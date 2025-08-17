Zelenski va fi însoţit la întâlnirea cu Trump de cei mai puternici oameni din Europa. Din delegaţie face parte şi Ursula von der Leyen

Volodimir Zelenski se întâlnește luni, 18 august 2025, cu Donald Trump, însoțit de o delegație europeană de top. Printre liderii care îl însoțesc se numără și Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump?

Astăzi, 17 august 2025, liderul ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnește la Bruxelles cu principalii șefi ai Uniunii Europene. La discuții vor participa Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, președinții Franței, Emmanuel Macron, și României, Nicușor Dan, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

va primi sprijin și recomandări din partea partenerilor europeni pentru a gestiona întâlnirea cu Donald Trump. A subliniat, totodată, că SUA rămân actorul decisiv în conflict, prin puterea militară și presiunea economică asupra Rusiei.

Întâlnirea are loc în contextul presiunilor exercitate de președintele american asupra Kievului de a accepta un acord de pace cu Putin. Liderii europeni încearcă astfel să întărească poziția Ucrainei înaintea vizitei lui Zelenski la Washington. Ursula von der Leyen îl va însoți pe președintele ucrainean și la întrevederea de la Casa Albă.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția Voluntarilor VTC. La cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă”, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ce a propus Putin și cum a reacționat Zelenski la summitul din Alaska?

Surse diplomatice susțin că, la summitul din ca Rusia să renunțe la câteva teritorii mici în schimbul controlului complet asupra unor regiuni mari, inclusiv Donbasul. Trump i-ar fi transmis apoi lui Volodimir Zelenski că Moscova cere cedarea întregii provincii Donețk. Propunere respinsă de liderul ucrainean. În prezent, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv trei sferturi din Donețk.

În timp ce Trump și Putin susțin că o soluție de pace ar trebui căutată fără oprirea prealabilă a luptelor, Ucraina consideră că încetarea focului este esențială pentru un acord durabil. „Oprirea uciderilor este cheia pentru oprirea războiului”, a subliniat Zelenski într-un mesaj pe X.

În ciuda presiunilor diplomatice, Putin nu a dat semne că ar renunța la principalele sale cerințe, inclusiv excluderea Ucrainei din NATO. Analiștii occidentali consideră că summitul din Alaska a fost un câștig pentru Kremlin, dar implicarea SUA în garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi un pas pozitiv.

Ce îi cere Trump lui Zelenski în privința planului de pace?

Președintele american Donald Trump a declarat că îl va îndemna pe Volodimir Zelenski să accepte un acord de pace. Conform CNN, Trump le-a spus liderilor europeni că intenționează să organizeze un summit trilateral între el, Zelenski și președintele rus Vladimir Putin până vinerea viitoare.

Trump a precizat că va începe pregătirile pentru întâlnire doar dacă discuțiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski, vor decurge bine. La această întrevedere va participa și vicepreședintele SUA, JD Vance.

În opinia lui Zelenski, anumite acțiuni ale liderului rus „complică situația” pentru realizarea planului de pace pe care îl urmărește Trump după întâlnirea cu Putin.

„Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului şi încă nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situaţia. Dacă Rusia nu are voinţa de a executa un simplu ordin de a-şi opri loviturile, ar putea fi nevoie de eforturi majore pentru a face Rusia să dorească să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistenţa paşnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare”, a scris Zelenski pe reţelele sale de socializare sâmbătă seara.