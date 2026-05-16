Sport

Zeljko Kopic a ales! Pe cine vrea la baraj dintre FCSB și Botoșani: „Respect ambele echipe, dar…”

Dinamo e sigură că va juca la barajul de calificare în Conference League, acolo unde o așteaptă pe învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani. Ce ar prefera Zeljko kopic
Cristian Măciucă
17.05.2026 | 00:05
Zeljko Kopic a ales Pe cine vrea la baraj dintre FCSB si Botosani Respect ambele echipe dar
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic a ales! Pe cine vrea la baraj dintre FCSB și Botoșani: „Respect ambele echipe, dar...” FOTO: Bogdan Buda
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic și Dinamo se pregătesc pentru barajul de Europa după remiza albă cu CFR Cluj. La finalul partidei cu ardelenii, antrenorul croat a vorbit despre echipa pe care și-ar dori să o întâlnească peste două săptămâni.

Zeljko Kopic, despre barajul de Europa pe care îl va juca Dinamo

Dinamo nu a reușit să o bată pe CFR Cluj și a ratat șansa de a terminat SuperLiga pe locul 3. Astfel, roș-albii vor încheia play-off-ul pe locul 4 și vor juca la barajul de Conference League cu câștigătoarea dintre FCSB și FC Botoșani. „Concluziile sunt că remiza e un rezultat corect. Am avut câteva situții în prima repriză, Alex Pop, Pușcaș, Armstrong. În repriza a doua, după accidentarea lui Pușcaș și apoi Pop a acuzat ceva probleme, am încercat să fim ofensivi.

ADVERTISEMENT

Am avut sentimentul că nu putem marca, nu eram suficienți de periculoși, d-asta l-am trimis pe Boateng în atac. În final, când ne-am deschis, CFR a avut o ocazie să marcheze și să câștige. Trebuie să analizăm, e un sezon bun, e o evoluție. Am făcut câteva meciuri bune, dar trebuie să tragem concluziile finale, după meciul de baraj.

Nu vreau să găsesc scuze, nu îmi place să fac asta. Azi (n.r. 16 mai) s-a simțit că ne lipsesc acești jucători, Karamoko, Opruț. Încercăm să îi recuperăm. E dificil la Soro cu umărul lui, Karamoko evoluează bine. Vom vedea cum simt atunci echipa, toți își doresc să fie gata pentru acel meci și să ofere tot. Nu există să sacrificăm ceva, vom vedea cum vom fi atunci. Noi suntem Dinamo și nu contează cine e în primul 11.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

Respect ambele echipe, dar suntem focusați pe noi și să ne pregătim cât mai bine, și mental, pentru acest meci. Acest sistem a făcut ca lucrurile să fie interesante până la finalul sezonului, ca toate echipele să aibă obiective. Nu mă gândesc la asta, mă focusez doar pe acel meci”, a declarat Zeljko Kopic, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.

ADVERTISEMENT
Se însoară la 71 de ani și are dress code
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Dezastru pentru Cristiano Ronaldo! Al Nassr a pierdut o nouă finală și poate...
Fanatik
Dezastru pentru Cristiano Ronaldo! Al Nassr a pierdut o nouă finală și poate termina încă un sezon fără trofeu! Cum a reacționat portughezul. Video
Zeljko Kopic are undă verde să plece de la Dinamo: „Dacă îi convin...
Fanatik
Zeljko Kopic are undă verde să plece de la Dinamo: „Dacă îi convin banii”. Cum vede Andrei Nicolescu un baraj cu FCSB pentru Europa
Daniel Pancu a confirmat negocierile după ce a dus CFR Cluj în Europa:...
Fanatik
Daniel Pancu a confirmat negocierile după ce a dus CFR Cluj în Europa: „Nu doar Rapid mă vrea!” Ce spune despre viitorul său
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!