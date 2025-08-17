News

Zelenski, furios pe Putin: „Complică situaţia!” Preşedintele Ucrainei merge luni în SUA, să se vadă cu Trump

Volodimir Zelenski consideră inacceptabilă cedarea de teritorii către Rusia şi îl acuză pe Putin că respinge apelurile de încetare a focului.
Daniel Spătaru
17.08.2025 | 08:40
Zelenski furios pe Putin Complica situatia Presedintele Ucrainei merge luni in SUA sa se vada cu Trump
Zelenski respinge încă ideea de a ceda Rusiei din teritoriul ucrainean Foto: Hepta

Volodimir Zelenski, a condamnat refuzul Rusiei de a implementa un armistițiu, spunând că acesta „complică situația” în realizarea planului de pace pe care Donald Trump l-a solicitat după întâlnirea de vineri, cu Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

„Rusia nu a stabilit când va înceta uciderile”

„Observăm că Rusia respinge numeroasele apeluri de încetare a focului și încă nu a stabilit când va înceta uciderile. Acest lucru complică situația.

Dacă Rusia nu este dispusă să execute un simplu ordin de încetare a atacurilor, ar putea fi necesare eforturi semnificative pentru a o convinge Rusia să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistența pașnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Liderul de la Kiev va pleca luni la Washington, unde se va întâlni cu Donald Trump, o întâlnire ce se anunţă foarte tensionată, după ce preşedintele SUA a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, pentru că „Rusia este o putere foarte mare, iar Ucraina nu”.

În acelaşi timp, surse familiarizate cu întâlnirea de vineri din Alaska au declarat pentru AFP că Donald Trump susține propunerea pe care i-a prezentat-o Vladimir Putin, legată de preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și a îngheța frontul pe linia teritoriilor ucrainene pe care armata rusă le controlează în momentul de faţă.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Nicuşor Dan participă la o nouă videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă”

În timpul convorbirii telefonice de sâmbătă, Zelenski a respins ideea cedării de teritorii, invocând ca argument Constituția, însă nu a exclus discutarea problemei la un eventual summit cu Trump și Putin, care ar putea fi organizat în funcție de modul în care va decurge întâlnirea de luni, de la Casa Albă.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

Între timp, înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, în Europa, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz organizează duminică, de la ora 16.00, organizează o videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă”, a aliaţilor Ucrainei, la care va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

ADVERTISEMENT
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de...
Fanatik
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie”
Arnold Schwarzenegger, atac dur la adresa lui Donald Trump, după summit-ul din Alaska....
Fanatik
Arnold Schwarzenegger, atac dur la adresa lui Donald Trump, după summit-ul din Alaska. „A fost penibil”. Video
Doi soți au mers în vacanță în Spania și sperau că vor trăi...
Fanatik
Doi soți au mers în vacanță în Spania și sperau că vor trăi clipe de neuitat. Tragedia a lovit după ce au mâncat la restaurantul hotelului, bărbatul a murit
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la...
iamsport.ro
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la echipă și nu mai răspunde la telefon
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!