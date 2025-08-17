Zelenski, furios pe Putin: „Complică situaţia!” Preşedintele Ucrainei merge luni în SUA, să se vadă cu Trump

Volodimir Zelenski, a condamnat refuzul Rusiei de a implementa un armistițiu, spunând că acesta „complică situația” în realizarea planului de pace pe care Donald Trump l-a solicitat după întâlnirea de vineri, cu Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

„Rusia nu a stabilit când va înceta uciderile”

„Observăm că Rusia respinge numeroasele apeluri de încetare a focului și încă nu a stabilit când va înceta uciderile. Acest lucru complică situația.

Dacă Rusia nu este dispusă să execute un simplu ordin de încetare a atacurilor, ar putea fi necesare eforturi semnificative pentru a o convinge Rusia să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistența pașnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Liderul de la Kiev va pleca luni la Washington, unde se va întâlni cu Donald Trump, o întâlnire ce se anunţă foarte tensionată, după ce preşedintele SUA a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, pentru că „Rusia este o putere foarte mare, iar Ucraina nu”.

În acelaşi timp, surse familiarizate cu întâlnirea de vineri din Alaska au declarat pentru AFP că pe care i-a prezentat-o Vladimir Putin, legată de preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și a îngheța frontul pe linia teritoriilor ucrainene pe care armata rusă le controlează în momentul de faţă.

ADVERTISEMENT

Nicuşor Dan participă la o nouă videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă”

În timpul convorbirii telefonice de sâmbătă, de teritorii, invocând ca argument Constituția, însă nu a exclus discutarea problemei la un eventual summit cu Trump și Putin, care ar putea fi organizat în funcție de modul în care va decurge întâlnirea de luni, de la Casa Albă.

ADVERTISEMENT

Între timp, înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, în Europa, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz organizează duminică, de la ora 16.00, organizează o videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă”, a aliaţilor Ucrainei, la care va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.