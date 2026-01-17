Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Încă doi-trei jucători, așteptăm să se finalizeze”. Mesaj pentru Cîrjan. Video

ADVERTISEMENT

Dinamo i-a adus până acum în această iarnă pe Valentin Țicu de la Petrolul Ploiești și pe Ianis Târbă de la Celta Vigo. De asemenea, „câinii” se află în continuare în discuții avansate și pentru transferul lui Matteo Duțu, juniorul român de la AC Milan, jucător dorit în această perioadă și de Universitatea Craiova.

În afară de Matteo Duțu, Zeljko Kopic mai așteaptă încă doi sau chiar trei jucători noi la Dinamo

Despre acest subiect, printre altele, Zeljko Kopic a vorbit cu ocazia conferinței de presă premergătoare meciului Dinamo – U Cluj de duminică seară de pe Arena Națională. Antrenorul croat a dezvăluit că a avut chiar și el o discuție recent cu fotbalistul și astfel a transmis că așteaptă ca mutarea să fie oficializată.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Kopic a mai punctat cu această ocazie și că, în afară de Duțu, mai așteaptă încă două sau chiar trei transferuri în „Ștefan cel Mare” în perioada imediat următoare.

„Nu vreau să vorbesc înainte ca cineva să semneze contractul. Am avut o discuție cu Duțu, am vorbit despre multe lucruri. Pot spune că l-am văzut ca un jucător bun, o personalitate bună. Dar să așteptăm să se finalizeze. Despre alți jucători, căutăm încă doi-trei jucători, dar să vedem, să așteptăm”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, doar cuvinte de laudă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan după ultimele evenimente de la Dinamo

Pe de altă parte, așa cum era de altfel de așteptat să se întâmple, antrenorul lui Dinamo a fost întrebat și despre subiectul reprezentat de , în ciuda ofertelor foarte bune existente în acest sens, atât pentru jucător, cât și pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Este un jucător important pentru noi Cîrjan. Am vorbit cu el și a fost o ofertă foarte bună pentru club, dar și pentru el din punct de vedere financiar. I-am spus că trebuie să vadă toate plusurile și minusurile, clubul să ia o decizie.

Am ajuns la concluzia că, la finalul acestei povești, decizia lui este să rămână la noi, să continue. Este foarte motivat, este concentrat pe ceea ce înseamnă Dinamo, pe următorul meci. Cu siguranță, asta este o veste bună pentru echipă.

ADVERTISEMENT

Cătălin este un băiat cu o atitudine foarte bună, calități multe. Știu că este cu inima împăcată aici, cu tot respectul pentru Dinamo. Asta este încă o confirmare că el are o gândire sănătoasă, se gândește la fotbal.

El înțelege că are multe lucruri încă de îmbunătățit aici, cu noi. La finalul zilei, este căpitanul nostru și, cu siguranță, decizia lui l-a făcut să meargă la următorul nivel”, a mai spus Kopic.

Cum a prefațat Zeljko Kopic meciul Dinamo – U Cluj

Tehnicianul croat a apreciat că Bergodi face o treabă foarte bună din momentul în care a fost numit pe banca „șepcilor roșii”. Astfel, Kopic a transmis că se așteaptă la o misiune dificilă pentru jucătorii săi duminică seară pe Arena Națională, inclusiv prin prisma contextului climatic din această perioadă:

„Am avut un cantonament bun, suntem pregătiți pentru meci. Întâmpinăm aici mici probleme cu terenul, dar este normal, pentru că este România, este București, este foarte frig afară.

Ne antrenăm pe un teren sintetic. Domnul Bergodi a venit cu energie nouă, au rezultate foarte bune și noi știm că va fi un meci foarte, foarte greu. Dar, în acest moment, simțim că suntem într-o formă bună și suntem pregătiți pentru luptă.

Primul meci este întotdeauna important, dar întotdeauna este greu. Acesta este primul meci important din acest an. Aceste nouă meciuri vor fi foarte grele. Toate echipele joacă bine, toată lumea luptă și trebuie să fim la cel mai înalt nivel”.

Reacția lui Zeljko Kopic după eșecul FCSB-ului cu FC Argeș

Tot din perspectiva modului în care se prezintă suprafețele de joc de pe stadioanele echipelor din SuperLiga în această perioadă a anului, antrenorul lui Dinamo s-a referit în câteva cuvinte și la

„Vrem să intrăm în play-off, acesta este cel mai important obiectiv și după vom lupta pentru alte lucruri, dar să o luăm pas cu pas. Ne vom adapta la terenurile înghețate, ne antrenăm.

Este important că suntem într-o formă bună, pentru că am lucrat bine în Antalya. În această săptămână am încercat să îi protejez cât mai mult, astfel încât să fie pregătiți pentru meci.

Pentru mine a fost interesant să văd cum vor reacționa cei de la FCSB aseară. Nu au fost la cel mai bun nivel în acest sezon, dar Argeș a făcut un meci bun. Încă o dată, în acest sezon, este greu. Multe echipe fac o treabă foarte bună. Dacă nu ești 100% atent, se poate întâmpla și asta”.