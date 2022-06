Zelenski, atac la Macron după apelul de a nu umili Rusia: ”De 8 ani ne ucid oamenii. Emmanuel știe foarte bine”

În weekendul trecut, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că Rusia nu trebuie să fie umilită. Poziția sa a atras critici dure dinspre Kiev.

Într-o primă fază, liderul de la Paris a fost contrat de șeful diplomației de la Kiev, Dmitro Kuleba. Apoi, a venit rândul lui să ofere o replică tăioasă.

Marți, într-un interviul pentru , președintele ucrainean a criticat apelurile preşedintelui francez Emmanuel Macron ”de a nu umili” Rusia.

Zelenski i-a amintit lui Macron că ”pe noi nu ne umilesc, pe noi ne ucid”, relatează publicaţia americană.

”Eu nu prea înţeleg ce înseamnă umilirea Rusiei? Despre ce vorbim? Despre faptul că de peste opt ani (din 2014), ei (ruşii) ne ucid oamenii?

Emmanuel cunoaşte foarte bine lucrurile, ţara sa fiind co-mediatoare, alături de Germania, a formatului de negocieri Normandia (Franţa, Germania, Ucraina şi Rusia) pentru reglementarea conflictului în Donbas (estul Ucrainei)”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Elysee a declarat sâmbătă, 4 iunie, că Rusia nu trebuie să fie umilită pentru ca, atunci când luptele încetează în Ucraina, să poată fi găsită o soluţie diplomatică.

”Nu trebuie să umilim Rusia, pentru ca în ziua în care luptele încetează să putem construi o rampă de ieşire prin intermediul mijloacelor diplomatice. Sunt convins că Franţei îi revine rolul de a fi o putere de mediere”, a declarat Emmanuel Macron într-un interviu oferit sâmbătă.

Imediat, de la Kiev, ministrul de externe al Ucrainei a venit cu o replică dură la apelul președintelui francez.

”Apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot umili decât Franța și orice altă țară care transmite un mesaj similar. Pentru că Rusia este cea care se umilește singură.

Mai bine ne concentrăm cum să punem Rusia la locul ei. Asta va aduce pacea și va salva vieți”, a scris pe Twitter, la scurt timp după apelul președintelui Macron.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)