc excursia. (…) Mi-a fost clar că nu are bilete. Am aşteptat până a doua zi, când trebuia să primim biletele, desigur, nu am primit niciun bilet. Ne-a comunicat că dat fiind faptul că noi ne-am agitat simte nevoia să anuleze excursia. Apoi nu ne-a mai răspuns nimeni la telefon”, a mai afirmat Timea Kovacs.

Plângere penală colectivă pentru agenția de turism

O avocată a redactat o plângere penală colectivă, care urmează să fie depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, unde este înregistrată agenția. Plângerea reprezintă interesele a 30 de adulți, dar în grup se află și doi minori pentru care părinții

Deși turiștii au încercat să ia legătura cu reprezentanții agenției, aceștia nu au primit niciun răspuns. Cu toate acestea, organizatoarea ar continua să ofere detalii despre o altă excursie, programată pentru Valentine’s Day, prin intermediul altor contacte.

„Între timp am aflat că doamna nu ar fi la prima abatere şi, după verificări şi din datele pe care le-am primit, se pare că anul trecut la fel a păţit un grup. O parte dintre ei au plecat, alţii, după ce au formulat plângere penală, au primit banii. Acum vorbim de sune de zeci de mii de euro, nu ştiu de unde o să aibă să ne dea banii înapoi”, a adăugat turista.