Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Universitatea Craiova, apoi a răbufnit: „Așa a fost și cu Politic!”

urmează să se întâlnească pe Arena Națională, în semifinalele Cupei României Betano, iar pentru trupa bucureșteană este o confruntare extrem de importantă în contextul în care șansele la primul loc în SuperLiga par de domeniul imposibilului.

Zeljko Kopic, anunț despre accidentările lui Dinamo înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Zeljko Kopic a dezvăluit că să-și ajute colegii, asta după ce a ieșit accidentat din duelul cu U Cluj, iar croatul nu s-a ferit să insinueze că au existat probleme în afara terenului pentru fotbalistul francez. Celălalt absent va fi Jordan Ikoko, care este accidentat de mai mult timp și încă nu a fost recuperat.

„Karamoko nu este disponibil și nici Ikoko nu e gata de meci. Am vorbit după U Cluj de faptul că Karamoko are o istorie cu accidentările, noi am încercat să intervenim și să-l ajutăm. Așa a fost și cu Dennis Politic, am încercat să intervenim. Uneori nu poți controla viața jucătorilor timp de 24 de ore. La finalul zilei e vorba despre jucător, că nu vorbim doar de talent, vorbim și despre lucrurile din afara terenului. La cluburile mari oamenii se uită și la acest aspect, pentru că în momentul când ai 60-70 de meciuri pe sezon trebuie să ai grijă. Una e să te accidentezi în duel, alta e să ai probleme musculare, aici intervine modul în care ai grijă de tine.

În rest toți jucătorii sunt sănătoși și pot să fie pe teren. Atmosfera e bună, mai ales acum, după victoria cu U Cluj. Știm că Universitatea Craiova are calitate, a avut multe meciuri bune în acest sezon. Au și slăbiciuni, ca orice echipă, o să încercăm să le exploatăm. O să dăm totul pentru a duce pe Dinamo în finală. Anul trecut am vorbit de importanța ca anul trecut să ajungem în play-off, iar anul acesta am spus că vrem să fim la cel mai bun nivel în ambele competiții. Nu știu cum va aborda Craiova acest meci, dar cred că echipele mari vor să joace finale și să câștige trofee”, a spus Kopic.

Dinamo – Craiova, decis la loviturile de departajare?

Kopic a fost întrebat dacă jucătorii săi au exersat penalty-urile înainte de meci, asta în contextul în care U Cluj s-a calificat în finală după loviturile de departajare cu FC Argeș, iar croatul a avut un răspuns clar cu privire la acest aspect.

„Eu nu cred că înveți să bați penalty-uri într-un antrenament, cea mai importantă parte e cea mentală. Cred că asta e cea mai importantă parte a sezonului, te lupți ca să ajungi. Trebuie să ne bucurăm de moment și să fim conștienți de presiune. Trebuie să dăm totul și să ne calificăm. O să vedem în privința primului 11, discutăm după fiecare meci și după fiecare antrenament să vedem cele mai bune opțiuni. Da, nu pot spune că nu am avut o mentalitate bună în trecut, însă jucătorii știu că am avut momente bune, am jucat un fotbal bun, dar ne lipsea ceva.

Am simțit după partida cu U Cluj că a fost o ușurare. Viața jucătorilor este uneori dificilă, nu contează ce ai făcut bine în trecut, dacă nu ai realizări acum și nu te ridici la nivelul așteptărilor atunci o să ai parte de critici. Așa este fotbalul, iar pentru Cîrjan este parte din procesul de creștere. La Musi au fost niște probleme medicale, a început bine sezonul, după care a fost inconstant. Acum a intrat bine cu U Cluj, Mazilu crește și el, simt că avem opțiuni din ce în ce mai bune”, a spus Zeljko Kopic