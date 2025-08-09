Zelenski, răspuns dur la propunerea de pace a lui Donald Trump. Ce spun însă bursele europene despre șansele unui armistițiu

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reacționat dur la mesajul lui Donald Trump cu privire la negocierile pe care acesta din urmă ar urma să le poarte cu Trump la întrunirea de săptămâna viitoare. Mesajul liderului ucrainean vine după ce Trump a spus că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”.

Zelenski, reacție dură la anunțul lui Donald Trump

După ce Casa Albă a anunțat , unde ar urma să fie negociate condițiile pentru pacea în Ucraina, președintele Zelenski a respins categoric sugestia liderului american cu privire la schimbul de teritorii.

„Răspunsul [NU!] la întrebarea teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la acest lucru. Ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupantului”, a transmis, sâmbătă dimineața,

„Suntem gata să lucrăm cu preşedintele Trump şi cu toţi partenerii noştri pentru o pace reală şi, mai presus de toate, durabilă. O pace care nu se va prăbuşi din cauza ambiţiilor Moscovei. Nu vom recompensa Rusia pentru acţiunile sale. Poporul ucrainean merită pacea, dar toţi partenerii trebuie să înţeleagă ce este o pace demnă”, a mai spus liderul ucrainean.

De altfel, comentatorii politici pune atât Europa cât mai ales Ucraina într-o poziție dificilă. Zelenski, care cere o întrunire tripartită, a subliniat că Ucraina nu va adera la niciun acord la care nu este parte.

Aceste negocieri se poartă „la mare distanţă de acest război care face ravagii pe teritoriul nostru, împotriva poporului nostru, şi care nu se poate termina fără noi, fără Ucraina”, a mai spus acesta, în condițiile în care Rusia are pretenția ca Ucraina să-i cedeze cele patru regiuni parțial ocupate: Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson.

Cum au reacționat bursele din Europa

Zilele trecute, pe fondul zvonurilor cu privire la negocierile de pace dintre SUA și Rusia, pe bursele europene acțiunile principalelor companii din industria de apărare au înregistrat pierderi semnificative. Spre exemplu, titlurile Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de echipamente militare europeni, au scăzut cu 1,2%.

Aceeași evoluție au avut și alți producători germani: Hensoldt a pierdut 6,4%, iar Renk a închis ziua cu un declin de 5%. O evoluție similară au avut și acțiunile altor companii europene din domeniul militar: Leonardo, din Italia, a scăzut cu 3,9%, iar Thales, din Franţa, cu 0,8%.

Și premierul polonez, Donald Tusk, un cunoscut susținător al Ucrainei, a declarat vineri că „înghețarea” conflictului din Ucraina este aproape. Oficialul polonez a precizat că Zelenski a fost „foarte precaut, dar optimist” cu privire la încetarea focului

„Există anumite semnale, şi avem, de asemenea, o intuiţie, că poate o îngheţare a conflictului – nu vreau să spun sfârşitul, dar o îngheţare a conflictului – este mai aproape decât mai departe. Există speranţe pentru acest lucru”, a spus acesta.