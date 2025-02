Zeljko Kopic a anunțat că mai vrea doi jucători după Dinamo – Oțelul 1-0: „Avem nevoie”

Dinamo a întâlnit Oțelul Galați în etapa intermediară din SuperLiga României. „Câinii Roșii” s-au impus în minutele de prelungire, când arbitrul a dictat penalty pentru Dinamo în urma analizei VAR.

Zeljko Kopic este de părere că Dinamo a meritat victoria împotriva Oțelului

Meciul dintre Dinamo București și Oțelul Galați a fost unul foarte slab din punct de vedere al spectacolului de pe teren. Cele două echipe nu au oferit foarte multe ocazii de poartă, singurele momente de tensiune fiind create de camera VAR.

ADVERTISEMENT

În minutul 51, Dinamo a reușit să înscrie prin Gnahore, însă după o analiză de aproape 5 minute golul a fost anulat. În prelungirile partidei, Ionuț Coza a semnalat din camera VAR un henț la Zivulic, iar arbitrul central, Andrei Moroiță, l-a revăzut și a dictat lovitură de pedeapsă pentru bucureșteni.

La finalul partidei, decizia luată de cei doi arbitri a creat un haos total, În ciuda celor întâmplate, Zeljko Kopic și-a expus opinia la finalul partidei și este de părere că echipa sa a meritat cele trei puncte:

ADVERTISEMENT

”Nu a fost o performanță extraordinară, însă a fost ok, am meritat cele trei puncte. Cred că Stipe (n.r. – Perica) a intrat bine astăzi. Am acoperit foarte bine compartimentul ofensiv, așteptăm să revină Denis Politic.

Alex Pop încearcă mereu. Este peste tot, însă, deocamdată, nu a fost în locul potrivit pentru a înscrie. La Dinamo avem așteptări foarte mari de la jucători, însă are nevoie de timp pentru adaptare. Mi-a plăcut și de Abdallah în acest meci.

ADVERTISEMENT

Mai avem nevoie de un jucător în compartimentul defensiv și de unul în zona mediană. Nu am fost dezamăgit de Cîrjan, l-am schimbat pentru că este foarte greu pentru un fotbalist ca el să joace pe un astfel de teren. A fost doar o schimbare tactică, nimic mai mult”, a spus tehnicianul croat la finalul partidei cu Oțelul Galați.

Tot mai multe faze controversate de arbitraj au dat năvală peste SuperLiga României

Ultimele meciuri au împărțit lumea fotbalului din SuperLiga României din cauza deciziilor controversate luate de arbitrii:

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a sesizat două abateri de la regulament în careul Buzăului și l-a chemat pe tânărul George Cătălin Roman la monitorul VAR pentru a revedea fazele. Ulterior, ardelenii au beneficiat de două lovituri de pedepsă foarte ușor acordate.

Cojocaru i-a refuzat Rapidului un penalty împotriva Universității Cluj. Manea a fost călcat clar în careul clujenilor, însă cei din camera VAR au decis că nu s-a întâmplat nimic neregulamentar.

În această seară, în minutul 97, Ionuț Coza l-a chemat pe Moroiță pentru a revedea un posibil henț al lui Zivulic în careul Oțelului. Faza a fost foarte neclară și greu de judecat, însă centralul a arătat „punctul cu var”, fapt ce i-a frustrat enorm pe gălățeni.

În urma victoriei din această seară, Dinamo a egalat liderul „U” Cluj și a depășit-o pe FCSB la o diferență de două puncte, însă are un meci mai mult față de colegele de podium.

Zeljko Kopic după Dinamo București - Oțelul Galați 1-0