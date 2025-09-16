Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zeljko Kopic a anunţat obiectivul lui Dinamo după ce echipa a urcat pe podium: “Pentru jucători a fost motiv de sărbătoare”. Ce spune de lupta la titlu

Zeljko Kopic a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce obiectiv are Dinamo după ce a reușit să o învingă pe Petrolul și astfel să urce pe podium în campionat.
Iulian Stoica
16.09.2025 | 12:45
Dinamo s-a impus la scor de neprezentare în deplasare la Petrolul, scor 0-3. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Cătălin Cîrjan, tânărul fotbalist marcând primul gol al „câinilor” și totodată livrând un assist. Ce spune Zeljko Kopic despre obiectivul echipei din acest sezon.

Zeljko Kopic a anunţat obiectivul lui Dinamo după ce echipa a urcat pe podium

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Zeljko Kopic a dezvăluit că jucătorii lui Dinamo au petrecut după victoria superbă în fața Petrolului. Întrebat despre obiectivele din acest sezon, antrenorul „câinilor” a mărturisit că nu e o surpriză că se află pe locul 3 în acest moment și că fanii se pot aștepta la orice din momentul în care echipa va intra în play-off.

„(n.r. – E un motiv de petrecere după ce echipa a ajuns pe locul 3?) Da, pentru jucători a fost un motiv de sărbătoare aseară, după meci. E important să avem o atmosferă frumoasă la echipă. Pentru noi, pentru mine ca și antrenor, pentru președinte, acționarii noștri nu este un motiv de sărbătoare. Trebuie doar să continuăm munca.

Ca orice echipă, ne dorim rezultate bune. Nu am ascuns niciodată că ne dorim să fim în primele 6. Credem că avem capacitatea de a rămâne în primele 6 în clasament și atunci putem merge către alte obiective.

„Înțeleg de ce suporterii noștri se gândesc la primul loc! Nu e o surpriză că suntem pe locul 3”

Nu e o surpriză că suntem pe locul 3, cred că este rezultatul a ceea ce am făcut noi, întreg staff-ul. Nimeni nu se aștepta ca FCSB și CFR să aibă rezultate atât de slabe, dar au fost și rezultate frumoase din partea altor echipe, iar aici amintim de FC Botoșani și FC Argeș.

Craiova și Rapid, în special Craiova, au avut un start foarte puternic în campionat. Acest loc 3 este unul realist și este rezultatul a ceea ce am arătat pe teren.

(n.r. – Ar putea echipă să viseze și la titlu?) Dinamo trebuie să aibă așteptări mari și înțeleg de ce suporterii noștri, după startul bun de sezon, se gândesc la primul loc. Am jucat doar 9 etape, știm foarte bine cum este formatul campionatului și după 30 de etape se poate schimba totul. Apoi urmează play-off-ul, care devine din ce în mai dur”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.

Zeljko Kopic, detalii despre obiectivul trasat de Dinamo în acest sezon

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
