Zeljko Kopic a avut un remarcat după Dinamo – Oțelul 1-0: „A făcut un joc top”. Ce mesaj a avut pentru conducere

Cătălin Cîrjan este jucătorul pe care Zeljko Kopic nu a ezitat să-l laude după Dinamo – Oțelul, scor 1-0, în etapa a 18-a din SuperLiga. Antrenorul croat a cerut transferuri în perioada de mercato din iarnă.

Zeljko Kopic l-a lăudat pe Cătălin Cîrjan

Tehnicianul lui Dinamo s-a declarat mulțumit de modul în care Cătălin Cîrjan, marcatorul singurului gol al partidei, s-a comportat în duelul cu Oțelul.

”Sunt mulțumit cu cele trei puncte, a fost un meci greu. Oțelul e una dintre cele mai bune echipe în pressing și ne-au blocat jocul. Au fost buni. Vreau să zic că Cîrjan a făcut un joc top. Prima repriză am controlat-o, iar a doua repriză a fost ceva mai grea. Am meritat cele trei puncte.

Nu am fost așa de periculoși, dar uneori trebuie să câștigi meciurile așa cum am făcut-o noi și sunt mulțumit. Urmează etape grele, e finalul acestei părți a sezonului, vom vedea situația jucătorilor accidentați. Urmează meciul de Cupă cu Farul, apoi ne vom gândi la derby-ul cu FCSB”, a spus Zeljko Kopic.

Kopic cere transferuri la Dinamo

Kopic pune presiune pe conducerea clubului și spune că are nevoie de transferuri în iarnă pentru ca echipa să se bată la locurile fruntașe.

„Aveam în plan să îl băgăm în teren pe Mazilu. A fost o opțiune să-l băgăm pe Alex Pop pe final, dar după accidentarea lui Bordușanu a trebuit să-l introducem pe Mazilu. Avem 34 de puncte, trebuie să fim mulțumiți. Avem nevoie de noi jucători, chiar dacă ne luptăm sau nu la titlu.

Trebuie să ne gândim doar la următorul meci, să intrăm în play-off, apoi vom vedea. Știm că avem un moment bun, dar trebuie să câștigăm mai multe meciuri”, a mai spus Kopic.

Urmează dueluri cu Farul și FCSB pentru Dinamo

Câinii au ajuns la 34 de puncte după 18 meciuri în urma , iar acum se pregătesc de meciul pe care îl vor avea în Cupa României, miercuri, contra celor de la Farul Constanța. Bucureștenii au 3 puncte după ce au bătut-o pe sora mai mică, CS Dinamo, 3-1, în prima partidă din grupe și speră că și după confruntarea de la Ovidiu vor fi neînvinși.

Finalul săptămânii, mai exact sâmbătă, aduce cel mai important duel al sezonului, cel puțin pentru fani. , pe Arena Națională, din postura de echipă oaspete. În tur, elevii lui Zeljko Kopic s-au impus, 4-3, și au întrerupt o serie lungă de partide în care nu au reușit să guste victoria contra marii rivale.