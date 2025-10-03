Zeljko Kopic a anunțat probleme pentru atacantul lui Dinamo după 1-0 cu Slobozia

Dinamo a obținut o victorie la Clinceni, pe un teren impracticabil, în fața celor de la Unirea Slobozia, cu scorul de 1-0. „Câinii roșii” au urcat pe locul doi în Superligă. La finalul jocului, Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, a vorbit despre prestația jucătorilor săi, dar și despre condițiile de pe stadion.
Terenul de la Clinceni a fost îmbibat cu apă după ploile din ultimele zile, iar în multe zone mingea nici măcar nu sărea. Jucătorii au controlat cu mare dificultate balonul. Totuși, fotbaliștii de la Dinamo s-au adaptat mai bine la condiții și au tranșat partida cu un gol înscris în partea secundă de Perica.
Antrenorul celor de la Dinamo s-a declarat total mulțumit de atitudinea jucătorilor săi. Zeljko Kopic recunoaște că partida a fost una dificilă, jucată pe un teren complicat, însă se bucură că echipa sa a plecat acasă cu trei puncte:
„Am început bine, dar au fost niște dueluri tari la mijlocul terenului. Decizia mea a fost să pun în centrul terenului jucători mai puternici, apoi l-am introdus pe Perica. Am fost echipa mai bună și am meritat punctele.
E nevoie de o astfel de reacție. Perica are instinctul acesta. A fost puțin norocos. Am avut și golul anulat al lui Musi. Știam că Stipe a avut niște probleme la începutul sezonului. Alex Pop i-a luat locul și ne-a adus goluri importante. Încercăm să găsim cele mai bune soluții.
Avem o serie bună de rezultate. Jucătorii muncesc foarte bine. Eu sunt mulțumit și datorită suporterilor. A fost un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost în memoria lui Cătălin Hîldan. A fost un duel înainte de pauza internațională. Ne pregătim de Rapid”, a explicat Kopic.
În plus, tehnicianul de pe banca „câinilor roșii” a recunoscut că, înainte de meci, le-a vorbit elevilor săi despre Cătălin Hîldan, fostul jucător de la Dinamo, care s-a stins din viață în urmă cu 25 de ani. De asemenea, Kopic a spus câteva cuvinte și despre Armstrong.
„Am vorbit și cu jucătorii despre Cătălin Hîldan. E important. Mentalitatea ne-a ajutat. Văd o conexiune. (N.r. – Ce ați vorbit cu Armstrong?) I-am spus după meciul de la Craiova că va fi multă presiune. S-a vorbit mult despre acel cartonaș roșu. I-am spus că trebuie să fie grijuliu. Nu discut eu despre arbitraj, l-am avertizat doar. A făcut un meci foarte bun.
Karamoko are o problemă ușoară. Mazilu nu va juca nici după pauza internațională. Baza noastră de pregătire nu e cea mai bună. Am încredere mare în Alex Pop și în Perica. Sunt fotbaliști care muncesc mult”, a mai precizat antrenorul de la Dinamo, conform Prima Sport.