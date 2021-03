„Zeița” Nadia Comăneci despre „noua Nadia”: „Are un potential uriaș pentru o carieră de excepție”. Exclusiv

Ana Maria Bărbosu a obținut TOATE medaliile de aur la Campionatele Europene de Gimnastică de la Mersin, la junioare. Antrenoarea ei o caracterizează prin „talentat, perseverență, curaj, determinare și încă altceva”…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După câțiva ani în care gimnastica românească a fost în beznă, Campionatele Europene din decembrie desfășurate la Mersin au adus o rază de speranță. Iar Ana Maria Bărbosu, o gimnastă în vârstă de 14 ani, a reușit o performanță extraordinară. A câștigat medalia de aur la TOATE aparatele, PLUS titlul cu echipa și la individual compus. În total, sportiva crescută în sălile din Focșani și Deva a câștigat 6 medalii de aur, pe TOATE, practic, la Europenele de juniori.

Iar gimnastica românească are nevoie de o nouă eroină după ce ultimele decenii au fost îmbrăcate în aur de acest sport în România. Căderea abruptă din ultimii 8 ani a confirmat poate și mai mult nevoia de un nou nume important în gimnastica românească, iar după aceste performanțe remarcabile, pare că țara noastră și-a găsit o nouă Nadia Comăneci: Ana Maria Bărbosu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ana Maria Bărbosu: Pasiune, dorință și un munte de energie. Fără pauze!

Ana Maria Bărbosu a ajuns în sala de gimnastică când încă nu împlinise 6 ani. La Clubul Sportiv Şcolar din Focşani antrenoare era Daniela Trandafir, cea care i-a împărtășit pasiunea. Gimnasta era un munte de energie încă de la început, îi place foarte mult ceea ce face și asta o convinge să vină cu zâmbetul pe buze în fiecare zi în sala de antrenament: „Ana Maria Bărbosu este un copil puternic, care își dorește foarte mult. Este un copil de care nu trebuie să se tragă. Când spunem despre ea că este o gimnastă talentată, vorbim și despre perseverență, curaj, determinare și despre încă altceva… acel ceva care o face să vină zi de zi în sala de antrenament”, povestește Daniela Trandafir.

Și, spre deosebire de alți copii de vârsta ei care abia așteaptă vacanțele, Ana Bărbosu nici nu vrea să audă de așa ceva: „După Europene a fost o vacanță și nu voia să audă. Abia aștepta să se întoarcă în sală. Dar asta se întâmplă de când este ea la gimnastică. Venea vara și era o perioadă de pauză, pentru că și pauza are rolul ei în pregătire. Ea nu voia pauză pentru că spunea că rămâne în urmă și că va avea de recuperat”, spune antrenoarea în amplul interviu acordat FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost o surpriză că au apărut rezultatele, pentru că ele au existat mereu la Ana”

Atragerea copiilor spre sport este mai dificilă în aceste vremuri. Tentațiile și distracțiile sunt mai multe: calculator, telefon, rețele sociale, Netflix. Însă, Daniela Trandafir susține că fiecare copil care vine să practice gimnastica vine în primul rând să fie îndrumat să facă o activitate sănătoasă și abia apoi se poate gândi la performanță:

„Nu este ușor să îi îndrumi spre sport având în vedere că în zilele noastre există toate aceste gadgeturi, rețele socializare. Însă, în primul rând părinții își îndrumă copii spre sport pentru că sportul înseamnă sănătate, un corp armonios, o anumită conduită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este o gândire de ansamblu, către viață. Nu este ușor să îi atragi pe copii la gimnastică. Dacă tu ca profesor iubești ceea ce faci, este imposibil să nu îi atragi. Asta dacă le place și lor. Dacă nu sunt atrași, nu trebuie forțați”.

Sportiva în vârstă de 14 ani nu doar că a intrat în sala de gimnastică, ci o face cu atâta determinare și pune atât de mult suflet în exercițiile pe care le face încât rezultatele au apărut încă de la primele concursuri, astfel că aceste 6 medalii de aur de la Europenele de la Mersin nu sunt neapărat o surpriză.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„În ultimii ani, gimnastica din România a trecut printr-o perioadă anevoioasă și din cauza asta am fost puțin dezamăgiți. Dar pentru noi speranța nu a murit niciodată. Știam că se muncește foarte mult. Ana Bărbosu a fost fruntașă dintotdeauna, de la primul concurs. Nu a fost o surpriză că au apărut rezultatele pentru că mereu au fost.

Faptul că aceste rezultate de la Europene au venit, este rodul muncii ei și chiar am sperat la ele. Am încercat să rămânem concentrate, modeste, ceea ce este foarte important. Am rămas perseverente. În fiecare zi gândul a fost: «Abia aștept să ajung în sală, să îmi doresc să fac mai mult decât ieri»”, povestește Daniela Trandafir.

ADVERTISEMENT

Rolul crucial al antrenorului: „Sunt nopți nedormite pentru abordarea unui exercițiu”

Daniela Trandafir a vorbit și de rolul de antrenor de gimnastică, spunând că un exercițiu văzut la televizor de o lume întreagă poate fi abordat în 10 moduri diferite pentru ca un copil să îl înțeleagă: „Noi muncim foarte mult. Ca antrenor sunt nopți nedormite pentru a vedea cum abordăm un anumit exercițiu. Fiecare gimnast trebuie abordat individual. Folosim mai multe exerciții metodice și de multe ori, același element vizibil în concurs a fost abordat în 10 moduri diferite ca un copil să-l înțeleagă.

Ne bucurăm de atenția care vine din partea mass-media, dar știm că este foarte multă muncă și știm că nu s-a terminat. Facem ceea ce ne place și asta este cel mai important. Să rămână perseverența, modestia și așa, fetele își vor vedea visul împlinit”.

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci a caracterizat-o pentru FANATIK pe gimnasta despre care se spune că îi calcă pe urme, Ana Maria Bărbosu

Nadia Comăneci este una dintre cele mai cunoscute gimnaste din toate timpurile. A scris istorie în acest sport reușind să obțină prima notă de 10, în anul 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, când sistemul de afișaj a fost dat peste cap de perfecțiunea exercițiului la paralele, afișând celebrul 1,00 pentru că nu era programat niciodată pentru a arăta nota maximă.

Este cea mai medaliată sportivă din istoria României la Jocurile Olimpicem, cu 9 medalii, dintre care 5 de aur și, probabil, cel mai bun ambasador pe care l-a avut România. Stabilită în Statele Unite de 30 de ani, Nadia Comăneci este la curent cu tot ce se întâmplă în gimnastica românească și a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre „urmașa ei”, Ana Maria Bărbosu.

„Are talent și determinare. Este dispusă să muncească foarte mult!”

Ana Maria Bărbosu a surprins pe toată lumea cu cele 6 medalii câștigate la Campionatele Europene de la Mersin, în finalul anului 2020. Performanțele României de la această competiție au venit ca o rază de speranță peste cerul întunecat al gimnasticii românești. Nadia Comăneci este sigură că noua generație poate ridica din nou acest sport la înălțimea Everestului la care a fost odată: „Am încredere că noua generație poate readuce gimnastica românească acolo unde îi este locul, printre liderii mondiali”.

Iar despre noua senzație a gimnasticii românești, Nadia Comăneci ne-a spus: „M-am bucurat foarte mult de rezultatele obținute de Ana Maria la Europene. Am și spus imediat după competiție că această tânără are un potențial uriaș pentru o carieră de excepție în gimnastică. Este clar că are și talent și determinare, iar faptul că a reușit performanța de a obține aurul la toate aparatele, arată că este cu adevărat pasionată de acest sport și este dispusă să muncească foarte mult”.

„Îi urez să confirme rezultatele și să ajungă la o Olimpiadă de gimnastică”

„Zeița” de la Montreal consideră că și statul trebuie să se implice în dezvoltarea gimnasticii, iar sportul românesc are nevoie de un plan amplu de susținere care să permită și o masă mai mare de selecție: „Este nevoie însă și de susținere, nu doar din partea antrenorilor sau a familiei, ci și din partea autorităților. Gimnastica, asemeni altor discipline sportive, are nevoie de un plan național de susținere.

Avem nevoie de o masă mai mare de selecție, dar și de condiții optime de pregătire pentru tinerii gimnaști cu potențial, cum este și cazul Anei Maria Bărbosu, căreia îi urez să confirme rezultatele de la Europene și chiar să ajungă la o Olimpiadă de gimnastică”.

Nadia Comăneci, cel mai medaliat sportiv român la JO: „Sunt dovada că drumul ales a fost cel corect”

Pentru a putea ilustra toate medaliile obținute de Nadia Comăneci în carieră ar fi nevoie de toate paginile ziarului. Însă, pe scurt, Nadia este cea mai medaliată sportivă din România în istorie la Jocurile Olimpice cu 9 distincții: 6 medalii de aur (JO 1966 și 1970), 3 de argint (1966 și 1970) și un bronz (1966).

Dar ce înseamnă pentru Nadia Comăneci performanțele carierei: „Sunt mândră de toate medaliile pe care le-am obținut în competițiile de gimnastică. Fiecare a însemnat recunoașterea unei pregătiri intense și depășirea propriilor limite. Medaliile olimpice au, într-adevăr, un loc aparte în palmaresul oricărui sportiv. Sunt dovada că drumul ales a fost cel corect și că a meritat fiecare sacrificiu făcut de-a lungul său.

Ceea ce simte un sportiv atunci când urcă pe podiumul olimpic și primește o medalie olimpică este atât de intens încât nu poate fi descris în cuvinte. E o fericire, amestecată cu mândrie și satisfacție, greu de explicat. Și îmi doresc ca sportivii noștri tineri să ajungă să trăiască o astfel de experiență unică”.

Antrenoarea Daniela Trandafir „refuză” comparația: „Cât existăm pe acest pământ, ea va rămâne Nadia”

Daniela Trandafir, antrenoarea Anei Maria Bărbosu a vorbit despre comparația dintre Nadia Comăneci și tânăra sa sportivă care a obținut 6 medalii la Campionatele Europene de la Mersin: „Consider că Nadia este Nadia. Ce a făcut ea este istorie. La timpul respectiv a fost fără cuvinte. Va rămâne în istorie. Cât existăm pe acest pământ, ea va rămâne NADIA. Ana este o sportivă a timpurilor noastre, care își dorește foarte mult, foarte talentată.

Este mai mult decât argintul viu. Este toată un suflet, respiră prin gimnastică. Nu ne dorim decât să fie sănătoasă și să își poată îndeplini visul de a ajunge la Olimpiadă. Cred că o onorează această comparație, ca pe noi toți, dar Nadia e Nadia. Și Ana este Ana. Ana Maria Bărbosu”.

59 de ani are Nadia Comăneci

9 medalii la Jocurile Olimpice a obținut gimnasta

7 mai 1984 este data la care s-a retras Nadia Comăneci din activitate

Elevă de nota 10, nu are cont pe rețelele sociale!

Ana Maria Bărbosu este în clasa 8-a și notele foarte bune obținute în competițiile de gimnastică rivalizează cu cele obținute la școală. Imediat după ce a obținut cele 6 medalii la Campionatele Europene de junioare de la Mersin, a povestit cu candoare despre programul aglomerat pe care îl are, dar și despre viața din afara gimnasticii, una fără rețele de socializare, dar socială, una în care lectura, sportul, timpul liber și învățătura se întrepătrund.

Multe persoane care trăiesc în 2021 nu își imaginează viața fără rețelele de socializare. Ana Maria, însă, consideră că este mult mai bine să fie mai prezentă în viața reală decât să își piardă timpul pe Facebook: „Am fost învățată și de părinți, și de antrenori să nu dau mare importanță pentru că mai bine sunt prezentă în viața reală decât să mă uit toată ziua pe rețele, în primul rând nici nu am timp pentru telefon. Nu postez, mă mai uit la evoluțiile altor gimnaste sau lucruri care mă pot ajuta”, spunea gimnasta, cu o maturitate neașteptată la cei 14 ani ai ei, într-un interviu pentru gsp.ro.

Îi plac desenul, fizica și cărțile

Elevă de nota 10, înainte să participe la Jocurile Olimpice, Ana Maria a participat la Olimpiadele școlare. Printre pasiunile ei se numără desenul, fizica, dar și.. cititul. Da, da, ați citit bine: cititul, vă miră în era internetului „bombardat” de social media până la exagerări periculoase?

„Materia mea preferată e fizica, nu mi se pare grea, îmi place foarte mult. Sunt anumite noțiuni care mă ajută și în sală, cum ar fi unghiurile de la geometrie. A fost o experiență să particip la Olimpiadă. Bine, nu am trecut mai departe, dar e o experiență pentru examen, să mă acomodez. Îmi place să citesc, îmi plac foarte mult cărțile de aventură, pot să zic science-fiction și nu lecturile clasice, obligatorii”, a povestit gimnasta care a „măturat” toate medaliile unui campionat european.

Program „full” în fiecare zi

Pe lângă două antrenamente zilnice, Ana Maria merge și la școală. Cât instituțiile de învățământ erau închise, participa la orele online aproximativ 4-5 ore pe zi: „Profesorii sunt înțelegători, dar încearcă să ne ofere o bază solidă de cunoștințe, chiar dacă facem sport de performanță.

Școala online nu este la fel ca cea normală, preferam să merg fizic la școală, dar oricum este, trebuie să fiu atentă la ore, să rețin tot, pentru că nu am așa mult timp după cursuri să aprofundez și trebuie să mă pregătesc cum trebuie pentru examenul de final de an”, spune eleva de nota 10.

„Școala și temele sunt un fel de relaxare fizică”

Ana Maria vede școala și temele ca pe o relaxare fizică și o încordare mentală. Programul aglomerat pe care îl are nu îi permite decât să își facă temele seara, după ce ia cina. Și așa, rezultatele ei la învățătură sunt excelente. „Seara, după cină, îmi iau caietele și fac temele, înainte de stingere. Școala și temele sunt un fel de relaxare fizică și doar un fel de încordare mentală”, povestește, firesc, campioana europeană la gimnastică Ana Maria Bărbosu.

Trecerea la senioare este aproape: „Gimnastele au 10 ani până să facă trecerea”

Pentru Ana Maria Bărbosu va urma trecerea la senioare. Nu există o vârstă standard la care junioarele pot să facă acest pas, care în gimnastică este mai fragedă decât în orice alt sport. Diferențele au fost nuanțate de Daniela Trandafir în interviul acordat pentru FANATIK:

„Spuneați de trecerea la o vârstă destul de fragedă la senioare. Dar gândiți-vă puțin. Ana Maria Bărbosu a început gimnastica aproape când avea 6 anișori. Noi la 9 ani avem deja primele concursuri.

Copii care vin la 9 ani nu mai pot veni pentru performanță. Este nevoie ca ele să înceapă la o vârstă mai fragedă. Poate și din cauza mobilității care scade odată cu vârsta. Și atunci, un copil care începe la 6 ani gimnastica, deja sunt 10 ani de performanță până să ajungă la senioare. Și vorbim de performanță. Se practică de luni până sâmbătă, 5-6 ore de antrenament zi de zi. Asta când vorbim de înalta performanță. Cred că este o vârstă potrivită”.