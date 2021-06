Zeci de secunde de “România, România” la cel mai tare meci de la Euro! Elveția elimină campioana mondială, Franța, la București!

Elveția a eliminat Franța într-o minunăție de meci disputat pe Arena Națională. După 3-3 în timpul regulamentar, Elveția a învins campioana mondială după executarea loviturilor de departajare, Kylian Mbappe fiind omul care a ratat ultima lovitură de pedeapsă. Însă dincolo de fotbal, am văzut români fericiți după mult timp pe Arena Națională și care timp de câteva secunde prin scandările “România, România” au adus și țara noastră la turneul final.

Franța venea în postură de mare favorită la București! “Cocoșii”, lideri și la capitolul atmosferă

La ultimul meci găzduit de , campioana mondială, Franța, venea din postură de mare favorită în fața Elveției. Diferența de valoare dintre cele două naționale, dar și locurile de pe care s-au calificat îi făceau pe francezi mari favoriți.

Dominarea franceză era vizibilă încă de pe străzile Bucureștiului, fiind mult mai numeroși și gălăgioși decât elvețienii. Mai mult, echipa lui Deschamps a avut susținere mai mare și din partea fanilor români, unii dintre ei chiar s-au vopsit pe față în culorile albastru-alb-roșu.

Mbappe și Kante, preferații fanilor! Francezii și românii au cântat cot la cot “La Marseillaise”

Alții au strigat îndemnul “Allez France!” încă din drum spre Arenă, fiind descurajați de unul dintre amici: “Hai lasă că nu te înțelege nimeni pe-aici!”. Venirea lui Mbappe și a campionilor mondiali a creat emulație în Capitală, iar cele 25.000 de bilete puse în vânzare, au fost vândute.

Față de meciurile din grupe, unde au avut acces maximum 12.500 de fani, atmosfera din jurul stadionului a fost mult mai antrenantă. În tribune, numele lui Mbappe și Kante i-au făcut pe suporteri să strige cel mai tare, în timp ce “La Marseillaise” a fost cântat de români și francezi deopotrivă.

Dominarea Franței din teren s-a lăsat așteptată! Vedetele de sute de milioane din atac, ținute în corzi în prima repriză

Pe teren lumea se aștepta să vadă dominarea Franței, iar meciul a început cu o incursiune explozivă a lui Mbappe în banda stângă, bine blocat de fundașii adverși. Vedetele de sute de milioane ale Franței se apropiau greu de poarta lui Sommer, iar cei trei fundași centrali din fața sa au ridicat un zid în fața portarului.

Meciul a fost extrem de echilibrat și elvețienii au reușit să imprime un ritm lent, convenabil lor. Francezii au căzut în acest joc, mai ales că adversarii lor au găsit antidot pentru atacul stelar format din Griezmann (mai retras), Mbappe și Benzema.

Seferovic a dat lovitura după un sfert de oră

În minutul 15, la una dintre puținele acțiuni de atac Seferovic a dat lovitura. Atacantul elvețian l-a învins în duelul aerian pe Lenglet și a marcat cu o lovitură de cap extrem de bine plasată. Cei care se așteptau la un asalt al francezilor au rămas dezamăgiți.

Vedetele de sute de milioane nu au arătat nimic în prima parte și Sommer nu a avut niciun șut periculos. Remarcăm organizarea defensivă foarte bună a lui Vladimir Petkovic, cu care ne-a obișnuit la naționala Elveției.

Joc defensiv eficient pentru echipa lui Petkovic! I-au blocat perfect pe francezi în prima parte

Ăsta este și motivul pentru care naționala Țării Cantoanelor s-a calificat la 7 din ultimele 8 turnee finale. De cealaltă parte, Didier Deschamps a fost lipsit de imaginație. Cu Mbappe și Benzema blocați, Franța a fost blocată.

Repriza secundă a început cu o nouă ratare uriașă a elvețienilor. Embolo a avut o incursiune superbă în banda dreaptă, a scăpat singur cu portarul în unghi, iar mingea trimisă în fața porții a fost respinsă cu noroc de defensiva franceză.

Rodriguez a ratat penalty la 1-0 și le-a turnat “plumb în ghete” și colegilor săi

Meciul s-a aprins în minutul 51 când Pavard a faultat în careu și arbitrul a arătat punctul cu var după ce a verificat faza pe arbitrajul video. Elveția avea o șansă uriașă de a-și dubla avantajul pentru un incredibil 2-0.

Experimentatul Ricardo Rodriguez a tras telefonat și Hugo Lloris a scos lovitura de pedeapsă. Penalty-ul ratat a avut dublu efect. Le-a turnat plumb în picioare elvețienilor și le-a redat moralul “cocoșilor”, deși cea mai mare realizare a lor a fost să evite golul doi.

Benzema, dezlănțuit! “Dublă” în două minute!

Și cât de mult contează moralul în astfel de meciuri. Atacul de milioane al Franței a turat motoarele la maximum și într-un interval de două minute a întors scorul prin “dubla” lui Karim Benzema.

În minutul 57, Griezmann i-a trimis lui Mbappe care l-a servit perfect în careu pe atacantul Realului. Preluarea a făcut toți banii și l-a lăsat pe Karim față în față cu Sommer, trimițând mingea ușor pe lângă portar.

Francezii din tribune nici nu au apucat să savureze reușita că o nouă fază de clasă creată de trio-ul din atac a fost finalizată cu o reluare în plasă de pe linia porții de către Benzema. În doar patru minute, elvețienii au trecut de la extazul de a avea 1-0 și penalty la agonia de a fi conduși cu 1-2.

Atacul Franței, la capacitate maximă! Nimeni nu a rezolvat problemele din apărare

Odată cu penalty-ul ratat de Rodriguez, Elveția a ieșit din zona de confort. Contraatacurile francezilor au fost mai tăioase, iar jucătorii lui Deschamps se simțeau, în sfârșit, în controlul jocului.

Asta nu însemna că Franța nu avea în continuare lacune. Atacurile elvețienilor erau periculoase, dar presiunea de pe umerii campionilor mondiali era mult mai mică și asta s-a văzut în jocul combinativ mult mai dezinvolt.

Pogba, eurogol și Franța s-a desprins la 3-1 cu un sfert de oră înainte de final!

“Cocoșii” s-au desprins cu un sfert de oră înainte de finalul meciului printr-un eurogol marcat de Paul Pogba. Mijlocașul francezilor a trimis în vinclu de la 20 de metri și nu i-a lăsat nicio șansă lui Sommer.

Nimeni numai credea în revenirea elvețienilor care au fost făcuți groggy în partea secundă, după ratarea penalty-ului. Numai că problemele în centrul defensivei franceze au rămas la fel de serioase și Seferovic a profitat din nou.

Inimoasa Elveție! Seferovic și Gavranovic, goluri pentru o egalare miraculoasă

Cu 10 minute înainte de final, atacantul elvețian a înscris din nou și a aprins finalul de meci, unul dintre cele mai frumoase jocuri disputate pe Arena Națională. Tot meciul francezii s-au jucat cu focul.

În minutul 84 Gavranovic a trimis mingea în poartă, însă a fost un mic offside la atacantul elvețian, iar scorul a rămas 3-2 spre stupefacția lui Didier Deschamps, retras în ultimele minute pe banca tehnică, fiind îngrozit de erorile defensive ale echipei sale.

Până la urmă, francezii s-au ars. Insistența elvețienilor a dat roade și în minutul 90, Gavranovic trece ușor de Kimpembe și îl execută cu un șut din 16 metri pe Hugo Lloris. Ce thriller pe Arena Națională.

Bară Coman, în minutul 90+4! Thriller-ul de pe Arena Națională, în prelungiri

nu avea să se încheie cu golul elvețienilor. Kinsley Coman a zguduit bara transversală și arbitrul argentinian Fernando Rapallini a fluierat. Tot stadionul a aplaudat în picioare, iar partea cea mai bună este că această nebunie frumoasă de pe gazon avea să continue.

Prelungirile au început ofensiv. Pavard a reluat bine din careu, însă Sommer a fost la post și a salvat în corner. În atacul Franței a fost introdus Olivier Giroud în locul lui Karim Benzema, care a resimțit efortul din primele 90 de minute.

“România”, prezentă la turneul final grație fanilor!

Și în tribune show-ul a fost la cel mai înalt nivel. Fanii au făcut valuri mexicane într-un moment de pauză până când șutul lui Sissoko din poziție bună “a amenințat” peluza care era cu mâinile ridicate.

În prelungiri am auzit pentru prima dată strigându-se “România” la acest turneu final. Miile de fani români de pe Arenă ne-au adus pentru câteva momente la turneu final, deși pe teren actorii erau alții.

VEZI VIDEO:

Ritmul a scăzut pe măsură ce a trecut timpul. După ocazia lui Pavard și o incursiune bună a lui Elvedi, cele două formații au redus din turație și pe ritmul oboselii care își spunea cuvântul la jucători.

Mbappe a ratat cea mai mare șansă în prelungiri!

Kilyan Mbappe a ratat o șansă imensă în minutul 111. A rămas într-o poziție de 1 la 1 cu Sommer, în a trimis pe lângă poartă. Putea fi golul decisiv, însă vârful lui PSG a ratat în mod necaracteristic.

Un astfel de meci nu avea cum să se decidă altfel decât după executarea loviturilor de departajare. Giroud a ratat ultima șansă din prelungiri, lovitura sa de cap fiind reținută de Sommer. De cealaltă parte, Xhaka a trimis peste poartă din lovitură liberă și fluierul final a fost întâmpinat în urale de fanii din tribune care abia așteptau punctul culminant.

Peluza elvețiană a izbucnit înainte de loviturile de departajare! Se bătea la “ei”

Peluza elvețiană a izbucnit imediat după tragerea la sorți când s-a decis ca penalty-urile să se execute la poarta la care se aflau ei. Întreaga peluză dinspre Bulevardul Basarabiei a erupt când arbitrul a indicat poarta.

Gavranovic a început cu dreptul, în timp ce Paul Pogba era încurajat frenetic din cealaltă peluză Starul francezilor a executat impecabil. Fanii de la tribuna a doua au trăit în picioare momentul de maximă tensiune.

Jucătorii, încurajați ca la box!

Fiecare jucător era încurajat ca la box în momentul care se îndrepta spre balon. Schar i-a adus din nou pe elvețieni în avantaj cu o execuție calmă, impecabilă. Giroud, cel care în martie a marcat din foarfecă în aceeași poartă în meciul de Ligă dintre Chelsea și Atletico Madrid avea să aducă egalarea.

Unii dintre suporteri își încurajau echipa printre lacrimi, tensiunea fiind uriașă. Iar Elveția a rămas în față. Akanji a înscris, iar presiunea cădea pe umerii lui Marcus Thuram, fiul fostului internațional, Lilian Thuram. 3-3!

Un murmur continuu se auzea în tribune, iar unii elvețieni nu puteau să privească loviturile favoriților. Lloris a atins balonul trimis de Vargas, dar mingea s-a oprit în poartă. Kimpembe a egalat la patru cu un șut puternic fără nicio șansă pentru Sommer.

Toată presiunea de pe Arena Națională, pe umerii lui Mbappe! Starul francezilor și-a trimis echipa “acasă”

Mehmedi a transformat al cincilea penalty pentru Elveția și toată presiunea de pe Arena Națională era acum pe umerii lui Kylian Mbappe, întâmpinat cu un cor de fluierături din peluza roșie elvețiană.

Starul francezilor nu a făcut față presiunii și șutul său a fost apărat de Sommer. În peluza elvețioană s-a declanșat o adevărată nebunie, iar Sommer a țâșnit spre propriii fani, alături de care fotbaliștii naționalei Elveției au sărbătorit o calificare istorică.

Am văzut și români fericiți! Au plecat cu zâmbetul pe buze după o noapte magică

Pentru Kylian Mbappe a fost un Euro de coșmar. Starul naționalei Franței nu a reușit să înscrie niciun gol și penalty-ul ratat pe Arena Națională a trimis “acasă” principala favorită la titlul european.

Dar luni seara a fost vorba despre altceva pe Arena Națională. După mult timp, am văzut români fericiți la fotbal, care se bucurau la maximum de un spectacol extraordinar. Am văzut fanii francezi aplaudând Elveția și am auzit timp de câteva momente “România” la Euro.

Ce noapte!