Zeci de spitale noi se vor construi în România. Ministrul sănătății spune de unde a făcut rost de bani pentru ele

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a spus cum se va reuși construirea și finalizarea a 24 de spitale din România. Guvernantul a spus că au fost identificate resursele financiare necesare pentru ca fiecare proiect inclus inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie gata.

Zeci de spitale noi se vor construi în România

Ministrul a vorbit despre reușita în a găsi atât de necesare în țara noastră. Rogobete a explicat cum, în urma unei întâlniri cu ministru economiei, s-au identificat banii necesari pentru spitale, majoritatea fiind bani europeni.

„Ieri am avut o întâlnire bună, foarte constructivă, spun eu, cu ministrul Fondurilor Europene, căruia îi mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care o avem în ultima perioadă, de când am preluat portofoliile, și am găsit soluții pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.

Este o informație extraordinar de importantă, pentru că, până la urmă, sigur este important să discutăm și tehnic, și să evaluăm progresul PNRR, dar eu cred că pentru oameni și pentru pacienți, și pentru întreg sistemul, mai important decât orice este faptul că am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”, a declarat Alexandru Rogobete la B1 TV.

De unde sunt banii pentru noile spitale

În ceea ce privește PNRR, banii nu vor depăși limita stabilită prin decizia Comisiei Europene. Dacă negocierea va avea succes, fondurile vor ajunge pentru construirea de la zero a nu mai puțin de opt spitale cu fonduri 100% europene.

cu bani din programul operațional Sănătate, unde este vorba tot despre fonduri europene, dar nerambursabile.

„Deci nu discutăm despre niciun împrumut suplimentar, urmând ca diferența de la 19 până la 24 să fie finanțate din Programul Național pentru Investiții în Infrastructura de Sănătate, unde, într-adevăr, există în spatele acestui program național aprobat în anul 2024 o sursă de finanțare credit de la Banca Europeană de Investiții.

Dar, una peste alta, discutăm despre continuarea unor proiecte. Mă bucur că am reușit să găsim soluții pentru acoperirea acestor costuri și continuăm, până la urmă, proiectele care vor aduce pentru prima dată în ultimii 35 de ani pentru construcția de spitale noi”, a mai explicat ministrul sănătății.

Când vor fi gata unitățile medicale

Această premieră este una importantă pentru România, mai ales că, în ultimii 35 de ani, nu s-au construit unități medicale noi.

„Aș vrea să vă explic acest program pentru construcția de spitale noi. De la începutul lui, din 2022, și până astăzi, în prezent. Și aș începe cu o mențiune importantă și anume, vă rog, nu uitați că este pentru prima dată în ultimele 3 decenii, când în România se construiesc spitale noi.

Este o realitate, nu este teza mea. Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi. Ne lăudăm cu asta pentru că este o mare realizare. Este o mare realizare, pentru prima dată în ultimii 35 de ani. Le veți vedea. De exemplu, anul acesta veți vedea la Cluj, Bistrița, Centrul de Arși de la Timișoara – primele spitale noi construite în ultimii 35 de ani”, a mai spus ministrul.

În momentul de față, nu mai puțin de 15 șantiere sunt deschise în țară, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. Asta înseamnă că până în iulie 2026, acestea vor fi finalizate. Celelalte trei vor depăși termenul, însă nu cu mult.