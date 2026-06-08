Sport

Zelensky și Putin negociază pacea prin fostul patron al dublei câștigătoare de Champions League

Roman Abramovich, chemat la Kiev pentru a contribui la negocierile pentru pace între Rusia și Ucraina. Invitație personală din partea lui Volodimir Zelenski.
Mihai Dragomir
08.06.2026 | 08:40
Zelensky si Putin negociaza pacea prin fostul patron al dublei castigatoare de Champions League
ULTIMA ORĂ
Volodimir Zelenski, încercări disperate de a face pace cu Rusia. La cine a apelat din fotbal. Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Rusia și Ucraina poartă un război deja de 4 ani, iar conflictul pare că nu mai intră pe calea către o împăcare istorică. Președintele Volodimir Zelenski a apelat personal la Roman Abramovich, cerându-i fostului patron de la Chelsea să vină la Kiev pentru a fi mediator în discuțiile cu Vladimir Putin.

Roman Abramovich, chemat să negocieze pacea dintre Rusia și Ucraina

La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina. Conflictul rezultat este cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial. Războiul din vecinătatea țării noastre a cauzat multe pierderi, de la cele omenești până la cele materiale. Potrivit FinancialTimes, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat luna trecută la Kiev pe Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea.

ADVERTISEMENT

Scopul a fost o încercare de a-l convinge pe Vladimir Putin să poarte discuții directe de pace, însă planul a eșuat. Zelenski i-a cerut lui Abramovich să transmită președintelui rus un mesaj în care afirmă că este pregătit să se întâlnească, dorind să demonstreze seriozitatea în ceea ce privește purtarea de discuții de pace. Implicarea lui Abramovich nu este întâmplătoare, el ajutând la medierea discuțiilor dintre Rusia și Ucraina încă din primele săptămâni ale războiului, în 2022.

Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor

Roman Abramovich este unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Fostul patron de la Chelsea a construit un adevărat imperiu, iar legătura sa cu Vladimir Putin i-a adus prezența pe lista oligarhilor sancționați de Occident după invazia rusă din Ucraina. Toamna anului 2025 avea să vină cu o nouă bilă neagră în dreptul numelui său.

ADVERTISEMENT
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai...
Digi24.ro
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum

Englezii au demarat o investigație care a vizat vilele oligarhilor ruși, multe reușind să scape de sechestru. Printre proprietățile care au scăpat de interdicții se numără inclusiv una în valoare de 108.000.000 de euro, deținută de Roman Abramovich. Autoritățile britanice au scos la iveală, practic, faptul că acele proprietăți nu au fost blocate, așa cum trebuia, de la începutul războiului. Valoarea imobilelor de lux ajunge, în total, undeva pe la 819 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a
Digisport.ro
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
„Nimeni nu l-a fluierat niciodată!” Mărturie emoționantă despre Răzvan Lucescu, idolul grecilor de...
Fanatik
„Nimeni nu l-a fluierat niciodată!” Mărturie emoționantă despre Răzvan Lucescu, idolul grecilor de la PAOK
Un singur fotbalist sub 18 ani va fi la Campionatul Mondial. Cine e...
Fanatik
Un singur fotbalist sub 18 ani va fi la Campionatul Mondial. Cine e puștiul care poate bate un record continental
Atac armat lângă baza de antrenament și hotelul naționalei Angliei la Campionatul Mondial....
Fanatik
Atac armat lângă baza de antrenament și hotelul naționalei Angliei la Campionatul Mondial. Cel puțin nouă persoane au fost rănite
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
iamsport.ro
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!