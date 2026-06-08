Zelensky și Putin negociază pacea prin fostul patron al dublei câștigătoare de Champions League

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Rusia și Ucraina poartă un război deja de 4 ani, iar conflictul pare că nu mai intră pe calea către o împăcare istorică. Președintele Volodimir Zelenski a apelat personal la Roman Abramovich, cerându-i fostului patron de la Chelsea să vină la Kiev pentru a fi mediator în discuțiile cu Vladimir Putin.

Roman Abramovich, chemat să negocieze pacea dintre Rusia și Ucraina

La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina. Conflictul rezultat este cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial. Războiul din vecinătatea țării noastre a cauzat multe pierderi, de la cele omenești până la cele materiale. Potrivit , președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat luna trecută la Kiev pe Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea.

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Scopul a fost o încercare de a-l convinge pe Vladimir Putin să poarte , însă planul a eșuat. Zelenski i-a cerut lui Abramovich să transmită președintelui rus un mesaj în care afirmă că este pregătit să se întâlnească, dorind să demonstreze seriozitatea în ceea ce privește purtarea de discuții de pace. Implicarea lui Abramovich nu este întâmplătoare, el ajutând la medierea discuțiilor dintre Rusia și Ucraina încă din primele săptămâni ale războiului, în 2022.

Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor

Roman Abramovich este unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Fostul patron de la Chelsea a construit un adevărat imperiu, iar legătura sa cu Vladimir Putin i-a adus prezența pe lista oligarhilor sancționați de Occident după invazia rusă din Ucraina. Toamna anului 2025 avea să vină cu o nouă bilă neagră în dreptul numelui său.

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Englezii au demarat o investigație care a vizat vilele oligarhilor ruși, multe reușind să scape de sechestru. Autoritățile britanice au scos la iveală, practic, faptul că acele proprietăți nu au fost blocate, așa cum trebuia, de la începutul războiului. Valoarea imobilelor de lux ajunge, în total, undeva pe la 819 milioane de euro.