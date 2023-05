Zelenski: ”Bahmut mai există doar în inimile noastre”. De ce a luptat Ucraina pentru fiecare centimetru din oraș

Bătălia de nouă luni pentru Bahmut a distrus orașul vechi de 400 de ani din estul Ucrainei și a ucis zeci de mii de oameni. Duminică, Ministerul rus al Apărării a raportat că armata privată Wagner, susținută de trupele rusești, a cucerit orașul. Președintele Volodimir Zelenski a declarat însă că Bahmut nu era ocupat în totalitate de forțele rusești.

Ucraina a luptat pentru fiecare centimetru din Bahmut

Indiferent de asta, micul oraș a avut mult timp o valoare mai mult simbolică decât strategică pentru ambele părți. Un indicator semnificativ al succesului forțelor ucrainene a fost . Armata ucraineană a urmărit să epuizeze resursele și moralul trupelor rusești în acest mic, dar tactic, petic din linia de 1.500 de kilometri a frontului, în timp ce Ucraina se pregătește pentru o contraofensivă majoră în războiul care durează de 15 luni.

“În ciuda faptului că acum controlăm o mică parte din Bahmut, importanța apărării sale nu-și pierde relevanța”, a declarat Oleksandr Sirskii, comandantul forțelor terestre ale forțelor armate ucrainene, relatează . “Acest lucru ne oferă posibilitatea de a intra în oraș în cazul unei schimbări a situației. Iar acest lucru se va întâmpla cu siguranță.”

La aproximativ 55 de kilometri nord de capitala regională Donețk, aflată sub control rusesc, Bahmut era un important centru industrial, înconjurat de mine de sare și ghips și unde locuiau aproximativ 80.000 de oameni înainte de război, într-o țară cu peste 43 de milioane de locuitori.

Orașul, numit Artiomovsk după numele unui revoluționar bolșevic pe vremea când Ucraina făcea parte din Uniunea Sovietică, era cunoscut pentru vinul său spumant produs în peșteri subterane. Era popular în rândul turiștilor pentru bulevardele largi cu copaci, parcurile luxuriante și centrul orașului cu vile impunătoare de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Toate sunt acum reduse la un pustiu care fumegă.

În ultimele luni Rusia și Ucraina și-au disputat aprig chiar centrul urban, unde comandanții ucraineni au recunoscut că Moscova a controlat mai mult de 90%. Dar chiar și acum, forțele ucrainene fac progrese semnificative în apropierea drumurilor strategice care traversează zona rurală chiar în afara orașului, atacând flancurile nordice și sudice ale Rusiei pe șantier, cu scopul de a încercui luptătorii Wagner în interiorul orașului.

“Inamicul nu a reușit să înconjoare Bahmut. Au pierdut o parte din înălțimile din jurul orașului. Înaintarea continuă a trupelor noastre în suburbii complică foarte mult prezența inamicului”, a declarat Hanna Maliar, ministrul adjunct al apărării din Ucraina. “Trupele noastre au cucerit orașul într-o semi-încercuire, ceea ce ne oferă posibilitatea de a distruge inamicul.”

Liderii militari ucraineni spun că rezistența lor de luni de zile a meritat pentru că a limitat capacitățile Rusiei în alte părți și a permis avansurile ucrainene. “Ideea principală este să îi epuizăm, apoi să atacăm”, a declarat joi colonelul ucrainean Evhen Mezhevikin, comandantul unui grup specializat care luptă în Bahmut.

Rusia a trimis întăriri la Bahmut pentru a reface flancurile nordice și sudice pierdute și pentru a împiedica alte avansuri ucrainene, potrivit oficialilor ucraineni și altor observatori externi. Președintele rus Vladimir Putin are mare nevoie să revendice victoria în oraș, unde forțele ruse și-au concentrat eforturile, spun analiștii, mai ales după ce o ofensivă de iarnă a forțelor sale nu a reușit să captureze alte orașe și localități de-a lungul frontului.

Armata ucraineană, câștiguri tactice la periferia orașului

Unii analiști au declarat că și câștigurile tactice ale Ucrainei în zona rurală din afara orașului Bahmut ar putea fi mai semnificative decât par. “A fost aproape ca și cum ucrainenii ar fi profitat de faptul că, de fapt, liniile rusești erau slabe”, a declarat Phillips O’Brien, profesor de studii strategice la Universitatea din St. Andrews. “Armata rusă a suferit pierderi atât de mari și este atât de epuizată în jurul Bahmutului încât… nu mai poate înainta.”

Forțele ucrainene de la periferia Bahmutului și din oraș au suportat atacuri de artilerie neîncetate până acum o lună. Apoi, forțele ucrainene poziționate la sud de oraș au reperat șansa lor de a pătrunde după ce dronele de recunoaștere au arătat că flancul sudic rusesc a trecut în defensivă, a declarat colonelul Mezhevikin. După lupte aprige timp de săptămâni, unitățile ucrainene au făcut prima lor înaintare în apropiere de Bahmut de când a fost invadat în urmă cu nouă luni.

În total, aproape 21 kilometri pătrați de teritoriu au fost recuceriți, a declarat Maliar într-un interviu acordat săptămâna trecută. Alte sute de metri au fost recâștigate aproape în fiecare zi de atunci, potrivit lui Serhii Cherevatii, purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional de Est al Ucrainei. “Anterior țineam doar liniile și nu îi lăsam pe ruși să avanseze mai mult pe teritoriul nostru. Ceea ce s-a întâmplat acum este primul nostru avans” de la începutul bătăliei, a declarat Maliar.

”Victoria în Bahmut nu aduce neapărat Rusia mai aproape de capturarea regiunii Donețk – obiectivul declarat al lui Putin în acest război. Mai degrabă, ea deschide ușa pentru mai multe bătălii crâncene în direcția Sloviansk sau Kostiantinivka, la 19 kilometri distanță”, a declarat Katerina Stepanenko, analist pentru Rusia la think tank-ul american Institute for the Study of War. Imaginile din satelit publicate săptămâna trecută arată infrastructura, blocurile de apartamente și alte clădiri reduse la ruine.

Obiectivul ucrainenilor: blocarea armatei ruse într-o luptă prelungită

Comandanții ucraineni au declarat că obiectivul lor în Bahmut a fost tot timpul de a bloca armata rusă într-o luptă prelungită, de a ucide cât mai mulți soldați ai acesteia și de a câștiga timp pentru ca Ucraina să se pregătească și să se reînarmeze – cu arme occidentale – pentru o contraofensivă mai amplă.

În ultima săptămână, cu câteva zile înainte ca Rusia să anunțe că orașul a căzut sub controlul lor, forțele ucrainene au păstrat doar o mână de clădiri, pe fondul bombardamentelor constante ale Rusiei. Depășite numeric și înarmate, acestea au descris zile de coșmar. Dominația artileriei rusești este atât de copleșitoare, însoțită de valuri umane continue de mercenari, încât pozițiile defensive nu au putut fi menținute pentru mult timp.

“Importanța misiunii noastre de a rămâne în Bahmut constă în distragerea atenției unei forțe inamice semnificative”, a declarat Taras Deiak, comandantul unei unități speciale a unui batalion de voluntari. “Plătim un preț ridicat pentru acest lucru.”

Flancurile nordic și sudic recâștigate de Ucraina sunt situate în apropierea a două autostrăzi care duc la Chasiv Yar, un oraș aflat la 10 kilometri de Bahmut, care servește ca o rută cheie de aprovizionare logistică, una supranumită “drumul vieții”.

Forțele ucrainene care treceau pe acest drum au fost deseori sub tirul rușilor poziționați de-a lungul înălțimilor strategice din apropiere. Vehiculele blindate și camionetele care se îndreptau spre oraș pentru a aproviziona trupele ucrainene au fost frecvent distruse.

Având acum câmpiile înalte sub control ucrainean, forțele sale au mai mult spațiu de manevră. “Acest lucru ne va ajuta să proiectăm noi lanțuri logistice pentru a livra muniție înăuntru și pentru a evacua băieții răniți sau uciși”, a declarat Deiak, vorbind din interiorul orașului joi, cu două zile înainte ca Rusia să afirme că a controlat orașul. “Acum este mai ușor să livrăm provizii, să rotim trupele, (să efectuăm) evacuări.”

”Bahmut mai există doar în inimile noastre”

Capturarea Bahmutului de către Rusia ar fi un succes simbolic puternic pentru Moscova. Ar reprezenta primul oraș ucrainean cucerit de aceasta de la Lisichansk, vara trecută, și ar fi un eșec pentru Kiev, care a cheltuit muniție prețioasă și a trimis unele dintre cele mai capabile forțe ale sale pentru a încerca să zădărnicească devastatorul asalt de o lună al Rusiei asupra orașului.

Dar orașul este acum în ruine, iar controlul acestuia nu ar ajuta neapărat Moscova în atingerea obiectivului său declarat mai mare – cucerirea întregii regiuni estice a Donbasului – acum că trupele ucrainene au epuizat forțele rusești și au străpuns apărarea acestora în unele zone din nordul și sudul orașului.

“Trebuie să înțelegeți, nu există nimic”, a declarat , despre orașul ras, unde odată locuiau 80.000 de oameni, în timpul unei conferințe de presă la Hiroshima, Japonia, unde a cerut ajutor și arme de la cele mai bogate democrații din lume.

“Au distrus totul”, a spus Zelenski. “Nu mai există clădiri. Este păcat, este o tragedie, dar pentru astăzi, Bakhmut este doar în inimile noastre. Nu există nimic pe acest spațiu, doar pământ și o mulțime de ruși morți.”

Acum, că Rusia a luat aparent orașul, trebuie să-l păstreze. Printre provocările pentru Rusia se numără deslușirea intențiilor lui Evgheni Prigojin, șeful companiei private de mercenari Wagner, care a condus luptele urbane. Sâmbătă, Prigojin a declarat victoria în Bahmut și a declarat că mercenarii săi se vor retrage din oraș până joi. Dar analiștii militari au spus că nu este clar dacă Prigojin se poate retrage atât de brusc de-a lungul unei linii de front intens disputate fără consecințe grave pentru rușii din oraș.

De asemenea, era neclar cât de mult din oraș mai dețineau forțele ucrainene și dacă întăririle rusești trimise spre Bahmut vor înlocui trupele Wagner sau vor susține apărarea șubredă a Rusiei la periferia orașului.

O capturare a Bahmutului de către Rusia “nu va însemna nimic, de fapt”, a prezis colonelul Serhii Hrabski, un comentator al războiului pentru presa ucraineană, relatează . “Rușii și-au epuizat capacitățile ofensive și de aceea declară cu atâta disperare că au capturat Bahmut.”