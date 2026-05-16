Zeljko Kopic a ales! Pe cine vrea la baraj dintre FCSB și Botoșani: „Respect ambele echipe, dar…”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Zeljko Kopic, despre barajul de Europa pe care îl va juca Dinamo

Zeljko Kopic și Dinamo se pregătesc pentru barajul de Europa după remiza albă cu CFR Cluj. La finalul partidei cu ardelenii, antrenorul croat a vorbit despre echipa pe care și-ar dori să o întâlnească peste două săptămâni.

și a ratat șansa de a terminat SuperLiga pe locul 3. Astfel, roș-albii vor încheia play-off-ul pe locul 4 și vor juca la . „Concluziile sunt că remiza e un rezultat corect. Am avut câteva situții în prima repriză, Alex Pop, Pușcaș, Armstrong. În repriza a doua, după accidentarea lui Pușcaș și apoi Pop a acuzat ceva probleme, am încercat să fim ofensivi.

Am avut sentimentul că nu putem marca, nu eram suficienți de periculoși, d-asta l-am trimis pe Boateng în atac. În final, când ne-am deschis, CFR a avut o ocazie să marcheze și să câștige. Trebuie să analizăm, e un sezon bun, e o evoluție. Am făcut câteva meciuri bune, dar trebuie să tragem concluziile finale, după meciul de baraj.

Nu vreau să găsesc scuze, nu îmi place să fac asta. Azi (n.r. 16 mai) s-a simțit că ne lipsesc acești jucători, Karamoko, Opruț. Încercăm să îi recuperăm. E dificil la Soro cu umărul lui, Karamoko evoluează bine. Vom vedea cum simt atunci echipa, toți își doresc să fie gata pentru acel meci și să ofere tot. Nu există să sacrificăm ceva, vom vedea cum vom fi atunci. Noi suntem Dinamo și nu contează cine e în primul 11.

Respect ambele echipe, dar suntem focusați pe noi și să ne pregătim cât mai bine, și mental, pentru acest meci. Acest sistem a făcut ca lucrurile să fie interesante până la finalul sezonului, ca toate echipele să aibă obiective. Nu mă gândesc la asta, mă focusez doar pe acel meci”, a declarat Zeljko Kopic, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.