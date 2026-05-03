Uluitor! Ce i-a spus Szabolcs Kovacs lui Zeljko Kopic la protestele de la golul marcat din offside

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, disputat în etapa a 7-a a play-off-ului, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Deși „câinii” au deschis scorul, formația pregătită de Filipe Coelho a întors rezultatul prin reușitele lui Cicâldău și Nsimba, obținând toate cele trei puncte. La golul decisiv din prelungiri, Zeljko Kopic nu și-a mai putut controla reacția.

Zeljko Kopic, dialog cu Szabolcs Kovacs după gafa uriașă din Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

La scurt timp după fluierul final, . Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit că fratele lui Istvan Kovacs i-a transmis că vor discuta la finalul partidei, însă s-a săturat de aceste dialoguri clișeice cu arbitrii, în contextul în care echipa sa a pierdut mai multe meciuri din cauza deciziilor luate de „centrali”.

ADVERTISEMENT

„Am auzit la TV de la experții în arbitraj și au spus că a fost ofsaid. Este frustrant. Domnul Kovacs, la Rapid – fault la Musi, iar astăzi, din nou, domnul Kovacs. Experții spun că a fost ofsaid. La Rapid, acum din nou la Craiova. Am pierdut meciurile din cauza deciziilor de arbitraj.

Prima oară am simţit frustrare, apoi că e o glumă proastă, deoarece s-a întâmplat în faţa mea. Mi-au oferit aceleaşi explicaţii, că o să vorbim după meci. Ce să vorbim după meci? Nu sunt eu în măsură să trag concluzii, dar dacă experţii au spus că este ofsaid…

ADVERTISEMENT

Au mai fost momente în acest sezon, şi cu Rapid în deplasare… Asta dacă este ofsaid, dar la ce am văzut în faţa mea, sunt convins că a fost ofsaid”, a fost reacția lui Zeljko Kopic după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1, din etapa a 7-a a play-off-ului SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

, Universitatea Craiova s-a desprins la trei puncte de rivala directă în lupta pentru titlu, Universitatea Cluj. În plus, în cazul unei egalități de puncte la finalul sezonului, avantajul le aparține oltenilor, care ar deveni campioni. Pe măsură ce play-off-ul se apropie de final, încrederea suporterilor din Bănie crește, aceștia sperând tot mai mult că trofeul va ajunge în Oltenia.

ADVERTISEMENT

În schimb, Dinamo se menține pe locul 4, poziție care duce la barajul pentru Conference League, însă „câinii” vor urmări cu atenție duelul dintre Rapid și CFR Cluj, existând posibilitatea ca giuleștenii să îi depășească în clasament. De asemenea, atmosfera de pe stadion a fost una pe măsura așteptărilor, fanii craioveni ridicându-se la nivelul momentului.