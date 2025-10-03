Zeljko Kopic a anunțat probleme pentru atacantul lui Dinamo după 1-0 cu Slobozia

„Câinii roșii” au urcat pe locul doi în Superligă. La finalul jocului, Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, a vorbit despre prestația jucătorilor săi, dar și despre condițiile de pe stadion.

Dinamo, victorie importantă la Clinceni, pe un gazon plin de apă

, iar în multe zone mingea nici măcar nu sărea. Jucătorii au controlat cu mare dificultate balonul. Totuși, fotbaliștii de la Dinamo s-au adaptat mai bine la condiții și au tranșat partida cu un gol înscris în partea secundă de Perica.

Zeljko Kopic, mulțumit de ce vede la Dinamo

Antrenorul celor de la Dinamo s-a declarat total mulțumit de atitudinea jucătorilor săi. Zeljko Kopic recunoaște că partida a fost una dificilă, jucată pe un teren complicat, însă se bucură că echipa sa a plecat acasă cu trei puncte:

„Am început bine, dar au fost niște dueluri tari la mijlocul terenului. Decizia mea a fost să pun în centrul terenului jucători mai puternici, apoi l-am introdus pe Perica. Am fost echipa mai bună și am meritat punctele.

E nevoie de o astfel de reacție. Perica are instinctul acesta. A fost puțin norocos. Am avut și golul anulat al lui Musi. Știam că Stipe a avut niște probleme la începutul sezonului. Alex Pop i-a luat locul și ne-a adus goluri importante. Încercăm să găsim cele mai bune soluții.

Avem o serie bună de rezultate. Jucătorii muncesc foarte bine. Eu sunt mulțumit și datorită suporterilor. A fost un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost în memoria lui Cătălin Hîldan. A fost un duel înainte de pauza internațională. Ne pregătim de Rapid”, a explicat Kopic.

Ce s-a întâmplat între Kopic și Armstrong. Antrenorul lui Dinamo l-a avertizat pe scoțian

În plus, tehnicianul de pe banca „câinilor roșii” a recunoscut că, înainte de meci, le-a vorbit elevilor săi despre Cătălin Hîldan, fostul jucător de la Dinamo, care s-a stins din viață în urmă cu 25 de ani. De asemenea, Kopic a spus câteva cuvinte și despre Armstrong.

„Am vorbit și cu jucătorii despre Cătălin Hîldan. E important. Mentalitatea ne-a ajutat. Văd o conexiune. (N.r. – Ce ați vorbit cu Armstrong?) I-am spus după meciul de la Craiova că va fi multă presiune. S-a vorbit mult despre acel cartonaș roșu. I-am spus că trebuie să fie grijuliu. Nu discut eu despre arbitraj, l-am avertizat doar. A făcut un meci foarte bun.

Karamoko are o problemă ușoară. Mazilu nu va juca nici după pauza internațională. Baza noastră de pregătire nu e cea mai bună. Am încredere mare în Alex Pop și în Perica. Sunt fotbaliști care muncesc mult”, a mai precizat antrenorul de la Dinamo, conform