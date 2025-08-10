Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui Volodimir Zelenski la negocierile de pace din Alaska pe 15 august, în aceeași zi în care președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească.

Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska

NBC News a raportat pe 9 august, citând un oficial al Casei Albe și mai multe persoane familiarizate cu această chestiune, că propunerea „este în discuție”. Un oficial al Casei Albe a declarat pentru NBC News că „toată lumea speră că acest lucru se va întâmpla”, referindu-se la prezența lui Zelenski în Alaska.

Un alt oficial de rang înalt a oferit o versiune diferită, declarând agenției de știri că „președintele rămâne deschis la un summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

O altă sursă din ar putea fi implicat. Trump a sugerat inițial că Zelenski ar participa la întâlnire ca o condiție prealabilă pentru pace, dar ulterior și-a schimbat poziția, propunând o întâlnire inițială cu Putin, urmată de un summit trilateral cu participarea președintelui Volodimir Zelenski.

În timp ce președintele ucrainean a semnalat că este pregătit pentru un astfel de format, Putin a afirmat că nu se opune în principiu întâlnirii, dar a adăugat că mai întâi trebuie îndeplinite anumite „condiții”. În timp ce discuțiile la nivel de lideri sunt pe cale să înceapă, liderii europeni au respins propunerea Rusiei, oferind în schimb o contrapropunere oficialilor americani înaintea întâlnirii planificate.

Liderii UE și-au exprimat public îngrijorarea cu privire la lipsa implicării europene și ucrainene în negocierile de pace, oficialii europeni declarând pentru Wall Street Journal că

Eroarea comisă de trimisul lui Trump la Moscova

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, l-a „înțeles greșit” pe dictatorul rus Vladimir Putin, potrivit publicației germane Bild. Și Wall Street Journal a scris ulterior despre acest lucru.

„Vladimir Putin dorește în continuare controlul total asupra regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson. El a oferit doar un armistițiu parțial – refuzul de a ataca instalațiile energetice și marile orașe din spatele frontului. Dar nu un armistițiu complet”, a declarat o sursă a BILD.

Publicația subliniază că, dimpotrivă, SUA au propus înghețarea războiului de-a lungul liniei actuale a frontului în schimbul unei ridicare ample a sancțiunilor și a unor noi acorduri economice cu Rusia. Potrivit BILD, Kremlinul nu a fost dispus să accepte această propunere.

Publicația notează, de asemenea, că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a înțeles greșit declarațiile lui Putin și le-a considerat o concesie. De exemplu, el a interpretat „retragerea pașnică” cerută de Rusia a ucrainenilor din Herson și Zaporijia ca o ofertă de „retragere pașnică” a rușilor din aceleași regiuni.

„Witkoff nu știe despre ce vorbește”, a declarat un oficial ucrainean. Potrivit publicației, reprezentanții guvernului german împărtășesc această evaluare.

După cum a aflat BILD, recent a avut loc o conferință telefonică între SUA – mai precis, trimisul special Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele J.D. Vance – și partenerii europeni. Europenii au avut impresia că americanii înșiși nu ajunseseră încă la o înțelegere comună cu privire la ceea ce se întâmpla.

Acest lucru era legat în primul rând de Witkoff, ale cărui declarații despre conversația sa cu Putin la Kremlin au fost percepute ca fiind confuze, scrie publicația. Europenilor li s-a părut copleșit și incompetent atunci când a discutat despre probleme teritoriale.

„În plus, par să existe dezacorduri între Witkoff și Rubio cu privire la rolul Europei. Secretarul de stat a subliniat că europenii ar trebui să fie implicați în procesul de negociere, în timp ce Vance și Witkoff doreau doar să informeze Europa despre rezultatele pașilor următori ai lui Trump”, adaugă publicația.